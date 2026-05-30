Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

La Agencia Provincial de Seguridad Vial confirmó el bloqueo temporal por obras en el acceso sur a San Lorenzo

El tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe se inauguró en febrero de 2026.

El último fin de semana de mayo comenzó con el anuncio de un corte de tránsito este sábado en un sector de la autopista Rosario-Santa Fe . Fuentes oficiales confirmaron la implementación de desvíos temporales para mantener la circulación en la zona del cordón industrial.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anticipó el cierre de la mano que va hacia el norte desde las 13 en San Lorenzo . El plan consiste en rehabilitar el paso vehicular en el transcurso de la tarde para reducir las demoras en una de las principales arterias de la región.

Según voceros del gobierno santafesino, el corte tiene una duración aproximada de dos horas en el acceso sur a la ciudad . El objetivo es restablecer el tránsito normal hacia la ciudad capital una vez que terminen los trabajos programados.

La APSV detalló que el bloqueo es parte de las medidas para la colocación de un pórtico en el kilómetro 15,2 de la traza . Se trata de una de las nuevas mejoras en la señalización tras la inauguración del tercer carril, una ampliación que finalizó en febrero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/2060677607440388378&partner=&hide_thread=false Atención! AU ROS-SFE

Este sabado 30 de mayo a partir de las 13 hs. se realizarán trabajos de colocación de pórticos en el km. 15,2 altura de San Lorenzo Sur, en la mano que fluye hacia Santa Fe.



Dichas tareas implicarán el corte total de tránsito por el tiempo estimado de… pic.twitter.com/TIUpahDaRJ — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) May 30, 2026

Con respecto a los cambios provisorios en la circulación, las autoridades decidieron redirigir el tránsito hacia la ruta nacional A012. De esta manera, quienes viajen por la mano ascendente deberán continuar el trayecto por las rutas nacionales 11 o 34.

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Dentro del anuncio oficial, la agencia provincial recomendó circular con precaución y prever eventuales demoras cerca del acceso sur a San Lorenzo. También es importante respetar la señalización en el sector intervenido.

En caso de siniestros viales u otros inconvenientes sobre la autopista, la provincia cuenta con un servicio telefónico gratuito a través de la línea 0800-122-0140. Otra opción disponible es la Central de Emergencias 911.