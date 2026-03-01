La Capital | Política | Venezuela

Venezuela liberó al gendarme argentino Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

Tras 448 días preso, Gallo se encontraba en vuelo hacia Argentina, según confirmó su esposa

1 de marzo 2026 · 19:46hs
Venezuela liberó al gendarme argentino Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela de forma ilegal desde diciembre de 2024, fue liberado este domingo y se dirigía a Argentina, tras una gestión que encabezó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", publicó en redes sociales María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino.

>> Leer más: Patricia Bullrich aprovecha la caída de Maduro para pedir por el gendarme detenido en 2024

La AFA le agradeció a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura".

También extendieron el reconocimiento "a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones".

La AFA publicó en redes sociales una foto de Gallo junto al prosecretario, Luciano Nakis, y el secretario de protocolo, Fernando Isla Casares.

La Cancillería argentina destaco su "reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación", y en particular destacó en el comunicado oficial "el firme apoyo del gobierno de la República Italiana, del gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos ha resultado fundamental y tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”. El gobierno no hizo mención a la AFA.

Nahuel Gallo había sido trasladado en las últimas horas del penal El Rodeo 1, y no se supo acerca de su paradero hasta que desde la AFA anunciaron su liberación.

448 días preso

El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo pequeño, cuando cruzaba la frontera con documentación en regla y sin que pesara sobre él ningún pedido de captura internacional.

Posteriormente el régimen venezolano lo acusó de terrorismo, conspiración y de participar en un supuesto plan para atentar contra la vida de Delcy Rodríguez, entonces vice de Nicolás Maduro, quien lo presentó como parte de una presunta trama desestabilizadora.

Desde su arresto, Gallo permaneció incomunicado durante más de un año. No contó con asistencia consular argentina ni con defensa legal independiente designada por su familia. Tampoco hubo acceso regular a visitas. El caso fue denunciado por el gobierno argentino como una detención arbitraria y como una violación a garantías básicas del debido proceso.

Noticias relacionadas
Teherán fue uno de los principales blancos del ataque a Irán.

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

El oficialismo consiguió dos nuevas victorias en el Senado.

Senado, en vivo: tras la sanción de la ley penal juvenil, se votó afirmativamente la reforma laboral

El Senado convirtió en ley el proyecto de reforma laboral que impulsó el gobierno de Javier Milei.

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno

El Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. 

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Lo último

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente el calendario de la Fórmula Uno?

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente el calendario de la Fórmula Uno?

Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Frank Kudelka: Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote

Frank Kudelka: "Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote"

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Central fue de menor a mayor y se impuso con justicia desde el gol de Di María. El segundo fue de Copetti. Newell's, en la lona. El Canalla desató otro carnaval

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Por Lucas Vitantonio
Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Por Gustavo Conti
Ovación

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Enzo Copetti, el testarudo del gol que inscribió su nombre en mayúsculas en la historia del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Enzo Copetti, el testarudo del gol que inscribió su nombre en mayúsculas en la historia del clásico

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Política

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela
La Ciudad

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs. Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Ovación
Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Por Gustavo Conti
Ovación

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Frank Kudelka: Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote

Frank Kudelka: "Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote"

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Policiales
Secuestraron casi media tonelada de cocaína tras una persecución en el norte de Santa Fe
Policiales

Secuestraron casi media tonelada de cocaína tras una persecución en el norte de Santa Fe

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

La Ciudad
De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Santa Fe lanzó Orientador Laboral, un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Santa Fe lanzó "Orientador Laboral", un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Entonado políticamente, Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso
politica

Entonado políticamente, Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500
la region

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río
La ciudad

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

"El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados"

Cóccaro no estará ni siquiera en el banco de relevos de Newells en el clásico

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Cóccaro no estará ni siquiera en el banco de relevos de Newell's en el clásico

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
La Ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
La Ciudad

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos
Política

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero
La Ciudad

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Historia repetida del clásico: de suplente a inesperado titular en Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Historia repetida del clásico: de suplente a inesperado titular en Newell's

La provincia pide acompañamiento familiar en el primer día de clases
La Ciudad

La provincia pide acompañamiento familiar en el primer día de clases

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno
Politica

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
Información general

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años
Politica

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río
La ciudad

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Ignacio Gandini: Con Capibaras XV queremos dejar un legado

Por Pablo Mihal
Ovación

Ignacio Gandini: "Con Capibaras XV queremos dejar un legado"

Cortafuego, el thriller psicológico español la rompe en Netflix
Zoom

"Cortafuego", el thriller psicológico español la rompe en Netflix

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1 % en las tarifas de gas desde marzo
Economía

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1 % en las tarifas de gas desde marzo