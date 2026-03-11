La Capital | Salud | Cáncer de Mama

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

Es uno de los tumores más complejos de controlar. Un oncólogo y un mastólogo rosarinos hablan sobre este tipo de cáncer y los tratamientos disponibles

Florencia O’Keeffe

11 de marzo 2026 · 08:58hs
La prestigiosa revista Nature publicó resultados preliminares sobre una nueva terapia en desarrollo destinada al tratamiento del cáncer de mama triple negativo, uno de los que presenta más desafíos a los médicos ya que no existen tantas terapias eficaces para controlarlo, y que afecta aproximadamente al 15 por ciento de las pacientes con este diagnóstico. A este tipo de desarrollos científicos se los denominan vacuna pero no preventiva sino terapéutica. La principal característica es que se hace "a la medida del paciente".

El cáncer de mama triple negativo es un subtipo considerado agresivo y que puede causar más recaídas que otros durante los primeros años del tratamiento.

¿En qué consiste esta vacuna experimental? ¿Podría representar una alternativa viable en el futuro? ¿Qué opciones terapéuticas existen en la actualidad para este tipo de cáncer?

La terapéutica que fue dada a conocer, y el panorama actual de la enfermedad, fueron analizados por el mastólogo Lisandro Benítez Gil, director de Cema, y el oncólogo Cristian Micheri, del mismo centro médico (referente regional en el tratamiento del cáncer de mama).

Estudio preliminar pero prometedor

El mastólogo Benítez Gil dijo a este diario que la denominada vacuna contra el cáncer de mama triple viral es un estudio "en fase 1, muy preliminar y que tiene la particularidad de que se hace una vacuna para cada paciente". Este tipo de desarrollo, que se inscribe dentro de la medicina personalizada, está avanzando también para el control o posible cura de otros tumores malignos (piel, páncreas, colorrectal). ¿Cuáles son las principales dificultades si en algún momento se aprueba para su uso en humanos? El costo y el acceso.

¿Cómo funciona? "Se buscan los antígenos que tiene esa paciente y se genera una droga para esos antígenos, un anticuerpo personalizado. Es muy interesante pero insisto: es muy preliminar", dijo el especialista.

mamografia.jpg

La situación en Rosario

Benítez Gil, expresidente de la Asociación de Mastología de Rosario, explicó: "El cáncer de mama triple negativo es el que nos trae más dificultades en el tratamiento al no responder a terapias hormonales dirigidas, como lo pueden hacer otros tumores. En el marco de la clasificación de cánceres receptores hormonales positivos estrógeno progesterona tenemos un montón de terapéuticas. Para el HER positivo tenemos cada vez más terapias innovadoras, más eficientes y precisas, pero el triple negativo es el que nos quedó más lejos, que no tuvo nunca un tratamiento eficiente y es un subtipo agresivo".

En cuanto al abordaje del cáncer, "además de la cirugía y la quimioterapia, que son los tratamientos más efectivos con los que contamos se sumó la inmunoterapia, que mejora la respuesta de manera sustancial y acerca más a la curación, pero las pacientes con este tipo de tumor que responden a la inmunoterapia no son muchas...", reflexionó.

En la ciudad se da la misma proporción de pacientes con cáncer de mama triple negativo que en otros lugares del mundo en desarrollo o desarrollados. Son alrededor del 15 por ciento de los diagnósticos", dijo el profesional. Y agregó: "Lo encontramos en general en mujeres más jóvenes y tiene una relación con el cáncer hereditario".

El mastólogo Lisandro Benítez Gil

¿Por qué se dice "agresivo"?

"Estamos hablando de un tumor que se divide rápido y cuyas células son muy diferentes a las originales mamarias que son las que tienen receptores positivos (y que son las que se dividen lentamente dentro de las enfermedades oncológicas mamarias)", detalló Benítez Gil.

Qué se puede hacer en la actualidad

Cristian Micheri, oncólogo explicó: "El cáncer de mama triple negativo es un subgrupo dentro de todos los cánceres mamarios, no tiene buen pronóstico, por eso es una necesidad real mejorar la eficacia de las terapias para este tumor. Por ahora, contamos con herramientas para las etapas más avanzadas, enlenteciendo la progresión, y en la enfermedad temprana aumentando las chances de curación. Lo más importante con lo que contamos hoy es la inmunoterapia, terapias vía orales (dirigidas) como los inhibidores de PARP, que sirven para las pacientes que tienen una mutación específica y se administran luego del tratamiento quirúrgico".

El especialista detalló: "Podemos identificar qué paciente tiene mayor riesgo (de no mejorar) y ofrecerles terapéuticas de mayor precisión".

En cuanto al desarrollo de la vacuna para el triple negativo, el oncólogo señaló: "Es un estudio muy preliminar donde todavía faltan muchas fases de investigación para corroborar si puede ser una estrategia útil para poder aplicarlo en nuestras pacientes. Lo interesante es escuchar noticias que nos muestran que se está investigando en cáncer de mama, y en especial en esta población que tiene tanta necesidad de mejores tratamientos. Los datos mostrados por este estudio son alentadores en cuanto a personalizar la terapéutica y buscar estrategias nuevas que apuntan a individualizar las terapias para cada paciente. Falta una etapa de desarrollo clínico y pueden pasar años para confirmar la eficacia y que estén disponibles".

Esperanza

"Hay muchos otros estudios más avanzados que este en cuanto a fármacos nuevos _detalló Micheri_ que seleccionan con mayor precisión a las células tumorales, y esas investigaciones se encuentran en fases más avanzadas y están mostrando resultados prometedores. Son drogas nuevas denominadas anticuerpos conjugados (ADC por sus siglas en inglés), que están cambiando la historia del cáncer de mama y en el corto plazo mejorarán el pronóstico de nuestras pacientes en tumores triple negativo ", comentó.

