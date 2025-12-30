Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy

JFK fue asesinado a balazos. También su hermano Robert. Dos de sus hermanos y su hijo John John murieron en distintos accidente de aviación. Una de sus hermanas quedó postrada y muda tras una lobotomía. Y hubo otros episodios trágicos en la familia

Pese al poco tiempo que pasaron en la Casa Blanca, muchos consideran a John F. Kennedy y a su esposa, Jacqueline Bouvier, como la pareja presidencial más icónica de la historia de Estados Unidos. Su terrible final es bien conocido: JFK fue asesinado a balazos en Dallas, Texas, cuando viajaba en un descapotable con su mujer. Pero fue apenas otra de las tragedias sufridas por la familia —antes y después del magnicidio— que dieron forma al mito de "la maldición" del apellido Kennedy.

Rosemary Kennedy fue la tercera de los nueve hijos del matrimonio de Joseph P. Kennedy y Rose Elizabeth Fitzgerald. Nació en 1918 y era la primera de las cinco hijas.

Aparentemente por errores médicos cometidos durante el parto, Rosemary sufrió una privación de oxígeno en el cerebro por lo que creció con discapacidades intelectuales, según reveló muchos años después una de sus hermanas. Desde pequeña se hizo evidente que tenía dificultades de aprendizaje, algo que la familia intentó ocultar para evitar el estigma de estar asociada con "genes defectuosos".

En 1941, cuando tenía apenas 23 años, su padre decidió someterla a una lobotomía, una nueva operación "psicoquirúrgica" que implicaba la separación o eliminación de vías entre los lóbulos del cerebro y que por entonces se creía que podía curar muchos males.

Los resultados fueron desastrosos. Rosemary quedó sin poder caminar ni hablar y vivió los siguientes 64 años escondida en instituciones de salud y necesitada de atención a tiempo completo.

La muerte del primogénito

Tres años después de la operación de Rosemary, su hermano mayor, Joseph Patrick Kennedy jr., murió en combate mientras participaba como piloto en una operación secreta durante la II Guerra Mundial.

Joe jr. Kennedy

Su muerte prematura lo convirtió en el único de los cuatro hermanos varones que nunca participó en política pese a que también tenía aspiraciones. De hecho, era él —y no su hermano JFK— quien desde siempre había sido preparado por su padre para convertirse en presidente de Estados Unidos.

Joe jr. se había ofrecido como voluntario para transportar una enorme carga explosiva que iba a ser lanzada en un lugar próximo al puerto francés de Calais, donde los nazis tenían potentes misiles que usaban en sus campañas aéreas durante la guerra. Sin embargo, la aeronave en la que volaba explotó en el aire.

El primogénito de los Kennedy tenía entonces 29 años de edad. Sus restos nunca fueron recuperados.

El magnicidio de JFK

El sueño de Joseph P. Kennedy de tener un hijo en la Casa Blanca se cumplió con JFK, quien durante su gobierno inconcluso fijó la meta de que Estados Unidos debía llegar a la Luna antes de finales de la década de 1960. También fue a él a quien le correspondió manejar la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, que puso al mundo al borde de la III Guerra Mundial.

jfk Kennedy

El 22 de noviembre de 1963, cuando le faltaban dos meses para cumplir tres años de mandato, JFK fue asesinado en Dallas mientras iba junto a su esposa en una caravana en un auto descapotable. Las autoridades detuvieron e inculparon por lo sucedido a Lee Harvey Oswald, un exmarine estadounidense que, tras haber servido en el Ejército, se había ido a vivir durante dos años a la Unión Soviética.

Dos días después de la muerte de JFK, Oswald fue asesinado mientras era trasladado por los estacionamientos subterráneos del cuartel de la Policía de Dallas, lo que abrió las puertas a un sinnúmero de conjeturas sobre una posible conspiración detrás del magnicidio.

El asesinato de Robert

En junio de 1968, Robert Kennedy, uno de los hermanos menores de JFK, era precandidato presidencial del Partido Demócrata cuando fue asesinado en la cocina del hotel Ambassador de Los Ángeles, donde había acudido como parte de su campaña.

robert Kennedy

Robert, quien había sido fiscal general durante el gobierno de su hermano y luego había sido elegido senador, era visto como un líder del movimiento por los derechos civiles. Murió asesinado por Sirhan Sirhan, un inmigrante palestino que dijo que lo atacó debido al apoyo de Kennedy al Estado de Israel. "Déjenme explicar. Puedo explicarlo. Lo hice por mi país. Yo amo mi país", gritó Sirham al ser detenido.

Sin embargo, posteriormente dijo que su confesión durante el juicio fue producto de las presiones de su abogado defensor y que no podía recordar el momento del tiroteo.

Pese a que entonces surgieron numerosas teorías de la conspiración, no hay dudas sobre su participación en los hechos.

El accidente de Ted

En 1969, Edward "Ted" Kennedy, hermano menor de JFK, tuvo un accidente automovilístico en la isla de Chappaquiddick, en Nueva Inglaterra, que resultó en la muerte de Mary Jo Kopechne.

ted Kennedy

Ambos regresaban de una fiesta cuando el auto que conducía Ted se salió de la ruta en un puente estrecho y cayó en un río. La mujer, de 29 años de edad, falleció en el accidente, pero Kennedy logró escapar con vida, pese a lo cual recién dio aviso a las autoridades en la mañana siguiente, unas ocho horas después del siniestro.

Kennedy, quien era entonces senador por Massachusetts, dio posteriormente un discurso por televisión en el que asumió la responsabilidad por lo ocurrido, negó tener algún tipo de relación impropia con la fallecida y aseguró que cuando ocurrió el accidente no estaba alcoholizado. Ante la justicia, Kennedy se declaró culpable de haber abandonado el lugar donde ocurrió el accidente y fue sentenciado a una condena de dos meses de prisión en suspenso. Logró evitar la cárcel, pero el episodio pesaría como una sombra a lo largo de toda su carrera política.

Doble tragedia

John F. Kennedy jr., el primer hijo varón de JFK y Jacqueline Bouvier, murió el 16 de julio de 1999, cuando la avioneta que pilotaba se estrelló en el océano Atlántico, a unos 12 kilómetros de la isla Martha's Vineyard, Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos.

john john Kennedy

John John, como era conocido, era un hombre carismático de 38 años de edad. Junto a él fallecieron su esposa, Carolyn Bessette, de 33 años, y su cuñada, Lauren Bessette, de 34 años.

Su muerte tuvo gran impacto no solamente por tratarse de un terrible accidente sino además porque Kennedy era una figura sobre la cual los medios estadounidenses habían puesto su atención prácticamente desde su nacimiento.

El accidente de aviación de John John se suma al de su tío Joe jr. y al de Kathleen Kennedy, la segunda de las hermanas de JFK, que en 1948 falleció cuando volaba hacia el sur de Francia.