Central y una clasificación a octavos de final con la frutilla del postre, con el gol de Marco Ruben

Central abrochó la clasificación a los octavos de final en forma anticipada, derrotando 4 a 0 a Universidad Central de Venezuela.

Di María abraza a Veliz. Fue el gol de Central ante Universidad Central de Venezuela.

El abrazo de Di María con Pizarro, en el segundo de Central.

Di María inició la jugada y la terminó, después de un gran pase de Cantizano. El tercero de Central que lo lleva a los octavos de final de la Copa Libertadores.

No podía faltar el gol de Marco Ruben. Gran jugada de Cantizano y anticipo del máximo artillero de la historia de Central.

Después de la decepción de no poder disputar el título del torneo Apertura, Central tuvo rápido revancha y clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores , en el Gigante de Arroyito, tras golear 4 a 0 a Universidad Central de Venezuela.

Central venía de perder con River en el Monumental la semifinal del torneo Apertura y el técnico Jorge Almirón fue cuestionado por la postura de su equipo. Pero consiguió un cómodo triunfo en el Gigante que lo clasificó ya a los octavos, además de mantener la valla invicta.

89' Otro gol anulado a UCV: En su única llegada del complemento, gran maniobra de Zapata en el punto del penal para someter a Ledesma, pero lo anularon por mano previa. Sigue con el arco en cero Central.

88' GOL DE CENTRAL. Otra gran jugada de Cantizano y enorme asistencia a Marco Ruben, que volvió a convertir en Central.

71' Entró Marco Ruben por alejo Veliz. Aplausos para el artillero histórico.

70' GOL DE DI MARÍA. Cantizano entró y al toque asistió bárbaro a Di María, para que marque el tercero canalla.

45' (+6') Pase de Julián Fernández a Di María que quedó solo y se la picó al arquero. No se supo si fue tiro al arco o pase a Copetti, que lo perdió en el segundo palo.

45' (+3') Remate desde lejos de Cuesta que pasó apenas arriba del travesaño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2056873493115928813&partner=&hide_thread=false ¡OTRO GOLAZO!



Rabona TOP de Julián Fernández y Pizarro estiró la ventaja de Central



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39' GOL DE CENTRAL. Centro de rabona de Julián Fernández y a la carrera Pizarro marcó el segundo de zurda.

30' Gol anulado a UCV. Bolívar aprovechó un rebote en Sández dentro del área y sometió a Ledesma en corta distancia. Todo después de un remate de Zapata. EL delantero estaba adelantado, pero al lateral pareció pegarle la pelota en la mano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/2056869006196232305&partner=&hide_thread=false CONMEBOL #Libertadores | Con este gol de Alejo Véliz a los 25 minutos del primer tiempo, Rosario Central le gana 1-0 a la U. Central.



Viví lo mejor de la Copa CONMEBOL Libertadores por la pantalla de Fox Sports 2. pic.twitter.com/I2xmVF50Ze — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 19, 2026

21' GOL DE CENTRAL. De un tiro libre en el borde del área desde la izquierda de Di María, llegó el rechazo, la mediachilena de Ávila que dio en el palo izquierdo y la recepción posterior de Veliz para mandarla a la red, ante la débil oposición del arquero.

7' La primera fue de UCV. Cabezazo solo de Bolívar en el área canalla muy defectuoso.

Para este encuentro en el Gigante, Jorge Almirón dispuso el ingreso de Alejo Veliz por Guillermo Pol Fernández, de Julián Fernández por Enzo Giménez y de Facundo Mallo por Ignacio Ovando.

Las estadísticas de Central vs. Universidad Central