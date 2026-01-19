El accidente de trenes en España, en imágenes

El accidente de trenes en España, en imágenes

La Capital | Información General | trenes
19 de enero 2026 · 13:14hs
accidente tren españa01
Los servicios de emergencia trabajan en las inmediaciones de uno de los trenes implicados en el accidente, este lunes. Associate Press Spain / LaPresse (APN)

accidente tren españa02
Efectivos de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba). EFE

accidente tren españa03
Un bombero y miembros de la Guardia Civil trabajan junto a uno de los trenes implicados en el accidente, este lunes. Susana Vera (REUTERS)

accidente tren españa04
Los servicios de emergencia trabajan en las inmediaciones de uno de los trenes implicados en el accidente, este lunes. Associate Press / LaPresse Only Italy and SpainAssociated Press / LaPresse (APN)

accidente tren españa06
Un helicóptero de la Guardia Civil sobrevuela la zona en la que ha tenido lugar el accidente. Pablo Blazquez Dominguez (Getty Images)

accidente tren españa07
Ana, una de las supervivientes, en el Centro de Ayuda Ciudadana de Adamuz mientras busca a su perro desaparecido, que viajaba con ella y su hermana, ahora hospitalizada. Ana Beltran (REUTERS)

accidente tren españa08
Imágenes áreas de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). EFE

accidente tren españa09
Bomberos trabajan en la cabecera del tren Iryo.Guardia Civil (EFE)

accidente tren españa10
Agentes de la Guardia Civil, junto al tren Alvia. Salas (EFE)

accidente tren españa11
Vista aérea este lunes de los trenes accidentados cerca de Adamuz (Córdoba), este lunes. EFE

accidente tren españa12
Familiares de víctimas del siniestro ferroviario de Adamuz se acercan al punto de información habilitado en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba. Rocío Ruz (Europa Press)

accidente tren españa13
Efectivos criminalística de la Guardia Civil analizan las vías del accidente, este lunes. Guardia civil

accidente tren españa14
Vista aérea del convoy de Alvia, este lunes, en Adamuz (Córdoba).Guardia Civil (EFE)

accidente tren españa15
Efectivos de los servicios de emergencias trabajan en el lugar del accidente en Adamuz (Córdoba), este lunes. Susana Vera (REUTERS)

accidente tren españa16
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, durante la rueda de prensa de este lunes en Adamuz (Córdoba). PACO PUENTES (EL PAÍS)

accidente tren españa17
Bandera a media asta, durante el minuto de silencio convocado en el Congreso de los Diputados en honor a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, este lunes.

accidente tren españa05
Efectivos de los servicios de emergencias trabajan en el lugar del accidente en Adamuz (Córdoba), este lunes. Susana Vera (REUTERS)

al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en espana

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España

El edificio de la primera estación del interior, donde hoy hay un restaurante.

Un antiguo polo ferroportuario se esconde bajo la costa central

trenes España Accidente
