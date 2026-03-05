Ranking nacional de yerba 2025: cuáles fueron las marcas más elegidas por los argentinos

Un informe lanzó cuáles fueron las yerbateras con mayor volumen de ventas durante el año pasado. El primero marcó un récord histórico en el mercado nacional

A través de un informe elaborado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) al que accedió el medio Plan B, se dio a conocer el ranking nacional de empresas productoras de yerba que lideraron las ventas a lo largo del 2025 dentro del mercado nacional .

El estudio muestra el despacho total de cada yerbatera, medido en cantidad de kilos vendidas, donde hubo varias novedades respecto a las marcas que ocuparon los primeros puestos del país.

Con una amplia diferencia sobre el resto, la marca correntina Playadito se quedó con el primer lugar con 56,7 millones de kilos vendidos durante el año pasado , lo que representa un 20% de crecimiento respecto al 2024. Este hito marca un precedente, ya que es la primera vez que una yerba distinta a Las Marías lidera la tabla nacional en varias décadas.

Está ultima compañía mencionada, que cuenta con marcas emblemáticas como Taragüí, Unión, Mañanita y La Merced, se ubicó segundo con un volumen de ventas de 49,05 millones de kilos.

Los resultados obtenidos entre los dos primeros del ranking representan casi el 36% del mercado total, que para este año ascendió a 296 millones de kilos.

En tercer lugar estuvo la yerbatera CBSé, con 24,5 millones de kilos comercializados, un número que consolida su vigencia dentro del gusto del paladar argentino.

El ranking de las yerba mate más vendidas en 2025