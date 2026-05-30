"Les decimos Negro": la particular aclaración antirracista de un juvenil argentino en un torneo internacional

Luca Agüero, capitán del Sub 17 del Bicho, aclaró antes de comenzar un encuentro los apodos de dos compañeros, para evitar malos tragos durante el partido ante un equipo colombiano

En el plantel sub 17 de Argentinos hay dos jugadores a los que le dicen "Negro"

Por los cuartos de final de la Copa Imposible , un torneo internacional sub-17 disputado en Colombia, Argentinos Juniors enfrentó a Inter Palmira . El partido concluyó con victoria de los juveniles del Bicho, pero lo más importante se dio minutos antes de que comience a rodar la pelota, cuando el capitán argentino aclaró ante su par colombiano una situación para despejar malentendidos: "Tenemos dos compañeros a quienes les decimos Negro ".

El certamen reunió a 16 equipos de todo el continente americano. Entre los representantes nacionales también estaban Boca y River . Clubes extranjeros de la talla de Fluminense , Flamengo , Universidad de Chile y Chivas , se presentaron junto a conjuntos locales como Atlético Nacional y el combinado de la selección cafetera.

Argentinos realizó un impecable torneo en lo futbolístico que lo depositó en la final ante Atlético Nacional de Medellín , pero antes se destacó por una acción para evitar denuncias racistas. En el partido entre el Bicho e Internacional Palmira por los cuartos de final, el capitán Luca Agüero pidió la palabra tras el sorteo.

El jugador fue a elegir campo o saque e intercambió banderines con el capitán rival, Oscar Caicedo . Sin embargo, antes de reunirse con sus compañeros, el jugador argentino hizo una particular aclaración para evitar que sus colegas colombianos se sientieran discriminados .

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El defensor del Bicho explicó que había dos compañeros que se apodaban “Negro”, un sobrenombre común en Argentina, pero que puede ser tomado como insulto en otras partes del continente. “Tenemos un compañero, el cinco, y a uno que está en el banco, a quienes les decimos Negro. Lo quiero avisar así no se malinterpreta nada”, le dijo Agüero a Caicedo y al cuerpo arbitral encabezado por Diana Gómez.

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La aclaración del juvenil fue para evitar cualquier acusación por racismo y para que el encuentro se desarrolle dentro de los márgenes del fair play. Caicedo asintió a las palabras de Agüero y dijo: “No hay problema, pero cuidado”. A la par, la jueza Gómez continuó: “Mucho cuidado con el respeto”.

El orgullo de Argentinos Juniors

La cuenta de Argentinos Juniors dedicada a las inferiores destacó el acto de Agüero para mantener el partido dentro de los límites del deporte. "Dentro del equipo hay dos compañeros a los que todos conocen por sus apodos, y lo dejó en claro ante árbitros y rivales para que nadie se sintiera señalado, incómodo o perjudicado”, escribieron.

“En Argentinos, formar jugadores también es formar personas”, agregaron desde la institución de La Paternal.