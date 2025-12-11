El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

11 de diciembre 2025 · 13:41hs
Un cocinero prepara un lechón en un asador sobre brasas en un café callejero durante la feria navideña inaugurada en la plaza Manezhnaya, cerca de la Plaza Roja de Moscú, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alexander Zemlianichenko)

Un cocinero prepara un lechón en un asador sobre brasas en un café callejero durante la feria navideña inaugurada en la plaza Manezhnaya, cerca de la Plaza Roja de Moscú, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alexander Zemlianichenko)

Lápidas están inclinadas debido al deshielo del permafrost en un cementerio de Kotzebue, Alaska, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Annika Hammerschlag)

Lápidas están inclinadas debido al deshielo del permafrost en un cementerio de Kotzebue, Alaska, el viernes 26 de septiembre de 2025. (Foto AP/Annika Hammerschlag)

La iglesia de Kronberg se ve sobre la ciudad de Frankfurt, Alemania, cubierta de niebla, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Foto AP/Michael Probst)

La iglesia de Kronberg se ve sobre la ciudad de Frankfurt, Alemania, cubierta de niebla, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Foto AP/Michael Probst)

Palestinos cruzan una calle inundada tras las fuertes lluvias en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Palestinos cruzan una calle inundada tras las fuertes lluvias en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Michelle Gisin, de Suiza, es trasladada en camilla tras sufrir una caída durante un entrenamiento de esquí alpino en descenso para la Copa del Mundo Femenina, en St. Moritz, Suiza, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Keystone vía AP)

Michelle Gisin, de Suiza, es trasladada en camilla tras sufrir una caída durante un entrenamiento de esquí alpino en descenso para la Copa del Mundo Femenina, en St. Moritz, Suiza, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Keystone vía AP)

Personas huyen de sus hogares tras los combates entre Tailandia y Camboya por reivindicaciones territoriales en la provincia de Oddar Meanchey, Camboya, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Heng Sinith)

Personas huyen de sus hogares tras los combates entre Tailandia y Camboya por reivindicaciones territoriales en la provincia de Oddar Meanchey, Camboya, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Heng Sinith)

Personas asisten a una clase de surf en una playa del mar Mediterráneo, durante una mañana lluviosa en Ascalón, sur de Israel, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Foto AP/Leo Correa)

Personas asisten a una clase de surf en una playa del mar Mediterráneo, durante una mañana lluviosa en Ascalón, sur de Israel, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Foto AP/Leo Correa)

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, visita el Storting (Parlamento Noruego) en Oslo, Noruega, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix, Pool Photo vía AP)

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, visita el Storting (Parlamento Noruego) en Oslo, Noruega, el jueves 11 de diciembre de 2025. (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix, Pool Photo vía AP)

Thomas Rosendahl, jefe del departamento de vinos de la casa de subastas Bruun Rasmussen, sostiene una botella de champán Dom Pérignon Vintage 1961, producido especialmente para la boda del Príncipe de Gales y Lady Diana en 1981, en Lyngby, Dinamarca, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/James Brooks)

Thomas Rosendahl, jefe del departamento de vinos de la casa de subastas Bruun Rasmussen, sostiene una botella de champán Dom Pérignon Vintage 1961, producido especialmente para la boda del Príncipe de Gales y Lady Diana en 1981, en Lyngby, Dinamarca, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/James Brooks)

Los bailarines se preparan entre bastidores para actuar en la pantomima Dick Whittington en el St Helens Theatre Royal, en el noroeste de Inglaterra. Construido por el arquitecto Frank Matcham en el siglo XIX, el edificio, que cuenta con 700 asientos repartidos en dos niveles, es el teatro principal de la ciudad, St Helens, Reino Unido. Fotografía: Oli Scarff/AFP/Getty Images

Los bailarines se preparan entre bastidores para actuar en la pantomima Dick Whittington en el St Helens Theatre Royal, en el noroeste de Inglaterra. Construido por el arquitecto Frank Matcham en el siglo XIX, el edificio, que cuenta con 700 asientos repartidos en dos niveles, es el teatro principal de la ciudad, St Helens, Reino Unido. Fotografía: Oli Scarff/AFP/Getty Images

Un militar de la 13ª Brigada de Propósito Operativo Khartiia, de la Guardia Nacional de Ucrania, observa objetivos con imágenes que muestran a Vladimir Putin durante prácticas de tiro entre misiones de combate, Región de Járkov, Ucrania. Fotografía: Sofiia Gatilova/Reuters

Un militar de la 13ª Brigada de Propósito Operativo Khartiia, de la Guardia Nacional de Ucrania, observa objetivos con imágenes que muestran a Vladimir Putin durante prácticas de tiro entre misiones de combate, Región de Járkov, Ucrania. Fotografía: Sofiia Gatilova/Reuters

La gente patina en una pista de hielo en la instalación artística 'Forest - Winterlights 2025' del artista de luz y medios Christopher Bauder en su galería de arte Dark Matter, Berlín, Alemania. Fotografía: Hannibal Hanschke/EPA

La gente patina en una pista de hielo en la instalación artística 'Forest - Winterlights 2025' del artista de luz y medios Christopher Bauder en su galería de arte Dark Matter, Berlín, Alemania. Fotografía: Hannibal Hanschke/EPA

Participantes del evento anual Polar Bear Plunge el día de Año Nuevo, de 2025, entran al agua fría del río Monongahela en Pittsburgh, Pensilvania, EE.UU.. (Foto AP/Andres Kudacki, Archivo)

Participantes del evento anual Polar Bear Plunge el día de Año Nuevo, de 2025, entran al agua fría del río Monongahela en Pittsburgh, Pensilvania, EE.UU.. (Foto AP/Andres Kudacki, Archivo)

La hija de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, acepta el premio en nombre de su madre, la líder opositora venezolana María Corina Machado, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix vía AP)

Una pareja de novios se besan durante su boda en la iglesia inundada de Barasoain en Malolos, provincia de Bulacan, Filipinas. (Foto AP/Aaron Favila, Archivo)

