Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

La franquicia del rugby del Litoral cayó en su tercera participación por un ajustado 25-20 ante el conjunto que es uno de los candidatos al título

Pablo Mihal

6 de marzo 2026 · 21:18hs
Santiago Cordero hizo pesar su experiencia. El ex Puma marcó uno de los tries de Pampas en la victoria ante Capibaras XV. Foto UAR.

Santiago Cordero hizo pesar su experiencia. El ex Puma marcó uno de los tries de Pampas en la victoria ante Capibaras XV. Foto UAR.

El desafío para Capibaras XV era grande. Medirse contra Pampas, uno de los candidatos al título, en su casa y después de una derrota hizo del partido uno de los más atractivos de la fecha. Si bien estuvo a la altura de las circunstancias, esta vez la franquicia litoraleña no pudo festejar. Por poco, la de la UAR se llevó la victoria en la tercera fecha del Súper Rugby Américas 2026, al imponerse 25-20 en la mismísima catedral del rugby argentino, escenario de muchos partidos históricos pero que en esta ocasión no lució en su mejor forma.

La necesidad tiene cara de hereje dice el refrán y en ese sentido Juan Leguizamón, el head coach de Pampas, no dejó nada librado al azar y puso toda la carne al asador, con el ex Puma Santiago Cordero incluido en una de las puntas.

En el inicio mismo del partido, el local intentó marcar el terreno, haciendo prevalecer el poderío físico de su pack de forwards. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Ignacio Bottazzini se desprendió del maul y selló la primera conquista de la tarde-noche sanisidrense. Bautista Farisé logró la conversión desde una posición esquinada y estiró la cuenta.

La resiliencia de Capibaras XV

Parecía que se venía un aluvión, pero ese try tempranero de Pampas no amilanó a Capibaras. La resiliencia de la franquicia litoraleña quedó manifiesta en los minutos que siguieron, donde tomó el control de las acciones, presionó bien, atacó y arriesgó más en un partido muy cerrado.

Promediando ya el primer parcial, Ignacio Dogliani descontó con un penal. Pese a tener la pelota más tiempo, Capibaras no pudo capitalizar las oportunidades que tuvo ya que el ataque fue frenado con penales.

Jugó mejor, le faltó definición

Capibaras jugaba mejor, pero Pampas, que fue más efectivo en el arranque, le asestó el golpe y luego lo cuidó casi sin arriesgar. Parecía que la historia se cerraba así cuando Capibaras sorprendió en la última, con un try de Dogliani para dar vuelta la historia y en cierta medida hacer justicia, más allá de que en cualquier deporte los merecimientos no cuentan. El viento, en la conversión, impidió que el envío del Colo sea efectivo por lo que el primer tiempo se cerró 8-7 favorable a la visita.

En el arranque del complemento fue Capibaras el que sumó un nuevo penal para estirar la cuenta. Obligado, Pampas empezó a atacar. Santiago Cordero llegó al try por la izquierda y aseguró el mejor momento del local, que volvió a pasar al frente por apenas un punto 12-11.

El partido se hizo cabeza a cabeza y algo desprolijo. El Colo acertó dos penales. Santiago Pernas logró ganar en las alturas tras el kick de Lucas Marguery y se escapó en velocidad hacia su conquista. Farisé logró la conversión y la franquicia bonaerense se imponía por 19-17. Dogliani volvió a convertir y otras vez la victoria cambió de manos (19-20). El partido estaba para cualquiera, pero una serie de errores terminaron de definir el partido en favor de Pampas. Farisé ajustó la puntería y con sendos penales terminó inclinando la balanza en favor de Pampas por 25-20.

Al cierre de esta edición, Tarucas recibía a Dogos XV y este sábado Peñarol hará lo propio con Selknam. El domingo se cruzarán Cobras Brasil y Yacaré XV.

