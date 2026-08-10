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Copa Sudamericana: se suspendió el partido de River por el terremoto en Colombia

El encuentro ante Independiente Santa Fe estaba programado para este miércoles a las 21.30

10 de agosto 2026 · 20:46hs
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Copa Sudamericana: se suspendió el partido de River por el terremoto en Colombia

El duelo por Copa Sudamericana entre River e Independiente Santa Fe, que debía disputarse este miércoles desde las 21.30 en Bogotá, fue suspendido y deberá ser reprogramado tras los terremotos que azotaron este lunes a Colombia.

La Conmebol confirmó en un comunicado en redes sociales la postergación del duelo que iba a desarrollarse en El Campín, de Bogotá.

En la publicación, Conmebol indicó que “Independiente Santa Fe vs. River Plate fue suspendido temporalmente tras los terremotos que afectaron a Colombia y en solidaridad con el pueblo colombiano”.

Si bien todavía no hay una fecha estipulada para que se lleve a cabo el partido, lo cierto es que la serie podría correrse una semana, dado que el encuentro de vuelta por los octavos de final estaba pactado para disputarse el miércoles 19 de agosto a las 21.30 en Núñez.

En tanto, la ida pasaría a jugarse esa fecha, mientras que el cruce definitivo para conocer quien avanzaría a los cuartos de final del certamen internacional tendría lugar el miércoles 26.

Además, “en atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos”, la Conmebol decidió no solo suspender el encuentro que tenía al Millonario como protagonista sino también al choque entre Deporte Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

“Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente”, concluyó el comunicado oficial.

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