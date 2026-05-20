Las polémicas de Boca: los audios de VAR que complican al Xeneize en la Copa Libertadores

El equipo de Claudio Úbeda empató 1-1 con Cruzeiro y el árbitro Jesús Valenzuela fue protagonista, con tres decisiones controversiales

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Todo Boca le reclamó al árbitro Jesús Valenzuela por las polémicas del VAR.

El polémico empate 1-1 de Boca ante Cruzeiro lo pone en la cuerda floja en esta Copa Libertadores y este martes por la noche en la Bombonera se vivió un clima de mucha bronca en el equipo de Claudio Úbeda, que reclamó por dos jugadas puntuales en las que se sintieron “perjudicados” por el árbitro Jesús Valenzuela .

El Xeneize ganaba con gol de Miguel Merentiel pero Fagner Conserva Lemos igualó el encuentro para el conjunto brasileño. Tras una revisión en el VAR por una leve mano del lateral izquierdo Kaiki Bruno en el inicio de la jugada, el juez venezolano mantuvo su decisión y convalidó el tanto del empate.

Ya con un futbolista más por la expulsión de Gerson, Merentiel le devolvía la ventaja a Boca y lo ponía con un pie en los octavos de final, pero desde la cabina señalaron que había una mano de Milton Delgado para que revise Valenzuela .

Finalmente, el árbitro sancionó la mano del mediocampista y anuló el gol del uruguayo , a pesar del reclamo del banco xeneize. Por eso, este miércoles, la Conmebol publicó los audios del cuerpo arbitral para demostrar los motivos de la decisión del juez.

Boca Cruzeiro Copa Libertadores Boca igualó 1-1 con Cruzeiro y quedó en la cuerda floja en la Copa Libertadores. AP

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Además, en la última jugada del encuentro, Valenzuela y el VAR omitieron otra jugada polémica dentro del área de Cruzeiro, luego de la mano del volante argentino Lucas Romero. El ex-Vélez frenó la pelota con su brazo izquierdo tras remate fallido de Ángel Romero, pero los jueces de la cabina consideraron que no había "nada que chequear".

El polémico gol anulado a Boca

Ante el gol de Merentiel que ponía al Xeneize con el marcador 2-1 a su favor, el cuerpo arbitral analizó la jugada detenidamente. En el video compartido por la Conmebol, se escuchó la siguiente conversación entre el VAR y el juez principal:

VAR: Mano en ataque. Cabecea blanco, el brazo está abierto y ahí pega en la mano y baja.

AVAR: Se ve un contacto.

VAR: Es una mano sancionable.

AVAR: Vamos a invitarlo para que lo coteja.

VAR: Jesús te invito a un On Field Review por una posible mano en ataque.

VAR: Cambia la dirección de la pelota.

Árbitro: Dale, voy con mano.

Embed - CONMEBOL LIBERTADORES | REVISIÓN VAR | BOCA JUNIORS VS CRUZEIRO | MINUTO 88

Mano dentro del área, no fue penal

El equipo de Úbeda arremetió contra el arco de Cruzeiro hasta la última jugada del encuentro, cuando Lautaro Blanco envió un centro que no pudo conectar bien Ángel Romero, pero impactó contra la mano del mediocampista Lucas Romero. Antes del pitazo final, el VAR se comunicó con Valenzuela y se dio la siguiente conversación:

VAR: Posible mano del atacante y del defensor.

VAR: Va en salida, la mano está en posición natural y además quiere quitar su brazo.

AVAR: Puede jugar.

VAR: Jesús, la situación del área está todo chequeado. La posición de la mano está en posición natural. Además, él quiere quitar su brazo y el contexto es hacia afuera.

Árbitro: Ok, voy a terminar.

VAR: Nada que chequear.