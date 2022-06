Ley de alquileres: la Oficina del Consumidor dice que la oposición juega para el lobby inmobiliario

"La agenda que estamos discutiendo no es la de los inquilinos, sino la del mercado inmobiliario, y eso fue así desde un principio. La oposición empezó a hacer un juego en los grandes medios de comunicación nacionales, Clarín, La Nación, TN, medios que juegan para la corporación inmobiliaria, donde empezaron a decir que la ley de alquileres había fracasado, de que era un perjuicio para ambas partes, y que se iban a buscar herramientas para proteger a ambas partes. Pero ahora, cuando vemos el dictamen que acordó la oposición en la Cámara de Diputados, vemos que una careta se ha caído. Reducir de tres a dos años el plazo mínimo del contrato y establecer la posibilidad de actualizaciones trimestrales del valor del alquiler y a libre pacto entre las partes, algo que no existe en la realidad porque la parte locadora impone cláusulas y el inquilino debe aceptar, pone en total incertidumbre a los inquilinos", señaló Dorazio en declaraciones radiales.

El Frente de Todos avanzó el miércoles pasado en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación con un dictamen de mayoría para reformar la ley de alquileres. El proyecto oficialista -que sumó 40 firmas- no modifica el plazo de tres años para los contratos ni la actualización anual de los alquileres, dos de los puntos de la ley vigente que cuestionan los propietarios de inmuebles y los corredores inmobiliarios. En cambio, Juntos por el Cambio y otros bloques opositores llegaron a un consenso y sacaron un dictamen de minoría -39 firmas- que retoma los dos años de duración legal de los contratos, y dota mayor flexibilidad y libertad para que las partes puedan pactar el precio del alquiler sin tener que atarse a una periodicidad y un índice determinado por el Estado: permite subas hasta trimestrales y sin tope. La actual ley habilita a un aumento del alquiler por año, en cambio la reforma de la oposición posibilita cuatro subas anuales.

Los inquilinos y las organizaciones que los nuclean advierten que Juntos por el Cambio está impulsando una nueva ley de alquileres que "parece escrita por los propietarios y las inmobiliarias". Sostienen que los reajustes trimestrales de precios "libremente fijados entre las partes" son una fantasía, porque esa supuesta "libertad" no existe en la práctica: las partes no son iguales entre sí, con idéntico poder de negociación.

La oposición logró así su primer objetivo al conseguir la unificación de los proyectos de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal sobre la reforma de la ley de Alquileres, y si sostiene la unidad en el recinto podría obtener la media sanción en las próximas semanas. El dictamen de mayoría resultó el del oficialismo con 40 rúbricas, una más que el de la oposición, que firmó despacho de minoría. Sin embargo, la ecuación podría darse vuelta en el recinto. Una vez que sea rechazado el dictamen de mayoría, se pasaría a tratar el de minoría opositora.

VER MÁS: Ley de alquileres: la oposición acordó la vuelta de los contratos a dos años y subas trimestrales

Dorazio añadió: "Y además este dictamen habilita algo que está prohibido por la ley actual, que es la posibilidad de exigir por parte del propietario de un anticipo de hasta seis meses de alquiler antes de firmar el contrato. Esto es una barbaridad absoluta. Esto y decirle al inquilino que no va a poder alquilar es exactamente lo mismo. Lo que pretenden es ampliar la base de privilegios de un sector vinculado al mercado inmobiliario".

El funcionario municipal señaló que el dictamen que intenta aprobar en el Congreso Juntos por el Cambio "busca un valor del alquiler que se actualice por encima del índice de inflación y de salarios". "Nada se habla del regular el valor inicial del alquiler, de cómo gravamos la vivienda ociosa... El tema es cómo te pueden exigir aún más económicamente de lo que ya te exigen", aseveró.

VER MÁS: Inquilinos piden que los diputados socialistas no voten "la ley de las inmobiliarias"

Dorazio agregó: "Espero que aquellos diputados que no pertenecen a la derecha más rancia, como los diputados socialistas, acompañen el proyecto del oficialismo porque acá está en juego el hábitat de nueve millones de inquilinos del país. Eso espero de los sectores que no son del oficialismo pero a priori uno piensa que son más empáticos a los intereses de los inquilinos. Espero que acompañen el dictamen del Frente de Todos para que no prevalezca el de la Juntos por el Cambio, que ni siquiera Milei se atrevió a impulsar, pero que seguramente acompañará".

https://twitter.com/InquilinosR/status/1540715463407153157 El Interbloque Federal, JxC y la ultraderecha de Espert acordaron una reforma de la ley de alquileres a medida del mercado y la especulación inmobiliaria. Pedimos a los diputados del PS @MonicaFein y @EnriqueeEstevez que no den quórum para que se vote semejante barbaridad! — Inquilinos Agrupados Rosario (@InquilinosR) June 25, 2022

Precisamente, desde la Federación de Inquilinos de la provincia de Santa Fe le pidieron a los diputados nacionales del socialismo Mónica Fein y Enrique Estévez que no den quórum en el recinto para que se vote este dictamen sobre la ley de alquileres que unificaron la semana las bancadas de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda. Los dos votos socialistas son claves para que la iniciativa de Juntos por el Cambio logre los 129 legisladores necesarios que le daría darle luz verde a esta polémica reforma de la ley de alquileres. Si bien Fein y Estévez ya adelantaron que no acompañarán con su voto este proyecto -ni tampoco el del oficialismo-, aún no aclararon si habilitarán el quórum para que el resto de la oposición avance con la iniciativa.