Cómo es el trámite para darse de baja del monotributo en Arca: el paso a paso

ARCA explicó el procedimiento online para cancelar el Monotributo. El trámite es gratuito, simple y se realiza con la clave fiscal

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) detalló cómo dar de baja el monotributo , un trámite clave para quienes dejaron de ejercer una actividad independiente o cambiaron su situación laboral. El contribuyente puede solicitar la baja del monotributo en cualquier momento del año .

El monotributo es un régimen simplificado que unifica el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias con los aportes jubilatorios y de obra social. Por ese motivo, cuando el contribuyente deja de cumplir con las condiciones del régimen, debe solicitar la baja formal ante Arca.

El proceso se realiza de manera online, no tiene costo y resulta obligatorio en casos de cese de actividad, inicio de una relación de dependencia, cierre de un comercio o jubilación. Arca aplica la baja a partir del mes siguiente al inicio del trámite. Para evitar deudas, el organismo recomienda abonar el período en curso antes de gestionar la cancelación.

Cómo dar de baja el monotributo en Arca

Quienes deseen cancelar el monotributo deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio de ARCA con CUIT y clave fiscal Acceder al servicio Monotributo dentro del listado de servicios habilitados Seleccionar la opción Modificación y baja en el menú lateral Elegir la tarjeta Darse de baja del Monotributo y presionar Dar de baja Indicar el período de la baja (mes y año) y seleccionar el motivo correspondiente Confirmar la operación en el Registro Único Tributario

Una vez finalizado el trámite, el sistema emite la constancia de baja, que el contribuyente debe conservar.

La entidad recaudadora informó que, tras la renuncia o exclusión del régimen, el contribuyente no puede volver a inscribirse en el monotributo hasta que transcurran tres años calendario completos, contados desde enero hasta diciembre.

Qué tener en cuenta antes de darse de baja

Antes de solicitar la cancelación del monotributo, es importante considerar: