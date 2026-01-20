La Capital | El Mundo | España

Choque de trenes en España: las víctimas ascienden a 42 y hay más de 40 denuncias por desaparecidos

Mientras avanza la investigación, familiares y allegados de personas desaparecidas pidieron por su búsqueda tras el siniestro del domingo

20 de enero 2026 · 16:24hs
Bomberos y miembros de la Guardia Civil trabajan junto a uno de los trenes siniestrados en España Susana Vera (REUTERS)

Bomberos y miembros de la Guardia Civil trabajan junto a uno de los trenes siniestrados en España Susana Vera (REUTERS)

El siniestro ferroviario de Adamuz en España ya se cobró la vida de 42 personas, luego de que los equipos de rescate encontraran dos cuerpos entre las partes de los trenes destruidas por el choque de frente de este domingo por la tarde. Además, las autoridades recibieron 43 denuncias por personas desaparecidas.

Antonio Sanz, consejero de Salud, Emergencias y Presidencia de la Junta de Andalucía, la comunidad autónoma donde se encuentra Adamuz, confirmó el hallazgo del último cadáver en el tren Alvia, la formación de la empresa estatal Renfe. Es el cuarto cuerpo sin vida que encontraron los rescatistas entre los trenes accidentados.

Además de los 42 fallecidos confirmados por las autoridades, otras 37 permanecen internadas tras la colisión y nueve de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos. En total, hubo más de 150 heridos.

Por otro lado, existen 43 denuncias por personas desaparecidas tras el choque de trenes del domingo a las 19.30 hora de España. Entre ellas la de un boliviano de 52 años, identificado como Víctor Terán, que reside en Huelva. Según las autoridades, los pedidos para dar con el paradero de estas personas se registraron en Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva, aunque plantearon que puede haber más de una presentación por persona desaparecida.

No obstante, las autoridades sanitarias y de seguridad no descartan que mientras avancen el trabajo de los equipos de emergencias y se retiren los vagones aparezcan más víctimas.

El tren descarrilado, de la empresa italiana Iryo, había salido de Málaga, en Andalucía, y se dirigía a Puerta de Atocha, en Madrid. De acuerdo con las primeras estimaciones, la formación se salió de la vía y chocó con el tren que viajaba hacia Huelva, donde resultaron afectados los vagones 7 y 8.

Avance en la investigación

Los investigadores se trasladaron a los talleres de mantenimiento de Renfe en Madrid. Allí iniciaron las tareas para revisar las unidades que transitaron el tramo del trágico accidente, con el objetivo de documentar posibles daños producto del estado de la vía.

Las unidades, que pasaron justo antes del choque entre Renfe y Iryo, justamente realizaron el tramo de esta última empresa que tenía destino Madrid.

En tanto, los peritos encontraron el carril roto en el punto del accidente y señalaron que fue un problema en una soldadura defectuosa.

La cifra de fallecidos "no es definitiva"

El domingo cerca de las 19.40 en España dos trenes chocaron de frente tras el descarrilamiento de una formación. El incidente se dio cuando la unidad de compañía Iryo cambió de vías y sorprendió a la unidad de la marca Alvia, operada por la empresa estatal Renfe. Entre los dos trenes viajaban cerca

El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, manifestó que la cifra de fallecidos “no es definitiva”. Además, el gobierno español decretó tres días de luto y el presidente, Pedro Sánchez, aseguró que iniciarán una investigación para “dar con la verdad” del trágico choque.

Juan Manuel Moreno, presidente de la comunidad autónoma de Andalucía, donde pertenece la provincia de Córdoba, señaló que las autoridades siguen trabajando en los trenes siniestrados. Por otro lado, la Guardia Civil puso a disposición sus oficinas de Madrid, Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga para tomar muestras de ADN para acelerar la identificación de las víctimas.

>> Leer más: El accidente de trenes en España, en imágenes

“El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta. Vamos a dar con la verdad. Cuando conozcamos la respuesta, con absoluta transparencia, lo pondremos en conocimiento de los ciudadanos. Puedo garantizar a las víctimas que vamos a estar protegiéndolas, asistiéndolas y ayudándolas en todo lo que necesiten durante todo el tiempo que sea necesario”, apuntó el presidente Sánchez

Cómo fue el accidente de trenes

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia explicó que “el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos”. El tiempo entre la colisión de las dos formaciones fue clave ya que el funcionario contó que “cuando un obstáculo está en la vía, se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren”. El tiempo transcurrido, unos pocos segundos, imposibilitó que actúe el mecanismo, afirmó.

Para Heredia es un siniestro “en circunstancias extrañas”, sin embargo, aclaró que “lo peor que podemos hacer es especular”. En esta línea, el presidente de Renfe aseguró que la empresa estatal y Iryo presentaron toda la información que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios requiere.

El hecho ocurrió en una recta sobre un tramo que se permite viajar a 250 kilómetros por hora. Según las primeras informaciones, ambas unidades viajaban entre 205 y 210 kilómetros por hora. Con este dato, Fernández Heredia descartó que el accidente sea por producto de exceso de velocidad y aclaró que se trata de una vía reparada en 2025 “y debería estar en óptimas condiciones”.

