En vivo: Central quiere prolongar el efecto clásico y ya juega ante Argentinos Juniors

En La Paternal y sin Ángel Di María, Central va por otros tres puntos que consoliden su protagonismo ante Argentinos Juniors. Seguilo en vivo por La Capital

11 de marzo 2026 · 17:18hs
Central espera en La Paternal prolongar su buena estrella ante Argentinos Juniors.

Leo Vincenti

Central espera en La Paternal prolongar su buena estrella ante Argentinos Juniors.

Central viene muy dulce en el torneo Apertura, ganando los dos últimos partidos como visitante y volviendo a presentarse en esa condición, ahora ante Argentinos Juniors en La Paternal. El equipo de Jorge Almirón además viene dulce con la victoria en el clásico. Seguilo en vivo por La Capital.

Jugada a jugada en La Paternal

17': No valía y apareció Broun

32 segundos: avisó el Bicho

>>Leer más: Un exdirectivo de Central hizo una fuerte defensa de Tapia: "No entiendo las cosas que le arman"

Las estadísticas de Argentinos Juniors y Central

Jorge Almirón vivió días de felicidad tras el clásico, pero para este partido apelará a un Central con varios retoques.

