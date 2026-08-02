La Capital | Economía | Ignacio Trucco

Ignacio Trucco: "La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña"

El coordinador del área económica del centro de estudios Demos criticó el proyecto de reforma de Milei. ¿Es posible una Reserva Federal en Argentina?

Alvaro Torriglia

Por Alvaro Torriglia

2 de agosto 2026 · 06:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ignacio Trucco

Ignacio Trucco, coordinador del área económica del centro de estudios Demos.

“El problema no es la institución en sí, sino su gobernanza, capturada por dos o tres representantes del sector financiero de la city porteña”, señaló el economista Ignacio Trucco para referirse al proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central que presentó el presidente Javier Milei por cadena nacional. El coordinador del área de economía del centro de estudios Demos, de la ciudad de Santa Fe, consideró la iniciativa presidencial como una idea tan “ridícula” como la de quemar el BCRA, que prometía en su campaña. Consideró que las restricciones que propone son “inconsistentes con el funcionamiento de los mercados financieros y los sistemas monetarios modernos” y alertó sobre los riesgos del intento de perpetuar al actual presidente del organismo. A su juicio, el gobierno trata de defender su régimen de tipo de cambio fijo y altas tasas de interés. Una experiencia que se transitó en más de una ocasión durante los últimos cincuenta años, y que terminó “destruyendo el crédito y la moneda”. Al analizar posibles modificaciones al ente rector de la política monetaria, introdujo una variable vinculada al federalismo, al proponer un diseño institucional parecido al de la Reserva Federal de Estados Unidos, con participación de las provincias.

¿Es necesario y va en sentido correcto el proyecto de reforma del Banco Central anunciado por el presidente?

La respuesta corta es que no va en el buen sentido. Es una propuesta entre engañosa e inconsistente y tiene elementos que van en contra de las prácticas usuales de casi todos los bancos centrales del mundo. Hay mucho de demagogia, como esto de perseguir a los directores o al presidente del organismo si aprueban el financiamiento del déficit fiscal. Es el equivalente a lo que antes era la idea de “quemar” el Banco Central, otra idea loca que en la práctica demostró no ser aplicable.

¿Qué opinás de prohibir el financiamiento del déficit?

Es inconsistente con el funcionamiento de los mercados financieros y los sistemas monetarios modernos. Es más un relato con un objetivo político en un contexto de deterioro de la imagen pública del gobierno. Lo que no se menciona en estas reformas es el tema cambiario y la tasa de interés. El gobierno implementó una política basada en tasas de interés altas y tipo de cambio fijo, similar a lo que hizo Macri, al régimen de convertibilidad o a la política de la dictadura militar. Esta política de apreciación cambiaria es ruinosa para la actividad productiva aunque genere rindes financieros. En Argentina, estos regímenes siempre terminaron en devaluaciones y crisis sociales profundas, como en 2001 ó 2019. Es ridículo pensar que la creación de dinero es solo resultado del déficit público financiado por el Banco Central. En los sistemas modernos, los bancos privados crean dinero a través de la actividad bancaria. De hecho, con la administración actual, a pesar del superávit primario, la base monetaria creció espectacularmente medida en divisas porque el Estado emite deuda y crea medios de pago a través del sector financiero.

¿Qué sería importante reformar y qué resulta riesgoso en este proyecto?

Es muy riesgoso lo que propone el proyecto sobre la inamovilidad del presidente o los directores del Banco Central. Prácticamente están diciendo que quieren dejar a los actuales responsables por veinte años más, manteniendo esta política cambiaria desastrosa. Están tratando de imitar el “modelo de Perú”, aunque Argentina tiene una estructura social e industrial distinta que no se puede modificar por decreto.

El año pasado se presentó un proyecto para transformar el BCRA en una suerte de Reserva Federal en Argentina. ¿Cómo se vincula eso con la discusión sobre el federalismo?

El Banco Central ha cometido muchos errores en los últimos 50 años al insistir en tipos de cambio apreciados y tasas altas, destruyendo el crédito y la moneda. El problema no es la institución en sí, sino su gobernanza, capturada por dos o tres representantes del sector financiero de la city porteña. Nosotros proponemos una gobernanza independiente no solo de los ciclos políticos sino de los intereses de la “ciudad puerto”. El ejemplo es la Reserva Federal de Estados Unidos, un sistema de bancos federales en el que cada uno representa un territorio, generando contrapesos. Esto no es un capricho. El artículo 75, inciso 6, de la Constitución de 1994 manda al Congreso a crear un banco federal con facultad de emitir moneda. No es un cambio de nombre, es un sistema distinto para evitar que la política monetaria la decidan tres o cuatro personas con criterios financieros. Necesitamos una estructura que refleje las fuerzas productivas de las provincias, como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, el Norte y el Sur, para tener una política de desarrollo de largo plazo.

Milei, pese a su alineamiento con Estados Unidos, no toma ese modelo.

Creo que Milei tiene más una obsesión con figuras como Donald Trump y grupos de ultraderecha internacional que un compromiso con la historia de las instituciones americanas. Argentina tiene una gran tradición de innovación institucional y jurídica, y esta es una oportunidad para recuperar la moneda bajo un sistema que le dé legitimidad y estabilidad. La reforma que propone el gobierno debilita las instituciones al permitir que unos pocos se queden de forma eterna. Además, actualmente el presidente puede designar en comisión al Directorio. Deberíamos empezar por remover esa posibilidad y que el Congreso tenga mayor participación.

Noticias relacionadas
El Frente de Sindicatos Unidos presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Reforma laboral: cita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anticipó que el gobierno no prevé un plan de ayuda para las familias endeudadas.

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: "Tienen que hacerse cargo"

Los usuarios alcanzados podrán acceder a planes de refinanciación con plazos de hasta 96 meses

Banco Nación lanzó una refinanciación digital para deudas de tarjetas: quiénes pueden acceder

Mercado. Los ADRs treparon hasta 7,6%, el Merval ganó 2,2% durante al rueda de este jueves.

Mercado: las acciones rebotaron hasta 7,6% en Wall Street y el riesgo país volvió a bajar

Ver comentarios

Las más leídas

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

Newells oficializó la llegada de un mediocampista y negocia por uno más

Newell's oficializó la llegada de un mediocampista y negocia por uno más

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: Tienen que hacerse cargo

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: "Tienen que hacerse cargo"

Lo último

Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca

Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Damián Verzeñassi: El salto de las pérdidas gestacionales fue el dato que más nos sorprendió

Damián Verzeñassi: "El salto de las pérdidas gestacionales fue el dato que más nos sorprendió"

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

La semana pasada comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos de Gorriti y Carballo, en Puerto Norte. Será el segundo rascacielos más alto del país

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario
El mapa secreto del tango en Rosario: cómo es el circuito de milongas en la ciudad

Por Mila Kobryn
La Ciudad

El mapa secreto del tango en Rosario: cómo es el circuito de milongas en la ciudad

En dos años aumentó un 40 % la cantidad de personas que buscan trabajo en el Gran Rosario
Política

En dos años aumentó un 40 % la cantidad de personas que buscan trabajo en el Gran Rosario

Operativo blindaje: el plan de Milei para poner su legado bajo llave

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Operativo blindaje: el plan de Milei para poner su legado bajo llave

Ignacio Trucco: La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña

Por Alvaro Torriglia
Economía

Ignacio Trucco: "La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña"

A un año de la reforma constitucional en Santa Fe: cómo se rediseña el mapa político e institucional

Por Javier Felcaro
Política

A un año de la reforma constitucional en Santa Fe: cómo se rediseña el mapa político e institucional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

Newells oficializó la llegada de un mediocampista y negocia por uno más

Newell's oficializó la llegada de un mediocampista y negocia por uno más

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: Tienen que hacerse cargo

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: "Tienen que hacerse cargo"

Central y los concentrados: una variante menos en ofensiva para otra alternativa en defensa

Central y los concentrados: una variante menos en ofensiva para otra alternativa en defensa

Ovación
Central en River, de aquel partido que inició las críticas al DT a este en el que la necesidad perdura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en River, de aquel partido que inició las críticas al DT a este en el que la necesidad perdura

Central en River, de aquel partido que inició las críticas al DT a este en el que la necesidad perdura

Central en River, de aquel partido que inició las críticas al DT a este en el que la necesidad perdura

Central y los concentrados: una variante menos en ofensiva para otra alternativa en defensa

Central y los concentrados: una variante menos en ofensiva para otra alternativa en defensa

Newells: Núñez se queda afuera, Mazzantti podría jugar y los últimos que llegaron concentraron

Newell's: Núñez se queda afuera, Mazzantti podría jugar y los últimos que llegaron concentraron

Policiales
Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas
Policiales

Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas

Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial

Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial

Capturan a un menor de 13 años tras el robo a un minimárket en pleno centro

Capturan a un menor de 13 años tras el robo a un minimárket en pleno centro

Imputaron a dos hombres que vendían drogas en zona oeste junto a menores en la vía pública

Imputaron a dos hombres que vendían drogas en zona oeste junto a menores en la vía pública

La Ciudad
Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca
La Ciudad

Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Un conductor resultó herido tras volcar con su auto en la autopista Rosario-Córdoba

Un conductor resultó herido tras volcar con su auto en la autopista Rosario-Córdoba

El mapa secreto del tango en Rosario: cómo es el circuito de milongas en la ciudad

El mapa secreto del tango en Rosario: cómo es el circuito de milongas en la ciudad

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: Tienen que hacerse cargo
Economía

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: "Tienen que hacerse cargo"

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos
La Ciudad

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Anuncian posibles cortes de agua en Rosario por mantenimiento durante el fin de semana
La Ciudad

Anuncian posibles cortes de agua en Rosario por mantenimiento durante el fin de semana

El subsecretario de Deportes pegó el portazo con críticas a la interna del gobierno nacional
Política

El subsecretario de Deportes pegó el portazo con críticas a la interna del gobierno nacional

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años
La Ciudad

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

La prima de Thiago Medina, ex Gran Hermano, lo denunció por abuso sexual
Zoom

La prima de Thiago Medina, ex "Gran Hermano", lo denunció por abuso sexual

La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves
La Ciudad

La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves

Los clubes de autos antiguos apuestan a preservar el patrimonio

Por Ricardo Terán
La Región

Los clubes de autos antiguos apuestan a preservar el patrimonio

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre
La Ciudad

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre

Municipios santafesinos activan planes preventivos ante la llegada de El Niño
La Región

Municipios santafesinos activan planes preventivos ante la llegada de "El Niño"

Una agenda que atrae: Rosario tuvo seis meses muy positivos para el turismo

Por Redaccion Comercial
La Capital

Una agenda que atrae: Rosario tuvo seis meses muy positivos para el turismo

Financiamiento universitario: rectores afirmaron que el gobierno incumple la ley
La Ciudad

Financiamiento universitario: rectores afirmaron que el gobierno incumple la ley

Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario
La Región

Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística
Policiales

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Urba: Atlético del Rosario recibe a Los Tilos con la urgencia de cambiar su imagen en el Top 14
Ovación

Urba: Atlético del Rosario recibe a Los Tilos con la urgencia de cambiar su imagen en el Top 14

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Milei: Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas
Política

Milei: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas"

Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto
La Región

Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto

Rugby: GER y Santa Fe Rugby buscarán su pase a los cuartos de final en el Torneo del Interior
Ovación

Rugby: GER y Santa Fe Rugby buscarán su pase a los cuartos de final en el Torneo del Interior

Inédita y similar a Perú: cuál es la propuesta de Milei para el Banco Central
Política

Inédita y similar a Perú: cuál es la propuesta de Milei para el Banco Central