El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que no se cortarán prestaciones ni suspenderán pensiones a raíz de este cambio

30 de diciembre 2025 · 12:34hs
La ley de emergencia en discapacidad se promulgó en septiembre.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La ley de emergencia en discapacidad se promulgó en septiembre.

Después de la aprobación del presupuesto para el año próximo, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dejará de existir como tal. El gobierno anunció la disolución este martes, entre otros cambios administrativos para afrontar la segunda parte del mandato del presidente Javier Milei.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, planteó que el organismo creado en 2017 no cumplía con sus objetivos para coordinar las políticas del sector y también destacó que el cambio permitirá reducir el gasto público. "Un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan donde tienen que ir", señaló.

El funcionario fue tajante en cuanto a los efectos inmediatos de la medida en todo el país: "Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo". Así anunció la continuidad de los programas para asistir a personas con discapacidad.

El fin de la Agencia Nacional de Discapacidad

La decisión del gobierno coincide con otros ajustes implementados durante la primera mitad de la administración de Milei. "La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir. Sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud", anticiparon desde la Casa Rosada.

Según indicó Adorni en una conferencia de prensa, el organismo descentralizado "acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente" durante varios años. A continuación, enumeró: "Esto provocó irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida y médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico".

>> Leer más: Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

Como último problema en la lista de falencias, el exvocero presidencial se refirió a las organizaciones que facutraron sin prestar los servicios declarados y puso como ejemplo a la Fundación METAS en la ciudad de Buenos Aires."Decía brindar clases de apoyo escolar y sólo habia una vivenda precaria sin agua, electricidad ni mobiliario. Sólo se encontró suciedad, moho, escombros y excrementos de roedores", apuntó.

De acuerdo al anuncio oficial, el Ministerio de Salud de la Nación se hará cargo de redistribuir las tareas que realiza el personal de dicha repartición. De esta manera se abrió un nuevo capítulo en una historia que incluyó denuncias por el cobro de coimas dentro de Andis.

¿Qué pasará con las políticas de discapacidad?

El jefe de Gabinete anticipó que las políticas de discapacidad se administrarán "de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades". Así se refirió indirectamente a uno de los principales elementos detrás de la supuesta trama de corrupción que la Justicia comenzó a investigar a partir de las grabaciones de mensajes de Diego Spagnuolo, extitular del organismo.

Adorni aseguró que el Ministerio de Salud garantizará la trazabilidad de expedientes. "Habrá auditorías permanentes y criterio sanitario en todas las decisiones", enfatizó.

Por otro lado, el funcionario indicó que la disolución comprende la eliminación de 16 cargos políticos, "lo que implica una reducción del 45,7 % en la estructura jerárquica". Finalmente, reiteró: "Esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación".

La eliminación de Andis es un nuevo giro después del fracaso del plan del oficialismo para derogar la ley de emergencia en discapacidad. La medida se incluyó en uno de los capítulos del proyecto del presupuesto 2026, pero la votación en la Cámara baja arrojó un resultado negativo.

Tras el anuncio, el jefe de la bancada de diputados nacionales de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, cuestionó el anuncio oficial.

“Quieren eliminar la Andis para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad. No es una reestructuración administrativa. Es un plan de impunidad”, afirmó el rosarino.

