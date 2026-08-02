En vivo: Boca es más que Newell's y gana en el Coloso con el gol de cabeza de Ascacibar

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Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: "Tienen que hacerse cargo"
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Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos
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Una agenda que atrae: Rosario tuvo seis meses muy positivos para el turismo
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Financiamiento universitario: rectores afirmaron que el gobierno incumple la ley
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Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario
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Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística
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Urba: Atlético del Rosario recibe a Los Tilos con la urgencia de cambiar su imagen en el Top 14
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Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe