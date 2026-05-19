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Sorpresa en Rosario: Victoria Villarruel fue a la catedral para una misa especial

La vicepresidenta de la Nación visitó la ciudad este martes y asistió a una ceremonia religiosa fuera de su agenda de gestión

19 de mayo 2026 · 12:42hs
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Villarruel fue recibida por uno de los curas del templo católico.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

Villarruel fue recibida por uno de los curas del templo católico.

Una comitiva integrada por custodios oficiales acompañó este martes a la vicepresidenta Victoria Villarruel al centro de Rosario. La funcionaria fue a una misa en la catedral, pero no se trataba de un evento vinculado a cuestiones laborales sino personales.

La titular del Senado de la Nación ingresó al templo poco antes del mediodía, cuando llegó a bordo de un automóvil hasta la entrada principal en Buenos Aires al 700. Después del arribo se puso en marcha una ceremonia religiosa con un grupo de asistentes reducido dentro de la basílica.

El párroco Osvaldo Macerola le dio la bienvenida a la dirigente política en la puerta de la iglesia. A continuación, la exdiputada entró acompañada por su madre y se unió al resto de los fieles.

¿Por qué Victoria Villarruel visitó Rosario?

La vicepresidenta viajó a la ciudad para participar de una misa en homenaje a su padre Eduardo Villarruel. Este martes se cumplió el quinto aniversario de la muerte del teniente coronel retirado del Ejército.

Victoria Villarruel 2

Villarruel y su madre Diana Destéfani fueron este martes a la catedral para recordar al exmilitar en compañía de sus familiares. Después del ingreso, los custodios se apostaron en la entrada ubicada a metros de la Municipalidad y no había otras autoridades presentes.

>> Leer más: Villarruel les respondió a los libertarios que la acusan de traidora: "No robo, laburo mucho"

El padre de la funcionaria falleció el 19 de mayo de 2021 por coronavirus. Tenía 73 años y había sido internado en el Sanatorio Parque. Tiempo después, la familia hizo una denuncia por la falsificación del acta de defunción y cuestionaron el tratamiento que le brindaron en el nosocomio privado.

Unas pocas horas antes del arribo a la catedral, la vicepresidenta se refirió al tema con un mensaje publicado en redes sociales. "Papá, cinco años de tu partida a la vida eterna. Hasta el reencuentro final. Rezo por tu alma", escribió.

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