La Capital | Economía | gas

Gato por liebre: la Justicia investiga por qué la Nación cobra a precio importado el gas nacional

Santa Fe reclama que la industria utiliza el insumo de Vaca Muerta, pero pagan a valores de Bolivia. Pide readecuar precios. Defensa de la Competencia ordena el expediente

14 de enero 2026 · 14:50hs
Santa Fe reclama una readecuación de la tarifa de gas para industrias.

Santa Fe reclama una readecuación de la tarifa de gas para industrias.

El Tribunal de Defensa de la Competencia dispuso iniciar una investigación de mercado en los segmentos de distribución y comercialización de gas natural a raíz de un reclamo del gobierno de Santa Fe para que la Casa Rosada actualice el cálculo de la tarifa de gas, ya que cobra el insumo importado cuando proviene de una cuenca nacional.

Hoy el suministro proviene mayoritariamente de la Cuenca Neuquina, con un costo muy inferior al del gas importado de Bolivia, que es el que se tarifa. Por eso, a mediados de 2025 el gobierno santafesino presentó un pedido ante el Enargás, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Producción y el Ministerio de Desregulación del Estado para que se reconozca en el cálculo tarifario el nuevo predominio del gas neuquino en el centro y norte del país, con precios más competitivos.

El ministro santafesino Gustavo Puccini advierte que esa distorsión afecta la competitividad de las empresas y el bolsillo de los usuarios. Si se actualizara la metodología, las tarifas para grandes consumidores y compañías podrían reducirse hasta un 60 %. “No pedimos privilegios: exigimos que se respete la lógica del sistema y que el ahorro en origen llegue al usuario final”, señaló.

Gas a precio

Según explicó, la reversión del Gasoducto Norte cambió el mapa energético: actualmente, más del 55 % del gas que llega a Santa Fe proviene de Vaca Muerta y menos del 45 % corresponde a gas importado de Bolivia.

El precio en boca de pozo del gas neuquino es hasta tres veces más bajo que el boliviano. “Antes, el grueso del gas era importado y caro. Hoy es nacional y más barato. No hay razones técnicas para que la tarifa siga igual”, insistió.

puccini1.jpg
Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, reclamó por el gas para las industrias.

Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, reclamó por el gas para las industrias.

Pese a ese cambio, la fórmula que fija el precio mayorista no se modificó. El cálculo se sigue basando en un esquema pensado para un flujo norte-sur y un mix de transporte que ya no existe. “Estamos pagando con una tarifa diseñada para una realidad que quedó atrás”, afirmó el ministro.

La provincia estima que, si se actualizará la metodología, las tarifas para grandes usuarios y empresas podrían reducirse hasta un 60 %. “Eso no es solo una cuestión de facturas. Es competitividad, empleo y producción”, resaltó Puccini.

La reversión del gasoducto y el avance del gas no convencional modificaron la matriz de abastecimiento. La producción de Vaca Muerta desplazó al gas importado y redujo los costos en origen, pero esa mejora no se traslada al usuario final.

“La Argentina vive una nueva etapa en su matriz energética. Es hora de construir un sistema que respete la realidad productiva y territorial del país”, concluyó Puccini, quien ratificó que Santa Fe “está dispuesta a liderar ese camino”.

Noticias relacionadas
Los montos mínimos mensuales netos quedan establecidos en: $100 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas

Cambios en el Régimen Informativo de Arca: se elimina la actualización automática de montos

Los celulares bajarían hasta un 30% aproximadamente

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Inflación. La variación interanual acumulada en 2025 fue del 31,8%, según el informe publicado por el Indec

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región

El precio de los alquileres aumentó 83,1% en el año, muy por encima de la inflación general. 

La inflación se acelera: qué precios fueron los que más subieron

Ver comentarios

Las más leídas

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Lo último

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: No hablamos de lujos

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: "No hablamos de lujos"

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8% en diciembre

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8% en diciembre

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

A través de un convenio firmado se renovarán las bocas de expendio actuales, pero aún no están las fechas de arranque. Se acordó la que estará cerca de Rosario

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Por Facundo Borrego
Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares
Policiales

Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 
La Ciudad

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
La Ciudad

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8% en diciembre
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8% en diciembre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Alarma en Central: en Brasil aseguran que Alejo Veliz podría recalar en el club Bahía

Alarma en Central: en Brasil aseguran que Alejo Veliz podría recalar en el club Bahía

Ovación
Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos
Ovación

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Tenis: cuántos argentinos se encuentran a una victoria de clasificar al Abierto de Australia

Tenis: cuántos argentinos se encuentran a una victoria de clasificar al Abierto de Australia

La Copa del Mundo original regresa a la Argentina en la previa del Mundial 2026

La Copa del Mundo original regresa a la Argentina en la previa del Mundial 2026

Policiales
Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares
Policiales

Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares

Robo en edificio de barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey

Robo en edificio de barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

La Ciudad
Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: No hablamos de lujos

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: "No hablamos de lujos"

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca a cargo del inédito procedimiento

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca a cargo del inédito procedimiento

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares
Policiales

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
La Ciudad

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala
La Ciudad

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023
Economía

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023