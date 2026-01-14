Gato por liebre: la Justicia investiga por qué la Nación cobra a precio importado el gas nacional

Santa Fe reclama que la industria utiliza el insumo de Vaca Muerta, pero pagan a valores de Bolivia. Pide readecuar precios. Defensa de la Competencia ordena el expediente

El Tribunal de Defensa de la Competencia dispuso iniciar una investigación de mercado en los segmentos de distribución y comercialización de gas natural a raíz de un reclamo del gobierno de Santa Fe para que la Casa Rosada actualice el cálculo de la tarifa de gas, ya que cobra el insumo importado cuando proviene de una cuenca nacional.

Hoy el suministro proviene mayoritariamente de la Cuenca Neuquina, con un costo muy inferior al del gas importado de Bolivia, que es el que se tarifa. Por eso, a mediados de 2025 el gobierno santafesino presentó un pedido ante el Enargás, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Producción y el Ministerio de Desregulación del Estado para que se reconozca en el cálculo tarifario el nuevo predominio del gas neuquino en el centro y norte del país, con precios más competitivos.

El ministro santafesino Gustavo Puccini advierte que esa distorsión afecta la competitividad de las empresas y el bolsillo de los usuarios. Si se actualizara la metodología, las tarifas para grandes consumidores y compañías podrían reducirse hasta un 60 %. “No pedimos privilegios: exigimos que se respete la lógica del sistema y que el ahorro en origen llegue al usuario final”, señaló.

Según explicó, la reversión del Gasoducto Norte cambió el mapa energético: actualmente, más del 55 % del gas que llega a Santa Fe proviene de Vaca Muerta y menos del 45 % corresponde a gas importado de Bolivia.

El precio en boca de pozo del gas neuquino es hasta tres veces más bajo que el boliviano. “Antes, el grueso del gas era importado y caro. Hoy es nacional y más barato. No hay razones técnicas para que la tarifa siga igual”, insistió.

puccini1.jpg Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, reclamó por el gas para las industrias.

Pese a ese cambio, la fórmula que fija el precio mayorista no se modificó. El cálculo se sigue basando en un esquema pensado para un flujo norte-sur y un mix de transporte que ya no existe. “Estamos pagando con una tarifa diseñada para una realidad que quedó atrás”, afirmó el ministro.

La provincia estima que, si se actualizará la metodología, las tarifas para grandes usuarios y empresas podrían reducirse hasta un 60 %. “Eso no es solo una cuestión de facturas. Es competitividad, empleo y producción”, resaltó Puccini.

La reversión del gasoducto y el avance del gas no convencional modificaron la matriz de abastecimiento. La producción de Vaca Muerta desplazó al gas importado y redujo los costos en origen, pero esa mejora no se traslada al usuario final.

“La Argentina vive una nueva etapa en su matriz energética. Es hora de construir un sistema que respete la realidad productiva y territorial del país”, concluyó Puccini, quien ratificó que Santa Fe “está dispuesta a liderar ese camino”.