El día en imágenes alrededor del mundo

10 de diciembre 2025 · 13:56hs
El rey Carlos III de Gran Bretaña habla con miembros del clero durante un servicio de Adviento en la Abadía de Westminster, en Londres, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Chris Jackson/Pool Photo vía AP)

Palestinos viajan en un carro tirado por un vehículo por una calle inundada tras una tormenta en la ciudad de Gaza, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Buzos preparan un belén navideño en el fondo del acuario del zoológico de Madrid, España, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Manu Fernandez)

El candidato presidencial de la oposición venezolana a las elecciones presidenciales de 2024, Edmundo Gonzales, junto a su esposa Mercedes López, en el Ayuntamiento de Oslo antes de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, en Oslo, Noruega, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix, Pool vía AP)

Soldados del ejército iraquí participan en un desfile durante una ceremonia que conmemora el octavo aniversario de la derrota del grupo Estado Islámico, en la zona de Abu Ghraib, al oeste de Bagdad, Irak, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Hadi Mizban)

El papa León XIV llega a la Plaza de San Pedro con motivo de la audiencia general semanal en el Vaticano, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

Peregrinos cabalgan por un terreno polvoriento hacia la ermita del Rocío durante la peregrinación anual, cerca de Aznalcázar, España, el 6 de junio de 2025. La foto fue seleccionada para el premio anual de fotografía en la sección religión. (Foto AP/Emilio Morenatti, Archivo)

De derecha a izquierda, Ana Corina Sosa, hija de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, la princesa heredera Mette-Marit y la princesa Ingrid Alexandra asisten a la Fiesta del Premio de la Paz de Save the Children en el Centro Nobel de la Paz antes de la ceremonia del Nobel, en Oslo, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Gorm Kallestad/NTB Scanpix vía AP)

El presidente argentino, Javier Milei, y su pareja, Yuyito González, llegan al Ayuntamiento de Oslo antes de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, en Oslo, Noruega, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Gorm Kallestad/NTB Scanpix vía AP)

El músico Roger Daltrey es nombrado Caballero por el príncipe Guillermo de Gran Bretaña en el Castillo de Windsor, Windsor, Inglaterra, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Jonathan Brady/PA vía AP)

El director ejecutivo de Magnum, Peter ter Kulve (centro), toca la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Seth Wenig)

Yacimiento de sedimentos de estanque de 400.000 años de antigüedad en Barnham, Suffolk, Inglaterra. (Crédito: Jordan Mansfield/Proyecto Caminos a la Antigua Gran Bretaña vía AP)

El rey Harald de Noruega, la reina Sonia, el príncipe heredero Haakon, la princesa heredera Mette-Marit y la princesa Ingrid Alexandra asisten a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix vía AP)

La hija de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, acepta el premio en nombre de su madre, la líder opositora venezolana María Corina Machado, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix vía AP)

La hija de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, acepta el premio en nombre de su madre, la líder opositora venezolana María Corina Machado, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix vía AP)

Una pareja de novios se besan durante su boda en la iglesia inundada de Barasoain en Malolos, provincia de Bulacan, Filipinas. (Foto AP/Aaron Favila, Archivo)

El comandante general de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino (tercero desde la izquierda), camina por una calle en Nueva Orleans, Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025.  Bovino se encuentra la ciudad dando inicio al operativo migratorio, tal como lo hizo en Los Ángeles, Chicago y Charlotte.(Foto AP/Gerald Herbert)

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude

