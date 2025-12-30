La Capital | Economía | Vicentin

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas y dialogó con los trabajadores

La semana pasada la justicia dictó el traspaso definitivo de todos los activos de Vicentin al grupo Grassi, que ganó el cramdown para rescatar a la compañía

30 de diciembre 2025 · 12:49hs
Planta de Vicentin en Ricardone

Foto: Archivo La Capital

Planta de Vicentin en Ricardone

En el día de la fecha, lunes 29 de diciembre de 2025, el nuevo directorio de Nueva Vicentin Argentina encabezado por su presidente Mariano Grassi y su vicepresidente Leandro Salvatierra, visitaron las plantas productivas de Ricardone, Terminal de embarque y Renopack de San Lorenzo. Durante la recorrida, dialogaron con sus trabajadores y mantuvieron reuniones con los líderes de los equipos y las distintas unidades operativas.

En ese marco, compartieron un almuerzo de camaradería, durante el cual se expusieron los principales lineamientos del plan de trabajo de la nueva conducción. Mariano Grassi aprovechó la ocasión para reiterar su agradecimiento a todos los trabajadores que, con su compromiso y esfuerzo, sostuvieron la operatividad de las plantas en momentos particularmente muy difíciles.

Asimismo destacó el espíritu de la familia Grassi históricamente vinculada a promover la vanguardia en el agro argentino y hacedores desde sus orígenes de un sinfín de hitos en dicha industria que han motorizado toda la cadena productiva.

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

Respecto a su visión de la Nueva Vicentin, Grassi expresó: “Se avecinan para todos tiempos mejores, de trabajo conjunto, con un solo objetivo común que permita el crecimiento de la empresa y el de sus trabajadores. Tiempos para construir una Nueva Vicentin que vuelva a ser un participante destacado y pujante de la cadena agroindustrial argentina. Venimos a aportar nuestros máximos esfuerzos y nuestra capacidad para hacer real este sueño que perseguimos con tanto ahínco y determinación”.

Del encuentro también participaron, de manera remota, representantes de la planta del nodo norte, que en las próximas semanas recibirán la visita de las nuevas autoridades.

