Trump amenaza con cortar lazos comerciales con España por diferencias en defensa y política

El presidente de EEUU respondió de ese modo a la negativa ibérica de prestarle sus bases militares. Críticas desde el país europeo

3 de marzo 2026 · 21:14hs
“España se ha portado de manera terrible”

Foto: AP.

“España se ha portado de manera terrible”, cuestionó el líder republicano.

El presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó este martes con poner fin al comercio con España aludiendo a la falta de apoyo frente a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y a la resistencia del país ibérico a aumentar su gasto en la Otan.

“Vamos a cortar todo el comercio con España”, declaró el mandatario de EEUU a los periodistas durante una reunión en el Despacho Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz.

“No queremos tener nada que ver con España”, añadió Trump, cuyos comentarios se produjeron un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmara que su gobierno no permitiría que Estados Unidos utilizara las bases del sur del país ibérico en ataques que no estuvieran amparados por la Carta de las Naciones Unidas.

El funcionario español señaló que las bases militares que opera conjuntamente con Estados Unidos no se utilizaron en el ataque del fin de semana pasado contra Irán.

No se sabe cómo Trump cortaría el comercio con España, dado que el país ibérico está bajo el paraguas de la Unión Europea. En ese sentido, la UE negocia acuerdos comerciales en nombre de las 27 naciones miembros.

“Si la administración norteamericana quiere revisarla, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos”, manifestó un portavoz de la oficina del presidente español, Pedro Sánchez, refiriéndose a la relación comercial entre ambos países.

Este es el ejemplo más reciente en el que el mandatario norteamericano recurre a la amenaza de aranceles o embargos comerciales como castigo, y se produjo después de una decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos que anuló los aranceles globales de gran alcance de Trump.

Aunque el máximo tribunal dijo que la ley de poderes económicos de emergencia internacional no autoriza al presidente a imponer unilateralmente aranceles generalizados, Trump sostiene ahora que la Corte le permite, en su lugar, imponer embargos a gran escala a otros países que él elija.

La réplica de España

En tanto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, replicó a Trump y dijo que España “no acepta chantajes ni lecciones” y exige respeto: “Somos un país de paz”.

La ministra y otros miembros del Ejecutivo ibérico rechazaron las amenazas del mandatario estadounidense tras sus críticas y aseguraron que la posición española es firme respecto de la defensa de la soberanía, además de reiterar el compromiso con el Derecho Internacional.

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, expresó su satisfacción porque España se opusiera a lo que calificó como la “guerra imperialista” de Estados Unidos, negando además el uso de bases militares españolas a aviones norteamericanos.

Varios miembros del Ejecutivo resaltaron la posición de firmeza del gobierno español frente a las presiones internacionales y las amenazas económicas de la Casa Blanca.

