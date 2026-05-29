Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte

El ICA-ARG crecó 0,2% mensual en abril aunque bajó 0,4% interanual. Para los economistas de las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, hay una “mejora importante” en el primer cuatrimestre

El clima retrasó las labores de cosecha y eso impactó en el índice de actividad de abril, según las Bolsas.

El índice de actividad económica que elaboran las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe presentó una leve suba mensual de 0,2% en abril pero una baja interanual de 0,4%. Se registraron mejoras en la construcción y la industria , desde niveles históricamente bajos, y en las remuneraciones de los asalariados registrados del sector privado . Las labores agrícolas, por cuestiones climáticas, y el patentamiento de vehículos y las importaciones tuvieron desempeño negativo.

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) mostró que seis de los diez indicadores presentaron tasas mensuales positivas , pero sólo tres se ubicaron por encima del registro de igual mes del año pasado.

Las persistentes lluvias de abril retrasaron la cosecha gruesa y afectaron la serie de avance mensual de labores agrícolas, que registró su segunda caída mensual consecutiva, del 3%. De todos modos, los buenos resultados globales de la actual campaña agrícola se reflejan en un incremento del 22,4% en la comparación con igual mes del año pasado.

La producción industrial experimenta “un proceso de recuperación leve” que lleva cinco meses, cuando la medición es mensual. En abril creció 0,6%. En la comparación interanual, la leve mejoría se refleja con un paso de la caída a la neutralidad.

La construcción creció 2,2% mensual y 7,7% interanual en abril. “Luego de un 2025 de estancamiento, en el inicio de 2026 el sector apuntala un proceso de recuperación, aunque todavía se ubica lejos de sus máximos históricos, en niveles equiparables a los del 2010”, señalaron los economistas de las Bolsas.

Series negativas

Luego de registrar dos repuntes mensuales en febrero y marzo, las importaciones totales de bienes volvieron a caer en abril: 0,3% mensual y 5,7% anual. “Aunque este indicador presenta un entorno recesivo leve desde enero del año pasado, ello se explica en buena medida por la disminución en las importaciones energéticas, lo cual ocurre por mayor producción local y no necesariamente por una baja en la demanda”, aclaró el informe.

El repunte de 0,3% mensual en las ventas minoristas no alcanza para superar el mínimo de 2024. La comparación interanual exhibe una caída del 9,3%. En tanto, el indicador de patentamientos de vehículos nuevos interrumpió el buen inicio de 2026 con la primera disminución mensual en lo que va del año, en el orden del 2,4% en abril. La cantidad de nuevos vehículos patentados se encuentra un 10,8% por debajo del registro de doce meses atrás.

La recaudación total del gobierno nacional presentó una variación mensual del 0,4% en abril, aunque continúa sin reflejar signos claros de recuperación, alternando tasas mensuales positivas y negativas que “dibujan una silueta de estancamiento desde mediados del año pasado”. En la comparación con abril de 2025, se observa una caída del 4%.

“En los últimos meses, se registra una merma en la recaudación por el impuesto al valor agregado (IVA), así como también del conjunto de impuestos internos (DGI), mientras que la recaudación por impuestos aduaneros (DGA) se encuentra en recuperación, gracias al buen momento que atraviesan las ventas externas del país”, indicaron las Bolsas.

El número de asalariados privados registrados continúa en una senda de deterioro. Cayó 0,04% mensual y 1,7% interanual, lo que significa alrededor de 105 mil trabajadores menos que el año pasado.

Las expectativas

Los economistas de las entidades vieron en los datos de ICA-ARG “una importante mejora de la actividad en el primer cuatrimestre del 2026”, mientras que el Índice Compuesto Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG) registra seis meses consecutivos de incrementos, con una suba del 0,4% en abril.

“No obstante, aún no se observa un encadenamiento hacia la generación de empleo registrado en el sector privado, mientras que el consumo masivo permanece deprimido”, aclararon. Y señalaron que si esto no cambia, seguirá la heterogeneidad.

Señales preocupantes

Por otra parte, los nuevos datos sobre la actividad económica no vienen con buenas noticias. Por caso, mayo habría cerrado con una caída de 7,8% real en la recaudación del IVA, según estimó la consultora Politikon Chaco.

La particularidad es que el IVA es el producto de la facturación del mes anterior, en este caso, abril. “En términos generales, hay un enfriamiento. El ritmo de marzo fue puntual, traccionado por el agro. Hay posibilidad de que la actividad de abril esté un punto abajo o que dé cero”, explicó Alejandro Pegoraro, titular de la consultora. El economista sostiene que los sectores más dinámicos de la economía, como la energía o la intermediación financiera, ya vienen en un nivel alto desde 2025, lo que deja escaso margen estadístico para este año. Y los sectores que estaban mal el año pasado, siguen estando retrasados ahora.

Para el mes pasado, la consultora Equilibra registró una baja de la actividad del 1% interanual y una caída del 1,5% mensual: “Luego de la fuerte expansión de marzo (+3,5% mensual), la actividad mantendría en abril la dinámica de «serrucho» que se observa desde febrero de 2025 (9 de 15 meses con caídas mensuales)”.

“En un mes donde el agro incide tres puntos más que el resto del año, la demora de la cosecha de soja por abundantes lluvias (que se revertiría en mayo) incidió negativamente en el Emae agregado”, señaló la consultora. El indicador “sin agro” habría caído 0,3% mensual.

El serrucho

Por su lado, el Índice General de Actividad (IGA) que elabora el Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados registró 0% de crecimiento en términos interanuales. Con relación a marzo, bajó 0,7% y en el cuatrimestre la caída es del 0,3%. “La actividad sigue mostrando una evolución oscilante, bajando luego de la fuerte suba de marzo, que fue revisada al alza”, señaló el reporte.

El trabajo indica que “entre los sectores más dinámicos” siguen minas y canteras, agricultura y ganadería e intermediación financiera. En el cuarto mes se sumó electricidad, gas y agua. “En la otra punta, la industria manufacturera y el comercio se afianzan como los sectores más rezagados, tanto en abril como en el acumulado de los primeros cuatro meses”, agregó.

En cuanto a la actividad fabril, el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU) señaló en su ultimo reporte que “los primeros datos disponibles de abril indicaron mayoritariamente una baja respecto al mes anterior”. Por ejemplo, la producción de autos registró una caída mensual de 3,9%.