El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | mundo
17 de diciembre 2025 · 13:56hs
el dia01
Agentes de la unidad de operaciones especiales de la policía (SEK) simulan un combate contra un dron en Wackerheim, Alemania, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Boris Roessler/dpa vía AP)

Agentes de la unidad de operaciones especiales de la policía (SEK) simulan un combate contra un dron en Wackerheim, Alemania, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Boris Roessler/dpa vía AP)

el dia02
Un migrante empaca sus pertenencias antes de partir, mientras la policía, al fondo, se prepara para ejecutar las órdenes de desalojo en un edificio escolar abandonado donde vivían cientos de migrantes, en su mayoría indocumentados, en Badalona, cerca de Barcelona, España, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Emilio Morenatti)

Un migrante empaca sus pertenencias antes de partir, mientras la policía, al fondo, se prepara para ejecutar las órdenes de desalojo en un edificio escolar abandonado donde vivían cientos de migrantes, en su mayoría indocumentados, en Badalona, cerca de Barcelona, España, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Emilio Morenatti)

el dia03
La 93ª Brigada Mecanizada Independiente de Kholodnyi Yar de Ucrania, soldados viajan en un cuatriciclo cerca de Kostyantynivka, región de Donetsk, Ucrania. (Iryna Rybakova/93.ª Brigada Mecanizada de Ucrania vía AP)

La 93ª Brigada Mecanizada Independiente de Kholodnyi Yar de Ucrania, soldados viajan en un cuatriciclo cerca de Kostyantynivka, región de Donetsk, Ucrania. (Iryna Rybakova/93.ª Brigada Mecanizada de Ucrania vía AP)

el dia04
Migrantes salen bajo escolta policial tras ser desalojados de una escuela abandonada donde vivían en Badalona, cerca de Barcelona, España, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Emilio Morenatti)

Migrantes salen bajo escolta policial tras ser desalojados de una escuela abandonada donde vivían en Badalona, cerca de Barcelona, España, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Emilio Morenatti)

el dia05
Palestinos luchan por recibir alimentos donados en un comedor comunitario en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Palestinos luchan por recibir alimentos donados en un comedor comunitario en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

el dia06
Una mujer palestina lleva a un niño mientras caminan entre tiendas de campaña instaladas para personas desplazadas en la ciudad de Gaza, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Una mujer palestina lleva a un niño mientras caminan entre tiendas de campaña instaladas para personas desplazadas en la ciudad de Gaza, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

el dia08
Sindicalistas se manifiestan a la entrada del Museo del Louvre después de que los empleados votaran a favor de extender una huelga que ha interrumpido las operaciones del museo más visitado del mundo, el miércoles 17 de diciembre de 2025 en París. (Foto AP/Christophe Ena)

Sindicalistas se manifiestan a la entrada del Museo del Louvre después de que los empleados votaran a favor de extender una huelga que ha interrumpido las operaciones del museo más visitado del mundo, el miércoles 17 de diciembre de 2025 en París. (Foto AP/Christophe Ena)

el dia09
Una pareja de águilas de cola blanca se pelean mientras cazan en el estrecho del Bósforo Oriental, en Vladivostok, Rusia. (AP Foto/Anton Balashov)

Una pareja de águilas de cola blanca se pelean mientras cazan en el estrecho del Bósforo Oriental, en Vladivostok, Rusia. (AP Foto/Anton Balashov)

el dia10
El papa León XIV saluda a su llegada a su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

El papa León XIV saluda a su llegada a su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

el dia11
Tropas rusas participan en un minuto de silencio durante la reunión anual de la junta directiva del Ministerio de Defensa en Moscú, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP)

Tropas rusas participan en un minuto de silencio durante la reunión anual de la junta directiva del Ministerio de Defensa en Moscú, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP)

calor
Rosario vivirá días de calor hasta el fin de semana, cuando se dará la posible llegada de lluvias.

Rosario vivirá días de calor hasta el fin de semana, cuando se dará la posible llegada de lluvias.

el dia12
Miembros de la 66ª Brigada Mecanizada Independiente salen de su refugio portando un dron Darts antes de lanzarlo hacia las tropas rusas, Donetsk, Ucrania. Fotografía: Sofiia Gatilova/Reuters

Miembros de la 66ª Brigada Mecanizada Independiente salen de su refugio portando un dron Darts antes de lanzarlo hacia las tropas rusas, Donetsk, Ucrania. Fotografía: Sofiia Gatilova/Reuters

el dia13
Los miembros del sindicato de agricultores se reúnen junto a una hoguera en un bloqueo de la A63 cerca de Burdeos, mientras continúan las protestas contra el sacrificio obligatorio de rebaños afectados por la enfermedad cutánea irregular por parte del gobierno, Gironda, Francia. Fotografía: Christophe Archambault/AFP/Getty Images

Los miembros del sindicato de agricultores se reúnen junto a una hoguera en un bloqueo de la A63 cerca de Burdeos, mientras continúan las protestas contra el sacrificio obligatorio de rebaños afectados por la enfermedad cutánea irregular por parte del gobierno, Gironda, Francia. Fotografía: Christophe Archambault/AFP/Getty Images

el dia14
Los médicos residentes se unen a una línea de piquetes frente al hospital St Thomas el primer día de una huelga de cinco convocada por la Asociación Médica Británica. La acción industrial de los miembros de la BMA forma parte de una disputa sobre salarios y condiciones laborales, Londres, Reino Unido. Fotografía: Wiktor Szymanowicz/Anadolu/Getty Images

Los médicos residentes se unen a una línea de piquetes frente al hospital St Thomas el primer día de una huelga de cinco convocada por la Asociación Médica Británica. La acción industrial de los miembros de la BMA forma parte de una disputa sobre salarios y condiciones laborales, Londres, Reino Unido. Fotografía: Wiktor Szymanowicz/Anadolu/Getty Images

el dia15
Miembros de la familia se inclinan sobre el ataúd de Eli Schlanger, un rabino que murió en el atentado terrorista de la playa de Bondi. El funeral de Schlanger tuvo lugar en la sinagoga Jabad de Bondi, Sídney, Australia. Fotografía: Hollie Adams/AFP/Getty Images

Miembros de la familia se inclinan sobre el ataúd de Eli Schlanger, un rabino que murió en el atentado terrorista de la playa de Bondi. El funeral de Schlanger tuvo lugar en la sinagoga Jabad de Bondi, Sídney, Australia. Fotografía: Hollie Adams/AFP/Getty Images

el dia07
Migrantes se enfrentan a la policía cuando comienzan a ejecutar órdenes de desalojo en un edificio escolar abandonado donde vivían cientos de inmigrantes, en su mayoría indocumentados, en Badalona, cerca de Barcelona, España, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Emilio Morenatti)

Migrantes se enfrentan a la policía cuando comienzan a ejecutar órdenes de desalojo en un edificio escolar abandonado donde vivían cientos de inmigrantes, en su mayoría indocumentados, en Badalona, cerca de Barcelona, España, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Emilio Morenatti)

Dos docentes argentinos quedaron entre los 50 mejores del mundo 

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo

En esta imagen tomada de un video, un paracaidista es atrapado en el ala de un avión mientras salía de la aeronave en Tully, al norte de Queensland. (Jarrad Nolan/Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte vía AP)

El día en imágenes alrededor del mundo

mundo actualidad imágenes
Noticias relacionadas
Participantes  del evento anual Polar Bear Plunge el día de Año Nuevo, de 2025, entran al agua fría del río Monongahela en Pittsburgh, Pensilvania, EE.UU.. (Foto AP/Andres Kudacki, Archivo)

El día en imágenes alrededor del mundo

La hija de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, acepta el premio en nombre de su madre, la líder opositora venezolana María Corina Machado, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix vía AP)

El día en imágenes alrededor del mundo

Una pareja de novios se besan durante su boda en la iglesia inundada de Barasoain en Malolos, provincia de Bulacan, Filipinas. (Foto AP/Aaron Favila, Archivo)

El día en imágenes alrededor del mundo

José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile y la derecha se consolida en América Latinaq

Elecciones en Chile: quién es José Antonio Kast, ganador del ballotage y aliado clave de Milei

Ver comentarios

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales

Los natatorios abrieron a partir de hoy en 15 polideportivos, 10 clubes con convenio y el Balneario La Florida. En esta nota, todo lo que hay que tener en cuenta.

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales
Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur
La Ciudad

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin
Negocios

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Se vienen días de calor en Rosario aunque las lluvias asoman en el horizonte
La Ciudad

Se vienen días de calor en Rosario aunque las lluvias asoman en el horizonte

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario
La Ciudad

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel
Policiales

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

Lo más importante
Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales
LA CIUDAD

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Se vienen días de calor en Rosario aunque las lluvias asoman en el horizonte

Se vienen días de calor en Rosario aunque las lluvias asoman en el horizonte

Ovación
Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor
Ovación

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Por la violencia de sus jugadores, un club de la Rosarina recibió una segunda y severa sanción

Por la violencia de sus jugadores, un club de la Rosarina recibió una segunda y severa sanción

El gol de Ángel Di María en el clásico rosarino fue nombrado como el mejor del torneo Clausura

El gol de Ángel Di María en el clásico rosarino fue nombrado como el mejor del torneo Clausura

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
Ovación

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago
Politica

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año
Economía

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos
La Ciudad

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral
La Ciudad

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe
Información General

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades
La Ciudad

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur
POLICIALES

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

El segundo tiempo de Pullaro: tecnología, cercanía y contraste con Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El segundo tiempo de Pullaro: tecnología, cercanía y contraste con Milei

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible
POLICIALES

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible

Pullaro: No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe
Política

Pullaro: "No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe"

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud
LA CIUDAD

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud