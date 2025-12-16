Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo

El Education Global Teacher Prize premia a los mejores docentes del mundo. Entre más de 5.000 nominaciones, dos docentes argentinos fueron seleccionados

El Education Global Teacher Prize es una iniciativa de la Varkey Foundation , en colaboración con la Unesco , que cada año premia a los mejores docentes del mundo . En esta edición, dos docentes argentinos fueron seleccionados entre los 50 mejores a nivel global.

Este es el décimo año en que se otorga el Global Teacher Prize, una distinción que busca reconocer a educadores innovadores y comprometidos que hayan tenido un impacto inspirador en sus estudiantes. La persona ganadora es elegida por la Academia del Global Teacher Prize , integrada por directores de escuelas, especialistas en educación, periodistas, funcionarios públicos, emprendedores tecnológicos, directivos de empresas y científicos de todo el mundo.

Es así como, entre más de 5.000 nominaciones y postulaciones provenientes de 139 países , dos docentes argentinos lograron destacarse y quedar en la lista de los 50 finalistas. Se trata de Gloria Cisneros y Miguel Alejandro Rodríguez .

Quién es Gloria Cisneros

Gloria Cisneros es una docente de nivel primario en la Escuela Nº 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, ubicada en Taco Pozo, provincia del Chaco. Tiene 39 años y desde hace nueve años, de lunes a viernes, recorre más de dos horas en moto para llegar a la escuela donde se desempeña como directora, docente y referente comunitaria.

image

La institución cuenta con 15 estudiantes, desde primero a séptimo grado. Según detalla la organización del Global Teacher Prize, la escuela funcionaba originalmente en un espacio sin servicios básicos. En este sentido, Cisneros logró incorporar conectividad, recursos educativos, agua potable, paneles solares y tecnología.

Entre las iniciativas impulsadas por la docente se encuentra el proyecto “La biblioteca en mi casa”, una propuesta que promueve la creación de espacios de lectura en cada hogar, construidos junto a las familias de los estudiantes.

Además, Cisneros recorrió parajes vecinos para integrar al sistema educativo a niños que no asistían a la escuela, gestionó becas para sus estudiantes, creó un contraturno diario para profundizar contenidos en el que integró a niños de entre 3 y 5 años como oyentes y capacita a docentes de la región.

En marzo de este año Gloria fue reconocida como Mujer Destacada del Año en la provincia del Chaco. Asimismo, forma parte de la Ruta para la Paz 2025, una campaña nacional impulsada por la Universal Peace Federation (UPF) que promueve la unidad y la paz a través de actividades culturales, deportivas y sociales en cada provincia, bajo el lema “En el abrazo argentino, florece la paz”, con el objetivo de fortalecer los lazos entre provincias de todo el país.

Quién es Miguel Alejandro Rodríguez

Miguel Alejandro Rodríguez es docente y actualmente trabaja en la Escuela Técnica Nº 3 , en la Ciudad de Buenos Aires, aunque cuenta con más de 27 años de trayectoria en escuelas públicas porteñas. Se desempeña como docente de ciencia y tecnología.

Se formó en la Escuela Técnica Nº 14 “Libertad”, en el barrio de Barracas, a la que asistía pedaleando más de tres horas diarias desde su casa en Palermo.

image

Entre las iniciativas que desarrolla en la institución donde trabaja actualmente se destaca un método innovador de evaluación, en el que reemplazó los exámenes tradicionales por una pedagogía centrada en la empatía y la resolución de problemas reales. En este marco, en 2012 creó el Club de Ciencias Cóndor, un espacio para jóvenes que permite a los estudiantes soldar circuitos, desarrollar proyectos científicos y construir tecnología avanzada a partir del uso de materiales reciclados. Desde su creación, el proyecto ha acompañado a más de 80 jóvenes.

Además, impulsó un Círculo de Solidaridad a través del cual sus alumnos viajan para entregar sus inventos y capacitar a comunidades rurales con necesidades educativas y tecnológicas.

Cabe destacar que su labor fue reconocida con numerosos premios, entre ellos el Premio a Docentes de la Ciudad, Innovar, distinciones de la Fundación YPF y la Fundación Banco Petersen, y a nivel internacional el Energy Globe Award Argentina 2024, el Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología, el Premio Zayed a la Sostenibilidad y el Dubai International Award.