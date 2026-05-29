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Banco Santa Fe lleva a Agroactiva una propuesta financiera muy competitiva para impulsar al campo y la producción

La propuesta incluirá líneas de créditos en pesos y dólares destinadas a capital de trabajo, maquinaria santafesina e inversiones tecnológicas con tasas muy competitivas

29 de mayo 2026 · 17:08hs
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Banco Santa Fe lleva a Agroactiva una propuesta financiera muy competitiva para impulsar al campo y la producción

El Banco Santa Fe participará de una nueva edición de Agroactiva, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante del país, que se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, donde presentará una propuesta integral de financiamiento, productos y servicios diseñada especialmente para acompañar el crecimiento del agro y la producción santafesina.

Bajo el lema “El horizonte del campo es también el nuestro”, la entidad desplegará junto con el Banco Entre Ríos un impactante stand totalmente equipado (206 F), donde productores, empresas y visitantes podrán conocer la oferta comercial más completa y diversificada del banco para el sector agropecuario.

Créditos a la medida del campo santafesino

La propuesta incluirá líneas de créditos en pesos y dólares destinadas a capital de trabajo, maquinaria santafesina e inversiones tecnológicas con tasas muy competitivas y plazos acordes al ciclo productivo y esquemas adaptados a las campañas fina y gruesa.

Estrategia comercial y lanzamiento de onboarding para empresas

Durante Agroactiva, Banco Santa Fe desplegará una estrategia comercial dinámica y orientada a la generación de negocios, con equipos y Oficiales de Negocios distribuidos estratégicamente en los stands de fabricantes y empresas con convenio activo, impulsando acciones de vinculación y precalificación de operaciones generadas en cada stand.

En paralelo, el banco lanzará su nueva solución de onboarding digital para empresas y personas con actividad comercial, diseñada para simplificar y agilizar el proceso de vinculación bancaria de manera 100% digital.

Una propuesta integral adaptada al productor

La presencia en Agroactiva 2026 también estará acompañada por alianzas estratégicas y convenios exclusivos con empresas líderes proveedoras de maquinaria agrícola e insumos del sector agropecuario, permitiendo acceder a condiciones preferenciales para la compra de bienes, insumos y capital de trabajo.

Banco Santa Fe acercará al público toda su propuesta integral para el campo, incluyendo Cuenta Agro, Tarjeta Agro y soluciones financieras especialmente desarrolladas para potenciar el crecimiento de productores, contratistas y empresas vinculadas al sector.

Además, la entidad presentará su oferta de seguros agro, desarrollada para acompañar al productor y proteger el capital productivo frente a los riesgos climáticos. Se trata de una completa cobertura frente a eventos climáticos, seguros contra granizo y adicionales, junto con beneficios comerciales exclusivos pensados para dar mayor previsibilidad y respaldo a la actividad productiva.

Una vez más, Banco Santa Fe reafirma su compromiso histórico con el campo y con quienes impulsan el desarrollo productivo de la provincia y del país, en línea con su propósito de agilizar el crecimiento para el desarrollo regional.

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