En vivo: Central quiere prolongar el efecto clásico y ya juega ante Argentinos Juniors

La Región Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Por Florencia O’Keeffe Salud Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

La Ciudad Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

Por Mariano D'Arrigo Politica El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Rodolfo Parody Ovación El uno x uno de Newell's: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Por Elbio Evangeliste Ovación Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

La Ciudad El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Por Javier Felcaro Política Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

La ciudad Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Motores El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

El Mundo EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

El Mundo Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Policiales Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Cultura Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Política Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Policiales Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

Policiales La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña

Policiales Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

Información General El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros