Simulacro de incendio con evacuación en el Centro Municipal Distrito Oeste

La Municipalidad realizó este miércoles un simulacro integral de evacuación en situación de incendio en el Centro Municipal Distrito Sudoeste.
El ejercicio se realizó durante la mañana de este miércoles y participaron varios organismos locales
La Municipalidad realizó este miércoles un simulacro integral de evacuación en situación de incendio en el Centro Municipal Distrito Sudoeste.
Participaron equipos de Protección Civil, Bomberos y del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) , junto al personal del Distrito Sudoeste, la Escuela Anastasio Escudero N° 799, el Jardín Sara Faisal N° 53 y el Centro de Salud Santa Teresita.
Durante el desarrollo de la actividad el tránsito estuvo interrumpido en el radio comprendido por Acevedo entre avenida Francia y Choele Choel.
Un muchacho de 18 años quedó demorado por su presunta participación en la desaparición y asesinato del joven oriundo de Granadero Baigorria