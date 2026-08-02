Newell's vuelve a cambiar el equipo: cuatro modificaciones, con el ingreso de un juvenil

El entrenador Frank Kudelka designó la formación que a a partir de las 17 recibirá a Boca. Una variante es obligada por la lesión de Walter Núñez

La formación de Newell's se vuelve a rearmar para la tercera fecha del torneo Clausura. Un motivo es la baja de Walter Núñez a causa de una lesión. Otro es que volverán futbolistas que no se quiso exigir de entrada el último partido, ante Independiente: Jerónimo Russo y Matías Cóccaro. También habrá un cambio nominal en la zaga

Lo positivo es que no fue necesario encontrarle un sustituto a Walter Mazzantti porque se recuperó de la contractura.

Para medirse contra Boca, a partir de las 17, el conjunto rojinegro tendrá 4 modificaciones. Para el último compromiso, por lesiones y cambios de nombre, fueron un total de 5. Así empezó la competencia oficial para la Lepra, sin la chance de mantener un equipo.

Todavía falta que el equipo se anuncie oficialmente, pero ya están los once que se presentarán en el Coloso.

Thomas Ríos, el primero de titular

Núñez se lesionó el tobillo en Avellaneda y el entrenador Frank Kudelka designó en su reemplazo a Thomas Ríos. El extremo zurdo, nacido hace 19 años en Venado Tuerto, disputará su primer partido como titular.

Ríos debutó ante Talleres en la primera fecha. Hasta ese momento, nunca había sido convocado a la primera división. También jugó la fecha siguiente contra Independiente. Ingresó en el final de la primera etapa, justamente por la lesión que sufrió Núñez.

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En la defensa, Kudelka determinó la salida de Bruno Cabrera para que juegue Nicolás Goitea. Compartirá la zaga con Lautaro Giannetti.

Además, Russo jugará por Martín Luciano y Cóccaro ingresará por el Colo Ramírez, quienes fueron al banco en cancha de Independiente y entraron en el segundo tiempo.

Por su parte, Mazzantti debió retirarse durante el partido contra el Rojo por una contractura que puso en dudas su participación ante Boca. Pero el delantero evolucionó y seguirá entre los titulares.

Los once de Newell's

Los titulares serán: Josué Reinatti; Franco Escobar, Nicolás Goitea, Lautaro Giannetti y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Thomas Ríos; Matías Cóccaro.

En el banco de suplentes aparecerán por primera vez los futbolistas que en los últimos días se incorporaron al club del Parque, el extremo Mateo García y el mediocampista Lucas Gómez.

Marcelo Esponda dejó atrás una sobrecarga muscular que le impidió estar a disposición para la 2ª fecha y también será suplente. No así Martín Ortega, que quedó excluido junto a los pibes Tomás Viola y Mateo Villalba.

En cambio, Oscar Salomón, convocado contra Independiente por primera ocasión en el torneo tras una lesión muscular, volvió a sufrir una dolencia y quedó afuera.