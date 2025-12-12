El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | actualidad
12 de diciembre 2025 · 13:57hs
el dia01
Los desplazados internos (PDI) que huyen de los combates en la provincia de Kivu del Sur en el Congo llegan a Cibitoke, Kansega, Burundi, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Foto AP/Berthier Mugiraneza)

Los desplazados internos (PDI) que huyen de los combates en la provincia de Kivu del Sur en el Congo llegan a Cibitoke, Kansega, Burundi, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Foto AP/Berthier Mugiraneza)

el dia02
Jinetes esperan para competir durante la Serie Mundial de Lazo por Equipos en el hotel-casino South Point de Las Vegas, el martes 9 de diciembre de 2025. (Foto AP/John Locher)

Jinetes esperan para competir durante la Serie Mundial de Lazo por Equipos en el hotel-casino South Point de Las Vegas, el martes 9 de diciembre de 2025. (Foto AP/John Locher)

el dia03
Esta imagen publicada por Netflix muestra a Lily Collins en una escena de

Esta imagen publicada por Netflix muestra a Lily Collins en una escena de "Emily en París". (Giulia Parmigiani/Netflix vía AP)

el dia04
Kilmar Abrego García sale con Lydia Walther-Rodríguez, residente de Casa, Maryland, tras un control obligatorio en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, el viernes 12 de diciembre de 2025, tras ser liberado el jueves por orden judicial. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)

Kilmar Abrego García sale con Lydia Walther-Rodríguez, residente de Casa, Maryland, tras un control obligatorio en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, el viernes 12 de diciembre de 2025, tras ser liberado el jueves por orden judicial. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)

el dia05
Esta imagen publicada por Universal Pictures muestra a Marlon Wayans en una escena de

Esta imagen publicada por Universal Pictures muestra a Marlon Wayans en una escena de "Él". (Universal Pictures vía AP)

el dia06
La gente se reúne con motivo de una huelga general convocada por el sindicato CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo) para protestar contra la ley de presupuesto en Bolonia, Italia, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Guido Calamosca/LaPresse vía AP)

La gente se reúne con motivo de una huelga general convocada por el sindicato CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo) para protestar contra la ley de presupuesto en Bolonia, Italia, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Guido Calamosca/LaPresse vía AP)

el dia07
Personas visitan el Mercado Navideño en el Almacén de Ladrillos Rojos de Yokohama, el viernes 12 de diciembre de 2025, en Yokohama, cerca de Tokio. (Foto AP/Eugene Hoshiko)

Personas visitan el Mercado Navideño en el Almacén de Ladrillos Rojos de Yokohama, el viernes 12 de diciembre de 2025, en Yokohama, cerca de Tokio. (Foto AP/Eugene Hoshiko)

el dia08
El rabino Yehuda Teichtal, a la izquierda, y el rabino Shmuel Segal, a la derecha, bailan durante la inauguración de una Menorá gigante de Janucá por parte del Centro Educativo Judío Jabad antes de la festividad judía de Janucá, frente a la Puerta de Brandeburgo en la Pariser Platz en Berlín, Alemania, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Foto AP/Markus Schreiber)

El rabino Yehuda Teichtal, a la izquierda, y el rabino Shmuel Segal, a la derecha, bailan durante la inauguración de una Menorá gigante de Janucá por parte del Centro Educativo Judío Jabad antes de la festividad judía de Janucá, frente a la Puerta de Brandeburgo en la Pariser Platz en Berlín, Alemania, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Foto AP/Markus Schreiber)

el dia09
La ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado con el líder adjunto del Comité Nobel Noruego, Asle Toje, izquierda, afuera del Gran Hotel en Oslo, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Ole Berg-Rusten/NTB vía AP)

La ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado con el líder adjunto del Comité Nobel Noruego, Asle Toje, izquierda, afuera del Gran Hotel en Oslo, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Ole Berg-Rusten/NTB vía AP)

el dia11
Un aficionado disfrazado de Shrek asiste al segundo día del Campeonato Mundial de Dardos Paddy Power en el Alexandra Palace de Londres, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Adam Davy/PA vía AP)

Un aficionado disfrazado de Shrek asiste al segundo día del Campeonato Mundial de Dardos Paddy Power en el Alexandra Palace de Londres, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Adam Davy/PA vía AP)

el dia12
Un hombre pasa junto a las decoraciones de Año Nuevo en Moscú, Rusia, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Un hombre pasa junto a las decoraciones de Año Nuevo en Moscú, Rusia, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

el dia13
Bailarines actúan durante la Fiesta de Invierno de Seúl en la plaza Gwanghwamun de Seúl, Corea del Sur, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ahn Young-joon)

Bailarines actúan durante la Fiesta de Invierno de Seúl en la plaza Gwanghwamun de Seúl, Corea del Sur, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ahn Young-joon)

el dia14
El papa León XIV preside una misa con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

El papa León XIV preside una misa con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

el dia15
Bailarines actúan durante la Fiesta de Invierno de Seúl en la plaza Gwanghwamun de Seúl, Corea del Sur, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ahn Young-joon)

Bailarines actúan durante la Fiesta de Invierno de Seúl en la plaza Gwanghwamun de Seúl, Corea del Sur, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ahn Young-joon)

el dia10
En esta imagen tomada de un video, un paracaidista es atrapado en el ala de un avión mientras salía de la aeronave en Tully, al norte de Queensland. (Jarrad Nolan/Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte vía AP)

En esta imagen tomada de un video, un paracaidista es atrapado en el ala de un avión mientras salía de la aeronave en Tully, al norte de Queensland. (Jarrad Nolan/Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte vía AP)

Participantes  del evento anual Polar Bear Plunge el día de Año Nuevo, de 2025, entran al agua fría del río Monongahela en Pittsburgh, Pensilvania, EE.UU.. (Foto AP/Andres Kudacki, Archivo)

El día en imágenes alrededor del mundo

La hija de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, acepta el premio en nombre de su madre, la líder opositora venezolana María Corina Machado, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix vía AP)

El día en imágenes alrededor del mundo

actualidad imágenes mundo
Noticias relacionadas
Una pareja de novios se besan durante su boda en la iglesia inundada de Barasoain en Malolos, provincia de Bulacan, Filipinas. (Foto AP/Aaron Favila, Archivo)

El día en imágenes alrededor del mundo

El comandante general de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino (tercero desde la izquierda), camina por una calle en Nueva Orleans, Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025.  Bovino se encuentra la ciudad dando inicio al operativo migratorio, tal como lo hizo en Los Ángeles, Chicago y Charlotte.(Foto AP/Gerald Herbert)

El día en imágenes alrededor del mundo

Un hombre sostiene Reconciliación, las memorias recién publicadas del exrey español Juan Carlos I, en una librería de Madrid, España, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Manu Fernandez)

El día en imágenes alrededor del mundo

Personas sostienen una pancarta con la leyenda Alto a la austeridad durante una manifestación por aumentos salariales y contra la austeridad, en París, el martes 2 de diciembre de 2025. (Foto AP/Christophe Ena)

El día en imágenes alrededor del mundo

Ver comentarios

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Gastón Schneider, de 26 años, aceptó en un abreviado la condena a 15 años de prisión como jefe de una célula de la banda Los Monos

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela
La Ciudad

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste
Policiales

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
LA CIUDAD

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha
La Ciudad

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newells y Central el fixture confirmado

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

El presente de un ex-Newells en el fútbol de Europa, donde se coló entre los mejores

El presente de un ex-Newell's en el fútbol de Europa, donde se coló entre los mejores

Lo más importante
Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Ovación
El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía
Ovación

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

Racing vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones de la final del Torneo Clausura

Racing vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones de la final del Torneo Clausura

Ignacio Boero: Newells debe salir de la mediocridad que dejaron Astore y DAmico

Ignacio Boero: "Newell's debe salir de la mediocridad que dejaron Astore y D'Amico"

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia
Policiales

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles
La Región

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones
Policiales

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título
Ovación

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes
La Ciudad

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial
Policiales

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Información general

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Política

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Ovación

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Política

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: Tienen mucha ventaja
Información General

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"

Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas
Política

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario
La Ciudad

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
La Ciudad

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones
Política

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
LA CIUDAD

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia