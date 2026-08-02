Turismo Nacional en San Juan: Canapino sacó oro en polvo y hubo gran protagonismo regional

El líder ganó la C3 del TN en San juan. El venadense Ever Franetovich, el parejense Facundo Ardusso y el rosarino Santino Balerini en la C2, protagonistas

Agustín Canapino ganó la final de la Clase 3 en San Juan y sigue dominando en el Turismo Nacional.

El Turismo Nacional corrió su séptima fecha en San Juan Villicum, junto al Turismo Carretera, ofreciendo un gran espectáculo que tuvo de protagonistas a los pilotos de la región, tanto en la Clase 2 como en la Clase 3. El cómodo líder de la C3, Agustín Canapino , se llevó una victoria que no estaba en los planes, mientras que Pedro Grippo obtuvo su primer triunfo en la C2.

Ever Franetovich iba para una victoria que parecía más que posible en el arranque de El Villicum, cuando superó en la largada a Canapino, que cargaba 40 kilos de lastre por ser el líder.

Inclusive, el Titán largó primero por sanciones en la serie, así que lo suyo fue todo beneficio. De hecho, en la largada cayó al 4° puesto, superado por Jorge Barrios y el de Las Parejas Facundo Ardusso, pero ambos pisaron una mancha de aceite que les hizo perder la posición.

Así Canapino se puso segundo en la quinta vuelta, pero el de Venado Tuerto lucía firme en la punta. Hasta que dos giros después rompió el motor del Focus y se quedó sin nada, dejándole el triunfo servido.

Barrio llegaría segundo y Ardusso, del Ale Bucci de Villa Gobernador Gálvez, perdería con Leonel Pernía el último escalón del podio, pero sumó su segunda carrera seguida en el top five.

Canapino extendió su dominio en el campeonato sobre el cordobés Facundo Chapur, del Larrauri Racing de Granadero Baigorria, que llegó décimo.

El parejense Leandro Carducci llegó 14°, el de Totoras Ramiro Cano 17°, el de Capitán Bermúdez Fabián Yannantuoni 22° y, además de Franetovich, abandonaron el baigorriense Leo Larrauri, el santafesino Miguel Ciaurro y el rosense Lucas Tedeschi.

El rosarino que liderada en la C2

Una pena lo del rosarino Santino Balerini, que había hecho una gran largada y capturado la punta de la C2, la que defendió hasta la vuelta 7, cuando un despiste lo sacó de competencia.

El que heredó la punta fue el de El Calafate Pedro Grippo, que la mantuvo hasta el final para conseguir el primer triunfo en la categoría, seguido de Maxi Bestani con el Ale Bucci de Villa Gobernador Gálvez y Exequiel Bastidas, del mismo equipo.

El salteño Francisco Coltrinari, del Saturni Racing de Bigand quedó 4° y comparte la punta con el mendocino Tomás Vittar, que llegó 7°. El rafaelino Juan Ignacio Canela fue el mejor piloto de la región, en el octavo lugar. Abandonó el santafesino Bruno Pace.