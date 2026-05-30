Extitular de Arsat fue detenido: encontraron más de 2 millones dólares y drogas en sus domicilios

Facundo Leal estuvo presidió el organismo entre 2022 y 2025. Hallaron MDMA, ketamina, y cocaína tanto en su vivienda de Mendoza como en su departamento de Palermo

Facundo Leal, extitular de Arsat, fue detenido este viernes en su departamento de Palermo

Facundo Leal, expresidente de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) entre 2022 y junio 2025 y extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) hasta principios del 2026, fue detenido este miércoles en su departamento de Palermo . Entre ese domicilio y su vivienda de la ciudad de Mendoza , de donde Leal es oriundo, las fuerzas policiales encontraron más de 2 millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas y cocaína.

El caso tomó relevancia pública cuando se conoció que el abogado mendocino fue detenido en Ciudad de Buenos Aires. Además del gran monto en efectivo, la policía encontró 128 ketamina, 164 gramos de cristinal de MDMA, 72 pastillas de MDMA y 14 gramos de cocaína.

En el departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, los oficiales presentes hallaron más de u$s 650.000 en efectivo, sumado a pesos argentinos y euros. Allí se secuestraron también drogas sintéticas.

Ahora bien, en la vivienda mendocina de Leal encontraron cerca de u$s 1.7 millones. El dinero estaba dispuesto en fajos de u$s 10.000 y bloques de u$s 100.000 , según constató la información policial. En la casa de Mendoza también se halló cocaína y un repertorio de drogas sintéticas.

En particular, la investigación judicial se inició cuando las nuevas autoridades de Arsat denunciaron la desaparición de equipamiento tecnológico. En este marco, Leal está acusado de haber alquilado predios para almacenar material sensible de organismo de soluciones satelitales. La detención fue ordenada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, con intervención del fiscal federal Federico Domínguez.

>> Leer más: El contratista de Manuel Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia

Quién es Facundo Leal, expresidente de Arsat

Leal, abogado mendocino de 42 años, fue designado al frente de Arsat en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández. En ese puesto permaneció hasta junio de 2025, ya en la presidencia de Javier Milei.

Tras su paso por la entidad de soluciones satelitales, fue designado titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, cargo que ocupó hasta fines de febrero del 2026, cuando presnetó su renucnia.