Figuritas del Mundial 2026: el salario mínimo alcanza para 78% menos de paquetes que en 2010

Cada sobre de figuritas cuesta 2 mil pesos y completar el álbum puede superar el millón de pesos. El poder de compra cayó fuerte en comparación con otros mundiales

A menos de un mes del Mundial 2026 , el clásico ritual de coleccionar figuritas volvió a instalarse en kioscos, escuelas y redes sociales. Pero esta vez completar el álbum oficial de Panini puede convertirse en una verdadera odisea económica.

El paquete de figuritas cuesta actualmente $2.000 y trae siete unidades . Aunque el valor parece desorbitado frente a otros mundiales, en términos reales el aumento no fue tan abrupto respecto de Qatar 2022. El problema aparece cuando se compara el precio con el poder adquisitivo de los salarios argentinos.

Según un análisis realizado por Chequeado sobre la evolución histórica del costo de las figuritas , el salario mínimo hoy alcanza para comprar apenas 183 paquetes, contra los 857 que podían adquirirse en Sudáfrica 2010. La caída del poder de compra es del 78,5%.

El salto nominal del precio es impactante. En Sudáfrica 2010, cada sobre costaba $1,75. Luego pasó a $5 en Brasil 2014, a $15 en Rusia 2018 y a $150 en Qatar 2022. Ahora, para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el valor trepó a $2.000.

Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, el paquete actual es apenas un 4,3% más barato que el de 2022. La gran diferencia aparece cuando se compara con los años anteriores: en términos reales, hoy cuesta un 81% más que en Sudáfrica 2010.

También cambió el precio medido en dólares. Si se toma el dólar blue, el sobre pasó de valer US$0,44 en 2010 a US$1,40 en la actualidad.

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El álbum más caro

El Mundial 2026 tendrá 48 selecciones, 16 más que las ediciones anteriores. Eso también impactó directamente sobre el álbum.

Para completarlo se necesitan 980 figuritas, equivalentes a 140 paquetes si no saliera ninguna repetida, algo prácticamente imposible. Sólo para alcanzar esa cifra mínima habría que gastar unos $280 mil.

Pero en la práctica el costo puede dispararse muchísimo más. El streamer Spreen documentó en redes sociales cuánto necesitó invertir para completar el álbum y mostró que terminó comprando 800 sobres. El gasto total fue de $1,6 millones.

Como ocurre cada cuatro años, el componente azaroso sigue siendo parte central del negocio de las figuritas.

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Un negocio global que no deja de crecer

El mercado de figuritas y coleccionables mueve cifras multimillonarias a nivel internacional.

Un informe de la consultora Research & Markets estimó que en 2025 el sector facturó alrededor de US$7.800 millones y proyectó que llegará a US$11.800 millones en 2030, impulsado en gran parte por el fenómeno global del fútbol y los coleccionables deportivos.

Desde 1970, Panini mantiene los derechos oficiales de la FIFA para comercializar los álbumes mundialistas y conserva prácticamente un monopolio cultural alrededor de cada Copa del Mundo.

En Argentina, el lanzamiento de las figuritas volvió a generar largas filas en kioscos, intercambios en plazas y comunidades enteras dedicadas a conseguir las más difíciles.