Elecciones en Chile: quién es José Antonio Kast, ganador del ballotage y aliado clave de Milei

Hijo de un ministro de Pinochet, Kast se posiciona como una de las figuras más importantes de la derecha latinoamericana.

15 de diciembre 2025 · 10:00hs
José Antonio Kast

José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile, y Javier Milei podrían convertirse en grandes aliados

Un potencial aliado para Javier Milei llegó a la presidencia de Chile. Se trata de José Antonio Kast, del Partido Republicano, quien este domingo venció a la oficialista Jeanette Jara con el 58% de los votos, contra el 41% de los sufragios que cosechó la referente del Partido Comunista.

Lo particular de estos comicios en el país vecino es que los dos candidatos que participaron de la segunda vuelta electoral ofrecieron propuestas diametralmente opuestas. Jeanette Jara tiene una conocida militancia en el Partido Comunista y se planta como una continuidad al modelo progresista de Gabriel Boric, mientras que José Antonio Kast, hijo de un alemán que estuvo afiliado al Partido Nazi en su juventud y fue ministro de Planificación del dictador Augusto Pinochet, promete un “gobierno de emergencia” para plantarle cara al crimen organizado.

A pesar de perder en el ballotage, en la primera vuelta electoral Jara quedó dos puntos arriba que Kast (26% de los votos contra 24%). No obstante, el referente republicano sumó los apoyos de los otros dos candidatos de derecha, el libertario Johannes Kaiser (que cosechó el 13,9%) y Evelyn Matthei, rostro de la "derecha tradicional" en Chile, que sumó el 12,5% de las voluntades. Además, se sumaron un gran número de indecisos.

>> Leer más: Chile: quiénes son Jeannette Jara y José Antonio Kast, candidatos a presidente en segunda vuelta

El primer discurso de Kast: "mano dura" pero sin gritos

"Tenemos que tener mucha firmeza contra la delincuencia, el crimen organizado, la impunidad y el descontrol", afirmó Kast en su primer discurso como presidente electo. Su campaña giró en torno de dos pilares: la seguridad y el orden.

Con la victoria de este domingo, el líder del Partido Republicano se posiciona como una de las figuras más fuertes de la derecha latinoamericana, y podría ser un aliado clave en la región para el presidente argentino. No obstante, Kast se distanció de los modos del libertario local: "El respeto estará en nuestro gobierno, porque si priman la violencia y los gritos es difícil salir adelante".

A pesar de su agenda de "mano dura" -como la nombra el propio Kast-, este domingo por la noche el nuevo presidente de Chile se tomó el tiempo para realizar una especial mención a su contricante, Jeanette Jara: "Quiero decirlo claramente: Chile se construye con gobierno y oposición. Cuando lleguemos a La Moneda (sede presidencial) voy a invitar a Jeanette Jara a una reunión, para escuchar sus críticas y también sus aportes. Porque Chile necesita diálogo, altura y sentido de país".

>> Leer más: Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

José Antonio Kast, el hijo de un ministro de Pinochet

José Antonio Kast nació hace 59 años en Paine, una comuna ubicada en la región metropolitana de Santiago. Es el menor de diez hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile después de la Segunda Guerra Mundial.

El pasado de su padre es tumultuoso: no sólo fue ministro de Planificación durante el gobierno de Pinochet sino que también estuvo afiliado al Partido Nazi durante sus años de juventud, previo a arribar a Chile. Por este motivo, Kast ha sido ampliamente cuestionado en la escena política.

Entre sus puntos más fuertes en campaña, se destaca el fuerte rechazo de Kast hacia la inmigración, las duras críticas al feminismo y al matrimonio gay y su posición complaciente con el régimen dictatorial. A su vez, el candidato cercano a la presidencia llegó a decir que si Augusto Pinochet estuviera vivo, habría votado por él. No obstante, rechazó en varias oportunidades la etiqueta de “ultraderecha” que se le suele imponer.

Esta no es la primera vez que el conservador busca quedarse con la presidencia de Chile: se postuló inicialmente a la presidencia en 2017, cuando quedó cuarto con apenas 8% de apoyo.

Volvió a intentarlo en 2021 y ganó la primera vuelta, pero perdió el balotaje con 44% de votos ante el actual mandatario Gabriel Boric, que obtuvo 56%. La tercera fue la vencida y en este nuevo intento José Antonio Kast logró convertirse en el flamante presidente de Chile.

