La provincia invirtió más de 270 millones de pesos en mejorar los centros de salud del departamento General López

Son 23 los efectores de salud que recibieron aportes del Fonres para realizar reparaciones y ampliaciones durante 2025

La senadora Di Gregorio adelantó que el programa continuará durante este año con nuevos aportes para seguir fortaleciendo el sistema sanitario.

Más de 270 millones de pesos fueron destinados a través del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (Fonres) durante 2025 a samcos y centros de salud del departamento General López. La senador provincial Leticia Di Gregorio, confirmó que el gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, invirtió esa cifra para realizar obras y mejoras en 23 nosocomios.

La legisladora explicó que el programa permite que los recursos lleguen directamente a municipios y comunas, que son los que ejecutan los trabajos en cada efector sanitario. “Este fondo es una herramienta muy importante porque permite resolver problemas concretos de infraestructura en los centros de salud y mejorar las condiciones en las que se atiende a los vecinos”, señaló Di Gregorio.

Entre los aportes más recientes, la senadora informó que estos recursos llegaron a los efectores de Cafferata, Carmen, Hughes, Labordeboy, Lazzarino, María Teresa, Rufino y San Gregorio.

Los trabajos que se realizan en los efectores de salud del departamento son variados y responden a las necesidades de cada localidad. Las intervenciones van desde reparaciones y refacciones generales, mejoras en instalaciones eléctricas, sanitarias y de infraestructura, hasta la ampliación y readecuación de espacios para optimizar el funcionamiento de los centros de salud, como áreas de atención, consultorios y sectores específicos como farmacia.

“Son intervenciones necesarias que muchas veces no se ven, pero que hacen a la calidad del servicio y al funcionamiento diario de cada efector”, sostuvo la representante del departamento General López.

Gral.López-samco3

Di Gregorio también destacó el trabajo articulado con el gobierno provincial y el Ministerio de Salud. “Quiero reconocer el trabajo del Ministerio de Salud que conduce Silvia Ciancio y la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de jerarquizar la salud pública en toda la provincia. Estas inversiones permiten mejorar la infraestructura y garantizar mejores condiciones de atención en cada localidad”, remarcó.

Gral-López-samco5

Provincia continuará con el programa

Por último, la senadora adelantó que el programa continuará durante este año con nuevos aportes para seguir fortaleciendo el sistema sanitario. “La salud pública necesita mantenimiento permanente y obras concretas. Por eso es importante sostener estas políticas que llegan a cada pueblo y permiten mejorar la atención para los vecinos del departamento General López”, concluyó Di Gregorio.

