Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

En noviembre pasado le habían diagnosticado un cáncer agresivo y los médicos le pronosticaron menos de un año de vida

30 de diciembre 2025 · 21:56hs
Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Tatiana Schlossberg, periodista especializada en asuntos climáticos y nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, falleció a los 35 años tras batallar contra un agresivo cáncer.

La familia de la joven anunció su muerte este martes en una publicación en redes sociales compartida por la Fundación Biblioteca John F. Kennedy. "Nuestra querida Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones", indicaron.

Schlossberg anunció en noviembre que padecía un tipo de cáncer agresivo y reveló que los doctores le pronosticaban menos de un año de vida.

Como periodista especializada en temas climáticos, fue una férrea crítica de su pariente Robert F. Kennedy jr. por sus posturas como secretario de Salud en el gobierno de Donald Trump.

Schlossberg era hija del diseñador Edwin Schlossberg y la diplomática Caroline Kennedy. Era nieta de John F. Kennedy, el 35º presidente de Estados Unidos, y su esposa Jacqueline Kennedy Onassis. La fallecida deja dos hijos: un varón nacido en 2022 y una niña en 2024.

En un ensayo titulado "Una batalla con mi sangre", que escribió poco más de un mes antes de su muerte, Schlossberg explicó que fue diagnosticada de leucemia mieloide aguda después de dar a luz por segunda vez en mayo de 2024. "Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyas caras veo constantemente en mi mente, no me recordarán", escribió.

Explicó entonces que, a pesar del tratamiento —que incluyó un trasplante de médula ósea y quimioterapia—, los médicos le comunicaron que sus perspectivas no eran buenas.

También escribió sobre el dolor que temía que su muerte causara a su familia, que ya ha sufrido múltiples tragedias personales. Su abuelo, el presidente Kennedy, fue asesinado en 1963 y su tío, John F. Kennedy jr., murió en 1999 a los 38 años en un accidente de avioneta.

"Durante toda mi vida he intentado ser buena, ser una buena estudiante, una buena hermana y una buena hija, y proteger a mi madre y nunca disgustarla ni enfadarla", escribió Schlossberg. Y sostuvo: "Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo".

También habló de su estilo de vida saludable, que incluía correr, esquiar e incluso una vez nadar en el río Hudson de Nueva York, algo que hizo "para recaudar fondos para la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y Linfoma" antes de conocer su enfermedad.

