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El gobierno promueve un recorte en los descuentos al gas por zona fría

El presidente envió un proyecto que acota el beneficio tarifario a la región Patagónica y la Puna. Si se aprueba, impactará en Santa Fe

5 de mayo 2026 · 20:25hs
El gobierno nacional impulsa una ley para recortar los beneficios en la tarifa de gas por el régimen de zona fría.

El gobierno nacional impulsa una ley para recortar los beneficios en la tarifa de gas por el régimen de zona fría.

El presidente Javier Milei envió a la Cámara de Diputados un proyecto para recortar los beneficios que el régimen de zona fría establece para la tarifa de gas. El mandatario avanzó con esta medida, que impacta en el sur de Santa Fe, pocas horas después de anunciar un refuerzo de los subsidios a un segmento de los consumidores durante el mes de mayo.

El proyecto acota la “zona fría” a la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Estas eran las regiones alcanzadas por los descuentos de 50% hasta 2021. Ese año, el régimen se amplió a localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán y Catamarca, además de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires con clima frío o templado-frío.

En esa reforma, el Congreso había extendido el criterio de zona fría a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

El crecimiento de los beneficiarios, dijo el actual gobierno, tensionó el fondo fiduciario creado para sostener el régimen. Recientemente el presidente le dio nuevas facultades al ministro de Economía, Luis Caputo, para poder aumentar el recargo que lo financia.

Los fundamentos

El texto enviado al Parlamento recoge la impugnación libertaria a aquella extensión del beneficio a de zona fría a regiones sin condiciones climáticas equivalentes. “Incrementó significativamente el universo de beneficiarios, el costo fiscal del régimen y la magnitud de subsidios cruzados entre jurisdicciones”, señala.

Los fundamentos de la iniciativa apelan a la necesidad de “conciliar el régimen de zona fría con el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)”. Es decir que, de aprobarse, en las zonas beneficiadas se apilarían los dos beneficios, mientras que para el resto de las localidades los subsidios solo serán para quienes registran ingresos netos por el grupo familiar inferiores o iguales al valor de tres Canastas Básicas Totales para un “Hogar 2”, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En las áreas que perderán la cobertura ampliada, solo los hogares vulnerables empadronados en el SEF podrán mantener el adicional por zona fría en las áreas que perderán la cobertura ampliada.

El proyecto, además, establece que los subsidios se calculen exclusivamente sobre el precio del gas, excluyendo a distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena de pagos.

Cambios en hidrocarburos

En el capítulo de hidrocarburos, el proyecto deroga los regímenes de promoción y beneficios para la producción incremental de petróleo y gas, eliminando la posibilidad de comercializar libremente parte de la producción en el mercado externo con ventajas impositivas y acceso a divisas.

El gobierno justificó la medida en la restricción fiscal. Aclaró que los proyectos ya aprobados mantendrán los derechos adquiridos.

El texto también contempla la prórroga del régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045 y flexibiliza la cesión de contratos de abastecimiento celebrados por el sector público para promover inversiones en generación renovable.

Allí se incluyen, entre otras, energía eólica, solar, y biogás.

Deudas de Cammesa

La iniciativa también aborda la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. La Subsecretaría de Energía Eléctrica determinará las diferencias de ingresos percibidos por las distribuidoras y transportistas bajo jurisdicción federal, causadas por leyes de emergencia tarifaria.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) aplicará créditos para cancelar deudas de las distribuidoras.

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