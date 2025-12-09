El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

9 de diciembre 2025 · 14:01hs
Bailarines actúan durante la ceremonia inaugural de los 33º Juegos del Sudeste Asiático en el Estadio Nacional Rajamangala en Bangkok, Tailandia, el martes 9 de diciembre de 2025. (Foto AP/Achmad Ibrahim)

Grace Kim, de Australia, juega en el hoyo 18 camino a ganar el torneo de golf femenino del Campeonato Evian, en Evian, este de Francia, el domingo 13 de julio de 2025. (Foto AP/Laurent Cipriani, archivo)

Uno de los tres acusados, el ucraniano Robert A., saca la lengua en el primer día del juicio contra tres hombres acusados de espiar para Rusia, en Hesse, Alemania, el martes 9 de diciembre de 2025. (dpa vía AP)

Vista general de las inundaciones causadas por la tormenta Bram en York, Inglaterra, el martes 9 de diciembre de 2025. (Danny Lawson/PA vía AP)

Vista general de las inundaciones causadas por la tormenta Bram en York, Inglaterra, el martes 9 de diciembre de 2025. (Danny Lawson/PA vía AP)

Surfistas vestidos de Papá Noel surfean sobre las olas mientras graban un anuncio turístico antes de Navidad, en Tel Aviv, Israel, el martes 2 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

Rescatistas sacan el cuerpo de una víctima del lugar de un incendio en Yakarta, Indonesia, el martes 9 de diciembre de 2025. (Foto AP/Dita Alangkara)

Policías alemanes acordonan las calles junto a un tribunal en Fráncfort, Alemania, el martes 9 de diciembre de 2025, durante las audiencias contra tres presuntos espías rusos. (Foto AP/Michael Probst)

Empleados disfrazados de Papá Noel participan en un desfile navideño en Lotte World Adventure, Seúl, Corea del Sur, el martes 9 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ahn Young-joon)

Una pareja de novios se besan durante su boda en la iglesia inundada de Barasoain en Malolos, provincia de Bulacan, Filipinas. (Foto AP/Aaron Favila, Archivo)

Fans de la cantante colombiana Shakira asisten a su gira mundial

Edificios destruidos en Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza, Jabaliya, Gaza. Fotografía: Majdi Fathi/NurPhoto/Shutterstock

Los defensores de People for Ethical Treatment of Animals (Peta) organizan una protesta contra los paseos en elefante y el maltrato animal, en vísperas del Día Internacional de los Derechos de los Animales, Delhi, India. Fotografía: Arun Sankar/AFP/Getty Images

El cosmonauta de Roscosmo Sergey Ryzhikov se sienta en una silla poco después del aterrizaje de la cápsula espacial rusa Soyuz MS-27, que también transporta al astronauta de la NASA Jonny Kim y al cosmonauta de Roscosmos Alexey Zubritsky, Zhezkazgan, Kazajistán. Fotografía: AP

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy es recibido en el Palacio Chigi por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el martes 9 de diciembre de 2025. (Foto AP/Gregorio Borgia)

El comandante general de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino (tercero desde la izquierda), camina por una calle en Nueva Orleans, Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025.  Bovino se encuentra la ciudad dando inicio al operativo migratorio, tal como lo hizo en Los Ángeles, Chicago y Charlotte.(Foto AP/Gerald Herbert)

Un hombre sostiene Reconciliación, las memorias recién publicadas del exrey español Juan Carlos I, en una librería de Madrid, España, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Manu Fernandez)

Personas sostienen una pancarta con la leyenda Alto a la austeridad durante una manifestación por aumentos salariales y contra la austeridad, en París, el martes 2 de diciembre de 2025. (Foto AP/Christophe Ena)

Militares rumanos en formación antes del desfile militar del Día Nacional, en Bucarest, Rumania, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andreea Alexandru)

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Una pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

La policía intervino ante la denuncia del altercado y la Municipalidad decidió clausurar las canchas porque los organizadores incumplieron la normativa

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez
Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Rafael Gutiérrez se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Rafael Gutiérrez se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue
Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego
Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros
Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

