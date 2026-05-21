La Capital | Policiales | escuelas

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Los "trapos" aparecieron en los frentes de las instituciones ubicadas en Avellaneda al 6900 y en Nahuel Huapi al 4500. Se dictaron clases con normalidad

21 de mayo 2026 · 11:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
La escuela de Avellaneda al 6900 donde esta mañana dejaron una bandera con un mensaje de tinte mafioso

Foto: Google Street View

La escuela de Avellaneda al 6900 donde esta mañana dejaron una bandera con un mensaje de tinte mafioso

Otras dos escuelas de Rosario se sumaron a lista de instituciones que son utilizadas como caja de resonancia de las disputas de grupos ligados a la narcocriminalidad.

Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe aclararon que en los establecimientos se dispuso que las clases se dicten con normalidad.

Una de las escuelas en donde hoy dejaron una bandera o trapo con un mensaje intimidatorio fue la ubicada en Avellaneda al 6900, en la zona sudoeste de Rosario.

Mismo mensaje

Según trascendió, el pedazo de género tenía escrito un mensaje del mismo tono que el dejado ayer a la madrugada en el Colegio Sur, de Regimiento 11 al 1100. Es decir un reproche al gobierno provincial por su política de seguridad y la mención explícita de dos policías de alto rango.

>> Leer más: Bandera con mensaje intimidatorio en colegio de zona sur: segunda vez en el año

La segunda bandera hallada en este jueves a la mañana estaba en la escuela Nahuel Huapi al 4500, en la que se hacía mención a integrantes de la banda de Los Monos.

Noticias relacionadas
Crimen de Benjamín: un detenido mientras sigue prófugo el principal sospechoso. 

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

El acusado por robos de teléfonos celulares en el centro fue detenido en barrio Ludueña

Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro

Personal de PDI llega al Colegio del Sur para realizar pericias en la zona donde apareció la bandera

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

Uno de los sospechosos del robo fue detenido cuando aún andaba a caballo cerca del cementerio de Pérez

Pérez: ladrones a caballo asaltan a un joven en la calle que va al cementerio

Ver comentarios

Las más leídas

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

El Súper Niño pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

El "Súper Niño" pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Lo último

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

Reynaldo Sietecase presenta su libro en Rosario: Fue un trabajo visceral escribir sobre mi padre

Reynaldo Sietecase presenta su libro en Rosario: "Fue un trabajo visceral escribir sobre mi padre"

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Los agentes Sergio Cabrera y Leonardo Benítez, empleados en la comisaría 15ª, fueron imputados por una extorsión ocurrida el 14 de mayo
Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura
Política

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500
La Ciudad

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos
POLICIALES

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario
la ciudad

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos
la ciudad

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

Suárez quiso volver a la selección de Uruguay, pero Bielsa le bajó el pulgar para el Mundial

El Súper Niño pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

El "Súper Niño" pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Ovación
Newells: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos
Ovación

Newell's: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

Newells: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

Newell's: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

El pádel sigue creciendo: este fin de semana llega por primera vez la Copa Santa Fe

El pádel sigue creciendo: este fin de semana llega por primera vez la Copa Santa Fe

Preocupación en la Selección: Dibu Martínez se lesionó antes de la final de Europa League

Preocupación en la Selección: Dibu Martínez se lesionó antes de la final de Europa League

Policiales
Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

La Ciudad
CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional
INVERSIONES

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda
Información General

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas
Economía

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave
Ovación

Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando
Información General

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando

Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso
Policiales

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

El superávit comercial fue récord en abril: crecen las ventas y caen las compras
Economía

El superávit comercial fue récord en abril: crecen las ventas y caen las compras

Santa Fe ya perdió 2.870 empresas y 18.395 empleados durante la era Milei
Economía

Santa Fe ya perdió 2.870 empresas y 18.395 empleados durante la era Milei

La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado

Por Facundo Borrego
Economía

La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado

En medio de las protestas, el presidente boliviano negó que vaya a renunciar
El Mundo

En medio de las protestas, el presidente boliviano negó que vaya a renunciar

Estados Unidos acusó a Cuba de derribar aviones civiles en 1996
El Mundo

Estados Unidos acusó a Cuba de derribar aviones civiles en 1996

Masiva Marcha del Silencio por los desaparecidos de la dictadura en Uruguay
El Mundo

Masiva Marcha del Silencio por los desaparecidos de la dictadura en Uruguay

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año
POLICIALES

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

Milei reúne al gabinete el 25 de mayo para ordenar la interna libertaria
Política

Milei reúne al gabinete el 25 de mayo para ordenar la interna libertaria

Noche en mi Barrio llega a Arroyito con música y comercios abiertos
La Ciudad

Noche en mi Barrio llega a Arroyito con música y comercios abiertos

La Marcha Federal de Salud se hizo escuchar en Rosario: El sistema está roto
La Ciudad

La Marcha Federal de Salud se hizo escuchar en Rosario: "El sistema está roto"

Scioli defendió a Adorni en Rosario y dijo: La economía funciona cada vez mejor
Política

Scioli defendió a Adorni en Rosario y dijo: "La economía funciona cada vez mejor"

Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro
POLICIALES

Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro

Reforma en seguridad: Las garantías constitucionales están salvaguardadas
Política

Reforma en seguridad: "Las garantías constitucionales están salvaguardadas"