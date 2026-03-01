Venezuela liberó al gendarme argentino Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela de forma ilegal desde diciembre de 2024, fue liberado este domingo y se dirigía a Argentina, tras una gestión que encabezó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", publicó en redes sociales María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino.

La AFA le agradeció a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura".

También extendieron el reconocimiento "a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones".

La AFA publicó en redes sociales una foto de Gallo junto al prosecretario, Luciano Nakis, y el secretario de protocolo, Fernando Isla Casares.

La Cancillería argentina destaco su "reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación", y en particular destacó en el comunicado oficial "el firme apoyo del gobierno de la República Italiana, del gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos ha resultado fundamental y tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”. El gobierno no hizo mención a la AFA.

Nahuel Gallo había sido trasladado en las últimas horas del penal El Rodeo 1, y no se supo acerca de su paradero hasta que desde la AFA anunciaron su liberación.

448 días preso

El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo pequeño, cuando cruzaba la frontera con documentación en regla y sin que pesara sobre él ningún pedido de captura internacional.

Posteriormente el régimen venezolano lo acusó de terrorismo, conspiración y de participar en un supuesto plan para atentar contra la vida de Delcy Rodríguez, entonces vice de Nicolás Maduro, quien lo presentó como parte de una presunta trama desestabilizadora.

Desde su arresto, Gallo permaneció incomunicado durante más de un año. No contó con asistencia consular argentina ni con defensa legal independiente designada por su familia. Tampoco hubo acceso regular a visitas. El caso fue denunciado por el gobierno argentino como una detención arbitraria y como una violación a garantías básicas del debido proceso.