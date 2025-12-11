Por Lucas Ameriso La Ciudad Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

La Ciudad El tiempo en Rosario: jueves caluroso, pero con chances de tormentas aisladas

POLICIALES Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen

Información General Pami: cómo saber qué centro médico tengo asignado para guardias e internaciones

Policiales Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Información General Anmat prohibió 12 productos de limpieza por ser un riesgo para la salud

Información General Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Política Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Política Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Por Lucas Ameriso La Ciudad Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Por Elbio Evangeliste Ovación Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Ovación Sin DT, ya tiene agenda: Newell's conoce a su primer rival de Copa Argentina

Información General Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Por Juan Iturrez Ovación Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

La ciudad Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Política Se postergó la llegada al Senado del proyecto de reforma laboral

La Ciudad José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

Información General Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU