La Capital | Economía | gas

La factura de gas natural llega con aumentos de entre $200 y $800

El aumento es resultado de los ajustes en sus componentes: gas, transporte, distribución e impuestos

30 de diciembre 2025 · 18:03hs
El incremento en la factura de gas promedio mensual no superará los $900.

El incremento en la factura de gas promedio mensual no superará los $900.

La factura de gas natural llegará en enero con un incremento de entre $200 y $800 para más del 75% de los clientes residenciales, según informó Litoral Gas.

El aumento es resultado de los ajustes en sus componentes: gas, transporte, distribución e impuestos.

En el precio del gas la variación es de 0,53% por el traslado del mayor precio determinado por la Secretaría de Energía. Por el momento, explicó la distribuidora, se mantiene el esquema de subsidios energéticos vigentes; segmentación por niveles (N1, N2 y N3), tarifa social, etcétera.

Respecto de este componente, Litoral Gas señaló que aún no se publicó para su puesta en vigencia la normativa que implementará el nuevo esquema de subsidios energéticos unificado y focalizado con la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (Resef) que unifica todos los programas de beneficios en energía.

Revisión quinquenal

En los componentes de transporte y distribución la variación de los componentes regulados es de 0,9 %, de adecuación por inflación y la aplicación de la cuota 9 de la Revisión Quinquenal de Tarifas y Plan de Obras 2025-2029. Todos estos componentes están afectados por la aplicación de los impuestos proporcionales.

Según informó la distribuidora, que atiende las redes de Santa Fe y el noreste bonaerense, se mantiene también el beneficio para los clientes que residen en localidades dentro de la ley de zona fría: 30% y 50% para los casos vulnerables.

Noticias relacionadas
La producción metalúrgica de la región entró en una profunda crisis.

La actividad metalúrgica en Rosario no logra salir del escenario recesivo

Planta de Vicentin en Ricardone

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas y dialogó con los trabajadores

El contribuyente puede solicitar la baja del monotributo en cualquier momento del año

Cómo es el trámite para darse de baja del monotributo en Arca: el paso a paso

Más de 252.000 jubilados santafesinos que cobran la mínima con bono vieron deteriorarse sus ingresos.

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Ver comentarios

Las más leídas

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Lo último

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

El ataque ocurrió sobre avenida Del Huerto al 1100, cuando el dueño del vehículo se negó a pagar una “tarifa” exigida por un grupo de trapitos. Un socio del club filmó el momento en que le rompían el auto con un palo.

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario
Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito

Por Hernán Cabrera
Ovación

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"

Endurecen las multas a camiones: el pavimento que antes resistía 10 años hoy dura apenas 4
La Región

Endurecen las multas a camiones: el pavimento que antes resistía 10 años hoy dura apenas 4

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Ovación
Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos
OVACIÓN

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"

Escándalo en el básquet: una leyenda de la Generación Dorada fue agredido en Italia

Escándalo en el básquet: una leyenda de la Generación Dorada fue agredido en Italia

Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

La Ciudad
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario
La Ciudad

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio Chiqui Tapia
Ovación

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol
Información General

Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004
INFORMACION GENERAL

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta
La Ciudad

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo
La Ciudad

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales
La Ciudad

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico
La Ciudad

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo
Economía

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

En Newells, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

Por Aníbal Fucaraccio
OVACIÓN

En Newell's, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Política

El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país
Ovación

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país
Ovación

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario: el sector perdió 800 puestos
LA CIUDAD

"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares
La Ciudad

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas
Información General

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas