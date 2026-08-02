Ignacio Trucco: "La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña"

“El problema no es la institución en sí, sino su gobernanza, capturada por dos o tres representantes del sector financiero de la city porteña”, señaló el economista Ignacio Trucco para referirse al proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central que presentó el presidente Javier Milei por cadena nacional. El coordinador del área de economía del centro de estudios Demos, de la ciudad de Santa Fe, consideró la iniciativa presidencial como una idea tan “ridícula” como la de quemar el BCRA, que prometía en su campaña. Consideró que las restricciones que propone son “inconsistentes con el funcionamiento de los mercados financieros y los sistemas monetarios modernos” y alertó sobre los riesgos del intento de perpetuar al actual presidente del organismo. A su juicio, el gobierno trata de defender su régimen de tipo de cambio fijo y altas tasas de interés. Una experiencia que se transitó en más de una ocasión durante los últimos cincuenta años, y que terminó “destruyendo el crédito y la moneda”. Al analizar posibles modificaciones al ente rector de la política monetaria, introdujo una variable vinculada al federalismo, al proponer un diseño institucional parecido al de la Reserva Federal de Estados Unidos, con participación de las provincias.

La respuesta corta es que no va en el buen sentido. Es una propuesta entre engañosa e inconsistente y tiene elementos que van en contra de las prácticas usuales de casi todos los bancos centrales del mundo. Hay mucho de demagogia, como esto de perseguir a los directores o al presidente del organismo si aprueban el financiamiento del déficit fiscal. Es el equivalente a lo que antes era la idea de “quemar” el Banco Central, otra idea loca que en la práctica demostró no ser aplicable.

Es inconsistente con el funcionamiento de los mercados financieros y los sistemas monetarios modernos. Es más un relato con un objetivo político en un contexto de deterioro de la imagen pública del gobierno. Lo que no se menciona en estas reformas es el tema cambiario y la tasa de interés. El gobierno implementó una política basada en tasas de interés altas y tipo de cambio fijo, similar a lo que hizo Macri, al régimen de convertibilidad o a la política de la dictadura militar. Esta política de apreciación cambiaria es ruinosa para la actividad productiva aunque genere rindes financieros. En Argentina, estos regímenes siempre terminaron en devaluaciones y crisis sociales profundas, como en 2001 ó 2019. Es ridículo pensar que la creación de dinero es solo resultado del déficit público financiado por el Banco Central. En los sistemas modernos, los bancos privados crean dinero a través de la actividad bancaria. De hecho, con la administración actual, a pesar del superávit primario, la base monetaria creció espectacularmente medida en divisas porque el Estado emite deuda y crea medios de pago a través del sector financiero.

¿Qué sería importante reformar y qué resulta riesgoso en este proyecto?

Es muy riesgoso lo que propone el proyecto sobre la inamovilidad del presidente o los directores del Banco Central. Prácticamente están diciendo que quieren dejar a los actuales responsables por veinte años más, manteniendo esta política cambiaria desastrosa. Están tratando de imitar el “modelo de Perú”, aunque Argentina tiene una estructura social e industrial distinta que no se puede modificar por decreto.

El año pasado se presentó un proyecto para transformar el BCRA en una suerte de Reserva Federal en Argentina. ¿Cómo se vincula eso con la discusión sobre el federalismo?

El Banco Central ha cometido muchos errores en los últimos 50 años al insistir en tipos de cambio apreciados y tasas altas, destruyendo el crédito y la moneda. El problema no es la institución en sí, sino su gobernanza, capturada por dos o tres representantes del sector financiero de la city porteña. Nosotros proponemos una gobernanza independiente no solo de los ciclos políticos sino de los intereses de la “ciudad puerto”. El ejemplo es la Reserva Federal de Estados Unidos, un sistema de bancos federales en el que cada uno representa un territorio, generando contrapesos. Esto no es un capricho. El artículo 75, inciso 6, de la Constitución de 1994 manda al Congreso a crear un banco federal con facultad de emitir moneda. No es un cambio de nombre, es un sistema distinto para evitar que la política monetaria la decidan tres o cuatro personas con criterios financieros. Necesitamos una estructura que refleje las fuerzas productivas de las provincias, como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, el Norte y el Sur, para tener una política de desarrollo de largo plazo.

Milei, pese a su alineamiento con Estados Unidos, no toma ese modelo.

Creo que Milei tiene más una obsesión con figuras como Donald Trump y grupos de ultraderecha internacional que un compromiso con la historia de las instituciones americanas. Argentina tiene una gran tradición de innovación institucional y jurídica, y esta es una oportunidad para recuperar la moneda bajo un sistema que le dé legitimidad y estabilidad. La reforma que propone el gobierno debilita las instituciones al permitir que unos pocos se queden de forma eterna. Además, actualmente el presidente puede designar en comisión al Directorio. Deberíamos empezar por remover esa posibilidad y que el Congreso tenga mayor participación.