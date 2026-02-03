La Capital | Información General | Chubut

Incendios en Chubut: cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe para controlar el fuego

El domingo unos 30 bomberos e integrantes de Protección Civil de Santa Fe se sumaron a la línea de combate contra los incendios en la Patagonia

3 de febrero 2026 · 21:49hs
Bomberos de Santa Fe sostiene un intenso trabajo en Chubut para mitigar los incendios en La Patagonia. Desde el domingo, 30 brigadistas se puso a la par de los brigadistas que hace semanas combate el fuego, que ya arrasó con más de 45 mil hectáreas de cuatro provincias. La provincia dispuso para la próxima semana un recambio de personal.

En el marco de las tareas de control y mitigación del fuego que brigadistas santafesinos realizan en Chubut, el director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce, brindó detalles de las tareas realizadas en estos tres días. El funcionario provincial explicó sobre el primer día de trabajo: “Nos pusimos a disposición del Comando Operativo y nos asignaron una zona lindera a la Ruta 71. Trabajamos junto a Bomberos Voluntarios de Chubut en la preparación de una brecha para que el fuego no pase a un sector que no estaba quemado. También hicimos combate directo con motobombas de alta presión y con trabajo manual. Fue el día más intenso en cuanto a fuego directo. Pudimos resolver varios puntos, pero el viento giró, hubo ráfagas fuertes que hicieron que el fuego se fuera a las copas de los árboles y se pasara a otro sector. Ante el riesgo inminente que había para los brigadistas, debimos replegarnos”.

Dolce destacó que en estas situaciones se debe priorizar la salud y el bienestar de los brigadistas. “Trabajamos codo a codo junto a otras delegaciones de 6 de la mañana a 19, con los controles médicos correspondientes”, indicó.

Bomberos 3.2 (1)

En tanto, en el segundo día trabajaron "junto a personal de Córdoba y al Sistema Nacional de Mano del Fuego en brechas apagar un siniestro grande que iba hacia un sector de monte que no había sido perjudicado por el fuego. Le dedicamos todo el día a eso. Fue un día exitoso porque se logró cortar un frente de aproximadamente un kilómetro que iba a pasar a otro sector que no había sido perjudicado”.

>> Leer más: Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"

Este martes, en el tercer día, trabajaron "con el Sistema Nacional y la Brigada de Entre Ríos en una brecha con trabajo manual para contener el paso del fuego. También estamos trabajando con la asistencia de un medio aéreo”, finalizó el director de Gestión de Riesgos.

El grupo de Santa Fe en Chubut

Un equipo de 30 brigadistas de la provincia de Santa Fe colabora en las tareas que se realizan en la Patagonia argentina para el control y mitigación del fuego en los incendios forestales que comenzaron a principios de enero y que ya consumieron unas 45.000 hectáreas. La delegación santafesina, que forma parte del esquema de cooperación interjurisdiccional ante emergencias de gran magnitud, está integrada por Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores, la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (Bape) y personal de la secretaría de Protección Civil, y fue destinada a Cholila (departamento Cushamen), en la provincia de Chubut.

Bomberos 3.2

La decisión de enviar a una brigada se adoptó luego de que la provincia recibiera una comunicación formal de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación en la que se solicitó la colaboración de brigadistas forestales santafesinos ante la reactivación del fuego y el estado crítico de la situación en Chubut.

>> Leer más: El "tsunami de fuego" que cambia la Patagonia: un rosarino cuenta cómo se viven los incendios en Chubut

Frente a este escenario, el gobierno de Santa Fe dispuso la conformación y envío de un contingente de brigadistas forestales certificados. En una primera etapa, el contingente trabajará durante 12 días en Cholila, los que luego serán reemplazados por otra brigada que permanece en Santa Fe en estado de alerta.

