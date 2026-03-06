Con los mercados globales alterados, el dólar y el riesgo país se entonan

La divisa acumuló una suba de $40 desde que comenzó el cambio de tendencia. El “corralito” de BlackRock alteró a Wall Street

El dólar se entonó, el riesgo país tocó máximos del año y las acciones bajaron. El mercado local sufrió por la propia incertidumbre y por el impacto del conflicto de Medio Oriente en la plaza financiera global. Además, la noticia de que el gigante financiero BlacRock puso un corralito para limitar rescates de un fondo de inversión golpeó a Wall Street. El Dow Jones bajó 1%.

El dólar mayorista subió $9 y cerró a $1.416 para la venta, por lo que el incremento es de $19 respecto al cierre de la semana pasada y de $40 desde que comenzó el cambio de tendencia hace dos semanas. En el segmento minorista , la divisa en el Banco Nación subió $10 y se vendió a $1.435.

El Banco Central (BCRA) ya acumuló dos meses comprando dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) de manera ininterrumpida. En lo que va de 2026 ya sumó más de u$s 3.000 millones a sus arcas. Este viernes compró u$s 40 millones netos.

Las reservas brutas culminaron en los u$s 46.004 millones. En términos netos se encuentran en terreno negativo , de aproximadamente u$s 1.500 millones.

>> Leer más: Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos del hogar

Petróleo imparable

La guerra en Medio Oriente golpea a los mercados mundiales y arrastra a los activos emergentes. Los bonos en dólares cayeron y el riesgo país tocó máximos de 2026, por encima de 570 puntos, mientras el S&P Merval en dólares ya se hundió 18,5% en más de un mes.

En el mercado local solo se salvaron las acciones de las petroleras, que subieron 8%.

El barril de petróleo Brent se encuentra en su nivel más alto en años, con subas semanales récord. Avanzó otros 7,72% hasta los u$s 91,42 el barril.

La salida de fondos globales en acciones asiáticas emergentes se aceleró a su nivel más alto en cuatro años, a raíz de la guerra en Medio Oriente. Tan solo en la última semana, el retiro de dinero ya sumó unos u$s 11.000 millones.

El corralito de Blackrock

Wall Street cerró con fuertes bajas. Impactó también la decisión del gigante financiero BlackRock de limitar los rescates en uno de sus principales fondos de crédito privado luego de un fuerte aumento en las solicitudes de retiro por parte de inversores. El vehículo afectado es el HPS Corporate Lending Fund, un fondo de aproximadamente u$s 26.000 millones especializado en préstamos directos a empresas. De acuerdo con la agencia, los inversores solicitaron rescatar 9,3% de sus participaciones, pero la gestora decidió establecer un límite del 5% para las recompras.

El economista Jefe de Vectorial, Haroldo Montagu, aseguró a través la red social X que la firma estadounidense estableció un “corralito” y advirtió: “Se viene una época en la que los cisnes negros van a ser la regla y no la excepción”.

Embed BlackRock metió un corralito y no deja retirar a sus clientes más del 5% de los activos de un fondo.



Se viene una época en donde los cisnes negros van a ser la regla y no la excepción. https://t.co/UTMgUhOj1i — Haroldo Montagu (@HaroldoMontagu) March 6, 2026

El episodio refleja una creciente inquietud entre los inversores sobre el mercado de crédito privado, que se expandió con fuerza en los últimos años y se convirtió en uno de los segmentos más dinámicos dentro de los activos alternativos. En las últimas semanas aumentaron las dudas sobre los estándares de otorgamiento de préstamos, tras algunos colapsos corporativos que generaron preocupación.