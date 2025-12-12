El rabino Yehuda Teichtal, a la izquierda, y el rabino Shmuel Segal, a la derecha, bailan durante la inauguración de una Menorá gigante de Janucá por parte del Centro Educativo Judío Jabad antes de la festividad judía de Janucá, frente a la Puerta de Brandeburgo en la Pariser Platz en Berlín, Alemania, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Foto AP/Markus Schreiber)