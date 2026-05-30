La Capital | La Ciudad | autopista Rosario - Santa Fe

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

La Agencia Provincial de Seguridad Vial confirmó el bloqueo temporal por obras en el acceso sur a San Lorenzo

30 de mayo 2026 · 10:09hs
Google Seguir a La Capital en Google
El tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe se inauguró en febrero de 2026.

El tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe se inauguró en febrero de 2026.

El último fin de semana de mayo comenzó con el anuncio de un corte de tránsito este sábado en un sector de la autopista Rosario-Santa Fe. Fuentes oficiales confirmaron la implementación de desvíos temporales para mantener la circulación en la zona del cordón industrial.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anticipó el cierre de la mano que va hacia el norte desde las 13 en San Lorenzo. El plan consiste en rehabilitar el paso vehicular en el transcurso de la tarde para reducir las demoras en una de las principales arterias de la región.

Según voceros del gobierno santafesino, el corte tiene una duración aproximada de dos horas en el acceso sur a la ciudad. El objetivo es restablecer el tránsito normal hacia la ciudad capital una vez que terminen los trabajos programados.

¿Por qué se corta la autopista Rosario-Santa Fe?

La APSV detalló que el bloqueo es parte de las medidas para la colocación de un pórtico en el kilómetro 15,2 de la traza. Se trata de una de las nuevas mejoras en la señalización tras la inauguración del tercer carril, una ampliación que finalizó en febrero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/2060677607440388378&partner=&hide_thread=false

Con respecto a los cambios provisorios en la circulación, las autoridades decidieron redirigir el tránsito hacia la ruta nacional A012. De esta manera, quienes viajen por la mano ascendente deberán continuar el trayecto por las rutas nacionales 11 o 34.

>> Leer más: Dos UTE con presencia en Rosario se presentaron para la concesión de la autopista a Córdoba, las rutas 34 y 11

Dentro del anuncio oficial, la agencia provincial recomendó circular con precaución y prever eventuales demoras cerca del acceso sur a San Lorenzo. También es importante respetar la señalización en el sector intervenido.

En caso de siniestros viales u otros inconvenientes sobre la autopista, la provincia cuenta con un servicio telefónico gratuito a través de la línea 0800-122-0140. Otra opción disponible es la Central de Emergencias 911.

Noticias relacionadas
En un intento de traccionar público, los empresarios que administran La Favorita cerraron en el último tiempo contrato con un bazar chino.

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Neblina y cielo parcialmente nublado, las condiciones que presentará el tiempo este fin de semana en la ciudad.

El fin de semana llega con más humedad y neblinas matinales

 Escuela Nº 6192 Ricardo Rojas. Colonia El Carmen, Santa Fe. Equipo docente (2026).

Una muestra recopila el devenir de los pueblos del sur provincial a través de la ruta de las escuelas Láinez

Docentes de la UNR nucleados en Coad continúan con el plan de lucha por la recomposición salarial

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Lo último

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

El presidente de la Asociación de Cirugía Plástica, Mauro Soriano, dio detalles de las preferencias locales en cuanto a las prótesis

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Por Florencia O’Keeffe
Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes
Ovación

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado
La Ciudad

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte
Economía

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte

Pullaro: Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción
Politica

Pullaro: "Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League: hora, canal y posibles formaciones

PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River
Ovación

Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River

Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River

Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

La Ciudad
Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio
Política

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela
Policiales

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google
tecnología

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene
La Ciudad

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza
La Región

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas
La Ciudad

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas

Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias
La Región

Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville
Policiales

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

Choque fatal en el norte santafesino: dos policías murieron en viaje por un operativo
La Región

Choque fatal en el norte santafesino: dos policías murieron en viaje por un operativo

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas
Policiales

Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas

La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro
La Ciudad

La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro

Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más
Policiales

Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más

La Municipalidad quiere arrancar la reconversión de la costa norte entre junio y julio
La Ciudad

La Municipalidad quiere arrancar la reconversión de la costa norte entre junio y julio

Crimen en barrio Ludueña: balearon a un hombre en la puerta de su casa
Policiales

Crimen en barrio Ludueña: balearon a un hombre en la puerta de su casa

Sin bicicletas en las calles con carriles exclusivos: una idea de dudoso cumplimiento

Por Pablo R. Procopio
Opinión

Sin bicicletas en las calles con carriles exclusivos: una idea de dudoso cumplimiento

Aguinaldo junio 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo
Información General

Aguinaldo junio 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Industriales de todo el país  reclamaron desde Rosario políticas para el sector

Por Alvaro Torriglia
Economía

Industriales de todo el país  reclamaron desde Rosario políticas para el sector

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave
La Región

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Por Claudio Berón
Policiales

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa