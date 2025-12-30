La factura de gas natural llega con aumentos de entre $200 y $800

La factura de gas natural llegará en enero con un incremento de entre $200 y $800 para más del 75% de los clientes residenciales, según informó Litoral Gas.

En el precio del gas la variación es de 0,53% por el traslado del mayor precio determinado por la Secretaría de Energía. Por el momento, explicó la distribuidora, se mantiene el esquema de subsidios energéticos vigentes; segmentación por niveles (N1, N2 y N3), tarifa social, etcétera.

Respecto de este componente, Litoral Gas señaló que aún no se publicó para su puesta en vigencia la normativa que implementará el nuevo esquema de subsidios energéticos unificado y focalizado con la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (Resef) que unifica todos los programas de beneficios en energía.

Revisión quinquenal

En los componentes de transporte y distribución la variación de los componentes regulados es de 0,9 %, de adecuación por inflación y la aplicación de la cuota 9 de la Revisión Quinquenal de Tarifas y Plan de Obras 2025-2029. Todos estos componentes están afectados por la aplicación de los impuestos proporcionales.

Según informó la distribuidora, que atiende las redes de Santa Fe y el noreste bonaerense, se mantiene también el beneficio para los clientes que residen en localidades dentro de la ley de zona fría: 30% y 50% para los casos vulnerables.