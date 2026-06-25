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Terremotos en Venezuela: ofrecen ayuda a los argentinos que fueron afectados

Luego de los sismos, Cancillería abrió líneas de comunicación por mail y WhatsApp en el país caribeño para ayudar a los residentes en el país caribeño

25 de junio 2026 · 10:22hs
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La catástrofe en Venezuela provocó al menos 164 muertes.

Foto: AP Foto/Ariana Cubillos.

La catástrofe en Venezuela provocó al menos 164 muertes.

Frente al enorme daño que causaron este miércoles los terremotos en Venezuela, el país caribeño empezó a recibir distintos tipos de ayuda a nivel internacional. En ese contexto, fuentes oficiales confirmaron que los argentinos cuentan con líneas de asistencia específicas para resolver su situación en medio de la catástrofe.

La Cancillería dio a conocer los canales de comunicación por e-mail y WhatsApp para ayudar a quienes sufrieron el impacto de los sismos. Asimismo, el organismo enfatizó que es necesario seguir la indicación de las autoridades locales en medio de la emergencia.

En el plano formal, el gobierno reaccionó de inmediato ante el fenómeno que este miércoles también afectó zonas de Colombia, Curazao, Aruba y otros sectores del Caribe neerlandés. El primer mensaje oficial señalaba: "La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento".

¿Cómo pide ayuda un argentino tras el terremoto en Venezuela?

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto subrayó que las órdenes más importantes en este momento son las de los organismos locales encargado de las medidas de resguardo, seguridad o evacuación. Mientras tanto, los argentinos que están en Venezuela pueden comunicarse con la guardia diplomática a través de las siguientes líneas telefónicas:

  • +5491150615903 (sólo WhatsApp)
  • +5491150407243 (sólo mensaje de voz)

Voceros oficiales recordaron que estas vías de contacto son de uso exclusivo para residentes en el país caribeño. De esta manera, las personas que viven allí pueden dar a conocer su situación y obtener asistencia tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

>> Leer más: Qué se sabe sobre los terremotos en Venezuela, que registran 164 muertos y más de 900 heridos

Por otra parte, la Cancillería posee dos direcciones de correo electrónico disponibles con el mismo servicio:

En paralelo con este trabajo del cuerpo diplomático, el presidente Javier Milei firmó un comunicado en el que se mostró dispuesto a brindar asistencia humanitaria coordinada. El jefe del Estado argentino sostuvo que la catástrofe natural "demanda una reacción de toda la comunidad internacional", más allá de las diferencias entre ambos gobiernos.

¿Qué pasó con los terremotos en Venezuela?

Los movimientos telúricos de este miércoles se produjeron cun a diferencia de 39 segundos. Los primeros reportes oficiales se referían a un saldo parcial con un mínimo de 164 muertes y más de 900 personas heridas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) determinó que los terremotos tuvieron epicentro en el estado de Yaracuy, a unos 280 kilómetros al oeste de Caracas. El primero se registró a una profundidad de 13 kilómetros y el segundo a 10 kilómetros.

Los temblores se sintieron en gran parte del territorio venezolano. La capital sufrió daños severos, incluyendo el colapso de edificios y la destrucción de viviendas en distintas zonas de la ciudad.

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