No pudieron ingresar a Venezuela los rosarinos Alejandro y Gerardo Bongiovanni

Alejandro permaneció retenido en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, y fue deportado hacia Panamá, mientras que Gerardo Bongiovanni resultó retenido en Panamá y obligado a bajar del avión para que no llegara a Venezuela.

“Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela”, publicó en la red social X el diputado Bongiovanni tras el incidente.

Presidentes

Precisamente, desde Panamá, ayer el presidente de dicho país, José Raúl Mulino, ayer denunció que se impidió despegar desde el país centroamericano a un vuelo en el que viajaban varios expresidentes que iban a Venezuela para participar como observadores electorales en los comicios del próximo domingo.

“Avión de Copa (Airlines) que transportaba a (ex) presidenta (Mireya) Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan abordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no ha sido permitido despegar”, informó el presidente panameño en su cuenta oficial de X.

>>Leer más: Cierre de campaña en Venezuela rumbo a la gran elección del domingo

Estos expresidentes forman parte del Grupo Libertad y Democracia, conformado, además de Moscoso, por el mandatario dominicano, Luis Abinader, y los expresidentes del Gobierno español José María Aznar y Mariano Rajoy, así como por los exmandatarios Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Jeanine Áñez y Jorge Quiroga, de Bolivia; Felipe Calderón y Vicente Fox, de México, e Iván Duque y Andrés Pastrana, de Colombia.

Ante esta situación, el expresidente Fox dijo en un video grabado desde el interior de un avión y compartido en sus redes sociales que, en su caso, están “parados aquí en Caracas, pero hay cuatro aviones ya de (la aerolínea) Copa que están también detenidos, y dicen que no los sueltan y no los dejan volar si no se bajan los cinco expresidentes”.

La situación se produce en medio de acusaciones contra el gobierno chavista por el cierre de fronteras aéreas, marítimas y terrestres a horas de la histórica votación que puede marcar el fin de Maduro en el poder. Es que la semana pasada,