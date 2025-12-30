La Capital | Economía | monotributo

Cómo es el trámite para darse de baja del monotributo en Arca: el paso a paso

ARCA explicó el procedimiento online para cancelar el Monotributo. El trámite es gratuito, simple y se realiza con la clave fiscal

30 de diciembre 2025 · 09:59hs
El contribuyente puede solicitar la baja del monotributo en cualquier momento del año

El contribuyente puede solicitar la baja del monotributo en cualquier momento del año

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) detalló cómo dar de baja el monotributo, un trámite clave para quienes dejaron de ejercer una actividad independiente o cambiaron su situación laboral. El contribuyente puede solicitar la baja del monotributo en cualquier momento del año.

El monotributo es un régimen simplificado que unifica el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias con los aportes jubilatorios y de obra social. Por ese motivo, cuando el contribuyente deja de cumplir con las condiciones del régimen, debe solicitar la baja formal ante Arca.

El proceso se realiza de manera online, no tiene costo y resulta obligatorio en casos de cese de actividad, inicio de una relación de dependencia, cierre de un comercio o jubilación. Arca aplica la baja a partir del mes siguiente al inicio del trámite. Para evitar deudas, el organismo recomienda abonar el período en curso antes de gestionar la cancelación.

>> Leer más: Arca: cuáles serán los nuevos montos y quiénes mantienen el monotributo en 2026

Cómo dar de baja el monotributo en Arca

Quienes deseen cancelar el monotributo deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar al sitio de ARCA con CUIT y clave fiscal

  2. Acceder al servicio Monotributo dentro del listado de servicios habilitados

  3. Seleccionar la opción Modificación y baja en el menú lateral

  4. Elegir la tarjeta Darse de baja del Monotributo y presionar Dar de baja

  5. Indicar el período de la baja (mes y año) y seleccionar el motivo correspondiente

  6. Confirmar la operación en el Registro Único Tributario

Una vez finalizado el trámite, el sistema emite la constancia de baja, que el contribuyente debe conservar.

La entidad recaudadora informó que, tras la renuncia o exclusión del régimen, el contribuyente no puede volver a inscribirse en el monotributo hasta que transcurran tres años calendario completos, contados desde enero hasta diciembre.

Qué tener en cuenta antes de darse de baja

Antes de solicitar la cancelación del monotributo, es importante considerar:

  • Pagar el mes en curso: evita intereses y deudas posteriores.

  • Guardar la constancia de baja: sirve como respaldo ante futuros reclamos o trámites.

  • Reinscribirse si se retoma la actividad: en caso de volver a facturar, el contribuyente debe realizar una nueva inscripción al régimen.

Noticias relacionadas
El ministro de Economía, Luis Caputo, instó a los bancos a “no romper las pelotas” pidiendo información a los que ingresen dólares no declarados.

Las nuevas bandas y los vencimientos de deuda encienden el dólar

billeteras virtuales y plazo fijo: asi quedo el nuevo ranking de rentabilidad

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Energía en jaque. El aumento sostenido de la demanda eléctrica, combinado con una infraestructura que requiere modernización, hace imprescindible avanzar en soluciones concretas que mejoren la confiabilidad del sistema eléctrico.

El gobierno avanza con la privatización de Transener

Actividad industrial. Uno de los rubros más afectados fue el vinculado a la construcción.

Noviembre dejó otra señal negativa para la actividad industrial

Ver comentarios

Las más leídas

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Lo último

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Venado Tuerto: con el sorteo de 75 lotes ya son más de 500 terrenos adjudicados en la gestión de Leonel Chiarella

Venado Tuerto: con el sorteo de 75 lotes ya son más de 500 terrenos adjudicados en la gestión de Leonel Chiarella

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

La joven rechazó el testimonio de una vecina sobre el funcionamiento de un búnker de drogas en su casa y confirmó que la niña está fuera de peligro

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Por Lucas Aranda
Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

A cinco años del aborto legal: Somos las activistas las que sostenemos este derecho

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

A cinco años del aborto legal: "Somos las activistas las que sostenemos este derecho"

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Por Luis Castro
Ovación

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

El ranking de seguridad de los nuevos autos del 2025 según la Latin NCAP

El ranking de seguridad de los nuevos autos del 2025 según la Latin NCAP

Ovación
El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Por Luis Castro
Ovación

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Central: dos festejos auriazules en la década del 70 entre Navidad y Año Nuevo

Central: dos festejos auriazules en la década del 70 entre Navidad y Año Nuevo

Newells le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Newell's le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Policiales
La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

La Ciudad
Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país
Ovación

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país
Ovación

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario: el sector perdió 800 puestos
LA CIUDAD

"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares
La Ciudad

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas
Información General

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
LA REGION

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: sigue internado y está estable
Zoom

Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: sigue internado y está estable

Cristina Kirchner presenta una lenta recuperación y seguirá internada
Política

Cristina Kirchner presenta "una lenta recuperación" y seguirá internada

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich
Política

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich

Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15 % de descuento anual
La Ciudad

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15 % de descuento anual

Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán es un lock-out
Política

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán es un lock-out

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad
Salud

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto
LA CIUDAD

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia en zona sudoeste
La Ciudad

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia en zona sudoeste

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 
LA CIUDAD

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 