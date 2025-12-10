Por Carina Bazzoni La Ciudad Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Política Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo

La Ciudad El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes

La Ciudad Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río

La Ciudad Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

La Región Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

La Ciudad Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Por Elbio Evangeliste Ovación Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Ovación Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Información General Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Política Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Política Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

Policiales El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

POLICIALES Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Policiales Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Por Aníbal Fucaraccio Ovación Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Juan Iturrez Ovación El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Ovación Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

Economía El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones