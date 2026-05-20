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El programa "La Muni en tu escuela" desplegará 22 dispositivos pedagógicos en Villa Gobernador Gálvez

Este miércoles la Municipalidad presentó la edición 2026 del abanico de propuestas lúdicas para instituciones educativas de todos los niveles académicos

20 de mayo 2026 · 17:10hs
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 Las escuelas pueden solicitar visitas de los dispositivos o participar de salidas educativas y propuestas territoriales.

 Las escuelas pueden solicitar visitas de los dispositivos o participar de salidas educativas y propuestas territoriales.
El programa La Muni en tu escuela desplegará 22 dispositivos pedagógicos en Villa Gobernador Gálvez

El programa La Muni en tu escuela desplegará 22 dispositivos pedagógicos en Villa Gobernador Gálvez

El programa La Muni en tu escuela desplegará 22 dispositivos pedagógicos en Villa Gobernador Gálvez

Las instalaciones del Parque Regional fueron el sitio elegido para que este miércoles la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez lanzara, ante la presencia de docentes y directivos escolares, la edición 2026 del programa “La Muni en tu escuela”. Se trata de un abanico de propuestas lúdicas y pedagógicas al que podrán acceder todas las instituciones educativas, públicas y privadas y de todos los niveles educativos de la ciudad.

En total son 22 dispositivos pedagógicos que las escuelas de Villa Gobernador Galvez, pueden solicitar. Algunas son propuestas para que las escuelas y jardines puedan visitar; otras para que puedan solicitar y la Municipalidad vaya con estos a los establecimientos y otros son dispositivos territoriales para niños, jóvenes y personas con discapacidad.

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Dispositivos pedagógicos

Sobre el tema, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, señaló: “El programa ‘Muni en tu Escuela’ engloba a distintas propuestas que tiene el municipio, algunas van a la escuela, y otras donde la escuela puede trasladarse a participar. Son exactamente 22 dispositivos educativos y pedagógicos diseñados para complementar lo que cada institución educativa viene realizando”.

“Todos los años el intendente nos pide nuevos desafíos, y este año lanzamos el ‘Circuito educativo’ con un transporte que va a buscar a los chicos por las escuelas, con dos personas que oficiarán de guías por los lugares que visiten los estudiantes –Concejo Deliberante, Municipalidad, Bomberos Voluntarios, Museo Malatesta– en un proyecto que construimos junto a docentes de la ciudad”, agregó.

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Para cada escuela de Villa Gobernador Gálvez

Yamila Novo, coordinadora de Educación, resaltó que este dispositivo “está destinado a todos los niveles educativos, desde nivel inicial hasta educación para adultos. Son dispositivos que visitan a las escuelas a través de un programa, y otros que las escuelas pueden ir a conocer como la Granja Educativa, el Museo; y otros dispositivos territoriales como ‘Desafío Secundaria’, ‘Club de Tareas’, ‘Centro de Día’”.

A la vez, indicó que “estos dispositivos se solicitan a través de mail [email protected], y allí se envía un protocolo de alguna información para poder iniciar la gestión, y se los deriva al área correspondiente para poder continuar con la articulación”.

De esta manera desde el municipio se trabaja de forma articulada junto a las instituciones educativas de Villa Gobernador Gálvez.

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Lo que ofrece el programa

En cuanto a los dispositivos para solicitar en las escuelas se encuentran los de Educación vial; ESI Juega; Ellas Juegan: de la cancha al aula; Empleo te acompaña; Sin Tabúes; La Reserva va al aula; Educación ambiental para docentes; Programa RS; Votando ando; Adultos Mayores (Contando historias, Huellas del agua, Un reino muy, pero muy chiquito, Susurros del tiempo, El brillo de los años); Ciudad en movimiento; La posta segura de los alimentos; Si duele, no es broma (el acoso escolar no es cosa de dos).

Las propuestas para ir de visita son: la Granja Educativa del Parque Regional; una visita a la Reserva Natural; recorrido por el Museo Municipal Dr. Raúl Malatesta; Infancias sobre ruedas y Circuito Educativo.

En tanto que las propuestas territoriales abarcan el Club de Tareas; Centros de Día; Centro de Atención a la Diversidad; VGG Desafío secundaria.

>>Leer más: Villa Gobernador Gálvez contará con un nuevo sistema de bicicletas públicas

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