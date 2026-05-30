Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River

El Millonario anunció un refuerzo de lujo para disputar la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina

Luego de la convocatoria al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, Nicolás Otamendi confirmó este viernes su regreso al fútbol argentino . Tal como se preveía, River contrató al defensor de la selección para afrontar la segunda parte de la temporada.

El marcador central cerró su ciclo en Benfica y decidió volver al país para ponerse la camiseta del club de sus amores . Consagrado como múltiple campeón con el combinado nacional, el jugador de 38 años es el primer refuerzo para el director técnico Eduardo "Chacho" Coudet .

El presidente millonario Stefano Di Carlo recibió al zaguero en la sede del club y el anuncio oficial se lanzó a la noche. Después de la firma, ambos fueron a recorrer el estadio Monumental con las luces encendidas para darle la bienvenida a una de las grandes figuras de la selección.

De acuerdo a fuentes oficiales, Otamendi será jugador de River desde el primero de julio . Así le puso punto final a una serie de seis temporadas en Benfica y 16 años de carrera en el exterior.

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El Club Atlético River Plate confirmó el fichaje del defensor argentino y Nicolás Otamendi jugará el próximo torneo de la Liga Profesional Argentina convirtiéndose en el séptimo campeón del mundo en jugar el torneo de nuestro país pic.twitter.com/vSANVNrnCa — Diario La Capital (@lacapital) May 29, 2026

El club porteño confirmó que el contrato con el futbolista se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027. De esta manera, la institución se aseguró su continuidad para la próxima temporada.

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"Como hincha, vestir esta camiseta es lo más hermoso que me va a pasar", manifestó Otamendi durante la presentación oficial. Si bien fue vestido de traje para la ocasión, se permitió mostrar su tatuaje con el escudo de la banda roja.

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Nicolás Otamendi. pic.twitter.com/fhbDqK28bZ — River Plate (@RiverPlate) May 30, 2026

Si bien visitó la cancha muchísimas veces, el futbolista dejó en claro que la incorporación marca un antes y un después en su vida: "Una cosa es jugar con la selección y otra cosa es jugar con River". Después de su cuarta y última Copa del Mundo, le tocará disputar una triple competencia, ya que el club pelea por la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.