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En vivo: Boca es más que Newell's y gana en el Coloso con el gol de cabeza de Ascacibar

El equipo de Frank Kudelka quiere repetir lo que hizo en el último partido en el Coloso, ahora ante Boca. Seguilo en vivo por La Capital.

2 de agosto 2026 · 17:35hs
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Reinatti no puede en su estirada y será el gol de Ascacibar

Leo Vincenti

Reinatti no puede en su estirada y será el gol de Ascacibar, que le ponía justicia al marcador.
Facundo Guch maniobra en el mediocampo. Newells y un difícil compromiso ante Boca.

Leo Vincenti

Facundo Guch maniobra en el mediocampo. Newell's y un difícil compromiso ante Boca.

Newell's recibe a Boca por la tercera fecha del torneo Clausura y en su segundo partido en el Coloso, ya que en el debut derrotó a Talleres por 1 a 0. Ese mismo marcador, pero en contra, fue la visita a Independiente entresemana para el equipo de Frank Kudelka. Seguilo en vivo por La Capital.

>>Leer más: Newell's oficializó la llegada de un mediocampista y negocia por uno más

El minuto a minuto de Newell's y Boca

32'. Falta de Leonel Flores a Jerónimo Russo, que quedó tendido en el piso, salió y volvió a entrar.

29' GOL DE BOCA. centro de Villa desde la izquierda tras recuperación de Gorosito en la derecha y Ascacibar de cabeza puso el 1 a 0.

20' Centro de Villa y de arremetida Merentiel le pegó débil, Escobar la mandó al córner.

17', otra vez llegó Boca, centro de Flores, Merentiel con un tremendo cabezazo reventó el travesaño

3' llegó Boca, centro de Gorosito, Merentiel le pegó de primera y Reinatti reaccionó muy bien.

Frank Kudelka produjo modificaciones respeto al partido ante el Rojo. Lesionado Walter Nüñez, ingresó el pibe Thomas Rios, mientras que Matías Cóccaro reemplazó al Colo Ramírez y Jerónimo Russo a Martín Luciano.

Además, salió del equipo Bruno Cabrera para que entre Nicolás Goitea en la zaga central.

>>Leer más: Newell's vs. Boca por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Las estadísticas en el Coloso del Parque

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