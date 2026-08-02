Santa Fe reclama a Nación medidas para aliviar el impacto de las tarifas eléctricas sobre industrias y grandes comercios

El gobierno provincial inició gestiones ante la Secretaría de Energía de la Nación para atenuar el efecto de nuevos cargos aplicados por Cammesa, que dispararon los costos energéticos de industrias y grandes comercios en un contexto de caída de la actividad

Ante los fuertes aumentos registrados en las facturas de energía eléctrica de industrias y grandes comercios, el gobierno de Santa Fe inició gestiones ante la Nación para impulsar medidas que permitan reducir el impacto de los nuevos cargos tarifarios que, según denunciaron distintos sectores productivos, subieron hasta un 500% el costo del servicio en algunos casos.

La decisión surgió luego de los reiterados reclamos recibidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que advirtieron sobre el fuerte incremento de los costos energéticos en un escenario de caída de la producción y retracción del consumo.

Desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) aclararon que la suba extraordinaria no responde a una decisión del gobierno santafesino , sino a la aplicación de la resolución 976/23 de la Secretaría de Energía de la Nación, dictada durante la gestión del expresidente Alberto Fernández y actualmente implementada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

La normativa incorporó nuevos conceptos tarifarios —"Cargo Estabilizado Grandes Usuarios de Distribución (GUDIs)" y "Ajuste Complementario de Potencia GUDIs"— cuyos costos son trasladados por Cammesa a las distribuidoras para que sean cobrados a los usuarios alcanzados.

En ese contexto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, confirmó que en los próximos días mantendrá una reunión con autoridades nacionales para plantear la situación y analizar alternativas que permitan amortiguar el impacto de estos aumentos. Al respecto, desde la provincia precisaron que en Santa Fe la medida alcanza a unas 340 industrias y cooperativas.

"La preocupación está dada por el fuerte incremento de los costos operativos en un escenario de baja actividad económica. Estamos hablando de cuatro facturas consecutivas con aumentos crecientes que ponen en jaque a las industrias", afirmó.

El aumento en las facturas ronda el 500%

Para dimensionar la magnitud del problema, el gobierno provincial señaló que los cargos incorporados por la resolución Nº 976/23 aumentaron un 491,9% entre las facturas correspondientes a abril y mayo de 2026. En algunos casos, los recargos adicionales superaron los 200 millones de pesos de un mes a otro.

La evolución de la facturación enviada por Cammesa muestra la aceleración de estos cargos. En marzo —cuyo consumo se reflejó en las facturas recibidas en mayo— el monto ascendió a más de $414 millones. En abril —facturación de junio— trepó a $1.271 millones, mientras que en mayo —facturas de julio— alcanzó los $7.110 millones. Para agosto, la proyección supera los $14.300 millones.

Según el gobierno provincial, este traslado directo de costos elimina previsibilidad financiera y deteriora la competitividad de las empresas santafesinas.

Desde la EPE remarcaron que Cammesa define estos cargos y establece los montos que las distribuidoras, como EPE, Epec y Enersa, entre otras de la Región Centro, deben incorporar a las facturas de los grandes usuarios. De esta manera, el impacto se traslada a industrias y grandes comercios mediante cargos fijos o variables adicionales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, presentó de manera oficial el sistema Lince.

Uno de los planteos que Puccini llevará a la Secretaría de Energía será que se instruya a Cammesa para habilitar un mecanismo de diferimiento temporal de los saldos facturados durante junio, julio y agosto. La propuesta consiste en redistribuir esos costos hacia los meses de primavera y verano, cuando los cargos previstos por la resolución disminuyen significativamente, con el objetivo de suavizar el impacto sobre la estructura de costos de las empresas.

El régimen de Zonas Frías

Además del reclamo por las tarifas eléctricas, Puccini adelantó que volverá a plantear ante el gobierno nacional y legisladores nacionales la necesidad de modificar el régimen de Zonas Frías. Según explicó, el esquema vigente no solo afecta a los usuarios residenciales de Santa Fe, sino también al entramado productivo provincial.

>> Leer más: Ignacio Trucco: "La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña"

El ministro también cuestionó el proyecto que contempla la condonación de deudas de las distribuidoras Edenor y Edesur con Cammesa. "Consideramos que esa medida perjudica a los santafesinos, porque nuestra provincia mantiene las cuentas al día con Cammesa y, sin embargo, no recibe ningún beneficio. No es el camino condonar a quienes no cumplen y aumentarles los costos a quienes están al día", sostuvo.