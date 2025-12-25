La Capital | Economía | ventas

Las ventas navideñas crecieron 1,3% en los comercios minoristas

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reportó un nivel de actividad con moderadas subas por las Fiestas. El ticket promedio fue $36.266

25 de diciembre 2025 · 15:30hs
Las ventas navideñas crecieron 1,3% interanual, según informó Came.

Las ventas navideñas en los pequeños y medianos comercios minoristas subieron 1,3% interanual, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

El grueso de la comercialización se concentró en las promociones. El 89,3% de los establecimientos relevados realizaron acciones especiales de venta para las Fiestas. El consumo, de todos modos, estuvo condicionado por la austeridad de los hogares, en un marco de alto endeudamiento y retracción del poder adquisitivo.

El 32,7% de los comerciantes encuestados señalaron que vendieron más de lo esperado y el 21,4% que lo hizo por debajo de sus previsiones. El 45,9% afirmó que las ventas se ubicaron en línea con lo que habían proyectado.

Promociones para potenciar las ventas

La demanda se concentró mayormente en productos económicos, promociones puntuales y ofertas específicas. El consumo fue impulsado principalmente por planes de financiación extendida y, en algunos casos, por el efecto de bonos provinciales que permitieron compensar parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes.

El ticket promedio de las compras navideñas alcanzó los $36.266. El valor más alto se registró en el rubro calzado y marroquinería, con un promedio de $60.041, mientras que el más bajo correspondió a librerías, con $34.484.

Los rubros

En relación con el impacto de la Navidad en el balance comercial mensual, el 40,9% de los comerciantes indicó que las ventas “sumaron pero no modificaron el panorama general”. Otro 31,1% sostuvo que tuvieron un impacto moderado en el desempeño del mes, mientras que el 21,9% afirmó que fueron determinantes para impulsar las ventas. El 6,1% restante señaló que no tuvieron incidencia significativa.

Por rubros, de los seis grandes sectores relevados se registraron subas en perfumería (27,8%), calzado y marroquinería (3,3%) e indumentaria (1,3%). En contraste, se observaron caídas en librerías (-1,4%), equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%) y juguetería (-6,6%), reflejando un consumo más selectivo y enfocado en prioridades.

Por Tomás Barrandeguy
