Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Los "trapos" aparecieron en los frentes de las instituciones ubicadas en Avellaneda al 6900 y en Nahuel Huapi al 4500. Se dictaron clases con normalidad

La escuela de Avellaneda al 6900 donde esta mañana dejaron una bandera con un mensaje de tinte mafioso

Otras dos escuelas de Rosario se sumaron a lista de instituciones que son utilizadas como caja de resonancia de las disputas de grupos ligados a la narcocriminalidad.

Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe aclararon que en los establecimientos se dispuso que las clases se dicten con normalidad.

Una de las escuelas en donde hoy dejaron una bandera o trapo con un mensaje intimidatorio fue la ubicada en Avellaneda al 6900, en la zona sudoeste de Rosario.

Según trascendió, el pedazo de género tenía escrito un mensaje del mismo tono que el dejado ayer a la madrugada en el Colegio Sur, de Regimiento 11 al 1100. Es decir un reproche al gobierno provincial por su política de seguridad y la mención explícita de dos policías de alto rango.

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La segunda bandera hallada en este jueves a la mañana estaba en la escuela Nahuel Huapi al 4500, en la que se hacía mención a integrantes de la banda de Los Monos.