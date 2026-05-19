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El hincha de Central mostró su descontento con el técnico Jorge Almirón en el Gigante

En el momento en que la voz del estadio anunció la formación del equipo, el DT canalla recibió una silbatina. Ecos de la eliminación ante River

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

19 de mayo 2026 · 18:53hs
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Jorge Almirón

Jorge Almirón, el entrenador de Rosario Central.

Desde el domingo por la noche toda la atención en Central se puso en el partido ante Universidad Central, por la Copa Libertadores, pero la derrota ante River por el torneo Apertura dejó secuelas. Se sintió en la previa del encuentro, cuando la voz del estadio anunció la formación del equipo.

Como suele ocurrir, todos los jugadores fueron aplaudidos, algunos más que otros, por supuesto, pero fue claro el repudio que recibió el entrenador Jorge Almirón en el momento en que fue nombrado.

Sin dudas la eliminación en el Monumental no dejó buenas sensaciones en los hinchas canallas, pero más allá de la derrota, lo que más molestó fue el rendimiento del equipo y, en especial, el planteo del técnico canalla.

Al menos es la sensación que quedó flotando en el Gigante de Arroyito en el momento en que se dio a conocer la formación del equipo antes del partido copero.

Leer más: Central tiene equipo confirmado: Almirón mete tres cambios para ir en busca de la clasificación

Silbidos par Almirón

Hasta aquí nunca había habido insultos ni silbidos para el técnico, aunque sí indiferencia. Pero esta vez fue distinto. Porque cuando se escuchó el nombre del DT fueron muchos los hinchas que lo desaprobaron, con una silbatina generalizada.

Hasta aquí Almirón disputó cuatro fases eliminatorias como técnico de Central. La primera fue por Copa Argentina, ante Sportivo Belgrano de San Francisco, y las otras tres por el torneo Apertura, en las que el Canalla le ganó a Independiente primero, a Racing después, y perdió con River.

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